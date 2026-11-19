Το myNN, διαθέσιμο online σε υπολογιστές, καθώς και σε κινητά μέσω της σχετικής εφαρμογής, αποτελεί το κεντρικό ψηφιακό σημείο πρόσβασης στις υπηρεσίες και παροχές της NN Hellas για τους ασφαλισμένους της.
Politico: Μεγάλη κυβερνοεπίθεση κατά της Κομισιόν, οι χάκερ πιθανόν απέκτησαν πρόσβαση και σε προσωπικά στοιχεία
Politico: Μεγάλη κυβερνοεπίθεση κατά της Κομισιόν, οι χάκερ πιθανόν απέκτησαν πρόσβαση και σε προσωπικά στοιχεία
Οι δράστες φαίνεται ότι χρησιμοποίησαν εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για να ανιχνεύσουν αδύναμα σημεία του δικτύου
Μία μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση έγινε σε βάρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι δράστες της οποίας είναι πιθανόν ότι απέκτησαν πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία, αποκαλύπτει το Politico.
«Η Επιτροπή πιστεύει ότι έχει περιορίσει το μεγαλύτερο μέρος της επίθεσης», δήλωσε στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα αξιωματούχος της ΕΕ, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του λόγω της ευαισθησίας του θέματος. «Τα συστήματα ενδέχεται να επανέλθουν σε λειτουργία. Οι απαντήσεις απαιτούν λίγο περισσότερο χρόνο», εξήγησε ο ίδιος.
Η παραβίαση ενδέχεται να έχει θέσει σε κίνδυνο τεράστιο όγκο προσωπικών δεδομένων και να έχει εμποδίσει το προσωπικό να καταχωρίσει πληροφορίες σχετικά με μισθούς και άδειες.
Ο φορέας εποπτείας της κυβερνοασφάλειας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, το CERT-EU, εντόπισε προ ημερών ότι διεθνείς χάκερ χρησιμοποίησαν το ARTEX, ένα δημόσια διαθέσιμο εργαλείο που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και έχει σχεδιαστεί για τον εντοπισμό τρωτών σημείων σε συστήματα πληροφορικής. Ως προληπτικό μέτρο, αρκετές εφαρμογές τέθηκαν προσωρινά εκτός λειτουργίας αν και η πρόσβαση στις περισσότερες έχει πλέον αποκατασταθεί.
Ευρωπαίος αξιωματούχος επισήμανε ότι δεν είναι ακόμη σαφές αν έχουν παραβιαστεί τα δεδομένα του προσωπικού και αυτό εξηγεί την περιορισμένη επικοινωνία προς το προσωπικό, επειδή η Επιτροπή δεν γνωρίζει ακόμη εάν, ή σε ποιο βαθμό, έχουν παραβιαστεί τα προσωπικά δεδομένα.
Μεταξύ άλλων, αποκαταστάθηκε στις αρχές της εβδομάδας η λειτουργία του Sysper, της πλατφόρμας ανθρώπινου δυναμικού της Επιτροπής για τις μισθοδοτικές καταστάσεις, τις αιτήσεις άδειας και τα δελτία παρουσίας, καθώς και του MyPMO, του συστήματος αποζημίωσης ιατρικών εξόδων.
«Η Επιτροπή πιστεύει ότι έχει περιορίσει το μεγαλύτερο μέρος της επίθεσης», δήλωσε στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα αξιωματούχος της ΕΕ, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του λόγω της ευαισθησίας του θέματος. «Τα συστήματα ενδέχεται να επανέλθουν σε λειτουργία. Οι απαντήσεις απαιτούν λίγο περισσότερο χρόνο», εξήγησε ο ίδιος.
Η παραβίαση ενδέχεται να έχει θέσει σε κίνδυνο τεράστιο όγκο προσωπικών δεδομένων και να έχει εμποδίσει το προσωπικό να καταχωρίσει πληροφορίες σχετικά με μισθούς και άδειες.
Ο φορέας εποπτείας της κυβερνοασφάλειας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, το CERT-EU, εντόπισε προ ημερών ότι διεθνείς χάκερ χρησιμοποίησαν το ARTEX, ένα δημόσια διαθέσιμο εργαλείο που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και έχει σχεδιαστεί για τον εντοπισμό τρωτών σημείων σε συστήματα πληροφορικής. Ως προληπτικό μέτρο, αρκετές εφαρμογές τέθηκαν προσωρινά εκτός λειτουργίας αν και η πρόσβαση στις περισσότερες έχει πλέον αποκατασταθεί.
Ευρωπαίος αξιωματούχος επισήμανε ότι δεν είναι ακόμη σαφές αν έχουν παραβιαστεί τα δεδομένα του προσωπικού και αυτό εξηγεί την περιορισμένη επικοινωνία προς το προσωπικό, επειδή η Επιτροπή δεν γνωρίζει ακόμη εάν, ή σε ποιο βαθμό, έχουν παραβιαστεί τα προσωπικά δεδομένα.
Μεταξύ άλλων, αποκαταστάθηκε στις αρχές της εβδομάδας η λειτουργία του Sysper, της πλατφόρμας ανθρώπινου δυναμικού της Επιτροπής για τις μισθοδοτικές καταστάσεις, τις αιτήσεις άδειας και τα δελτία παρουσίας, καθώς και του MyPMO, του συστήματος αποζημίωσης ιατρικών εξόδων.
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