Τι κρύβει το μπαράζ απειλών σε αεροδρόμια της Ευρώπης: Οι υβριδικές απειλές, οι «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους» και η Ρωσία
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Τι κρύβει το μπαράζ απειλών σε αεροδρόμια της Ευρώπης: Οι υβριδικές απειλές, οι «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους» και η Ρωσία

Περισσότερες από 25 πτήσεις πανευρωπαϊκά επηρεάστηκαν, σε μια περίμετρο που απλωνόταν από τη Βουλγαρία μέχρι την Σκωτία

Τι κρύβει το μπαράζ απειλών σε αεροδρόμια της Ευρώπης: Οι υβριδικές απειλές, οι «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους» και η Ρωσία
Γεωργία Σαδανά
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Συνθήκες χάους προκάλεσαν για αρκετές ώρες οι συναγερμοί που ήχησαν σχεδόν ταυτόχρονα σε πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια για την απειλή βόμβας, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά τους ισχυρούς κινδύνους στη Γηραιά Ήπειρο από ένα μπαράζ υβριδικών απειλών.

Περισσότερες από 25 πτήσεις πανευρωπαϊκά επηρεάστηκαν, σε μια περίμετρο που απλωνόταν από τη Βουλγαρία μέχρι την Σκωτία, επαναφέροντας σενάρια που θέλουν τις υβριδικές απειλές να εντείνονται στην Ευρώπη, σε συνδυασμό και με τις εξελίξεις στο Ουκρανικό.


Αλλαγή στην κλιμάκωση

Αν και δεν είναι λίγες οι φορές που στο πρόσφατο παρελθόν ανάλογα περιστατικά έχουν απασχολήσει ευρωπαϊκά αεροδρόμια, με πρώτα αυτά των βαλτικών χωρών, εντούτοις το πλήθος των απειλών που καταγράφηκαν χθες άλλαξε το επίπεδο κλιμάκωσης σύμφωνα με αρκετούς αναλυτές, που αναζητούν τώρα τους... ηθικούς αυτουργούς αυτών των ενεργειών.

Σύμφωνα με τον Ιταλό Υπουργό Άμυνας, Γκουίντο Κροσέτο, (ο οποίος σημειωτέον είναι ένας από τους αξιωματούχους σε επίπεδο ΕΕ που έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας μαζί με τον Έλληνα ομόλογό του, Νίκο Δένδια), η εικόνα που επικράτησε στα αεροδρόμια της Ευρώπης «είναι μια στρατηγική για να αυξηθεί το χάος», υπονοώντας ότι οι μαζικές απειλές στοχεύουν στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.


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«Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, ήδη τις περασμένες ημέρες είχαν φτάσει περίπου δέκα σχετικές αναφορές», πρόσθεσε ο Κροσέτο, σύμφωνα με τον οποίο, τα όσα συνέβησαν σήμερα «αποτελούν ένα παράδειγμα του πόσο εύκολο είναι να προκληθούν προβλήματα, άγχος και ψύχωση στις χώρες μας». Ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Άμυνας τόνισε επίσης ότι «μπορεί να υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με το ποιος ευθύνεται για όλα αυτά», από την στιγμή που «δεν προέκυψαν σαφείς και αδιάψευστες απαντήσεις». «Πρόκειται για μια νέα απειλή. Εδώ και τέσσερα χρόνια, υποστηρίζω ότι θα πρέπει, με κάποιο τρόπο, να συνηθίσουμε να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας», κατέληξε ο κ. Κροσέτο.


Ο βασικός ύποπτος

Την ίδια ώρα, οι περισσότερες υποψίες πέφτουν στη Ρωσία, όχι μόνο γιατί διαθέτει... συστηματικό παρελθόν υβριδικών απειλών στην Ευρώπη, αλλά γιατί ορισμένες από τις ψευδείς απειλές για ύπαρξη βόμβας σε επιβατικά αεροπλάνα είχαν υπογραφή από τους «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους», το όνομα μιας ρωσικής εξτρεμιστικής οργάνωσης, σύμφωνα με το BBC.


Μια απειλή σε πτήση με προορισμό το αεροδρόμιο της Σόφιας στη Βουλγαρία είχε υπογραφή από αυτή την οργάνωση. «Εμείς, οι Μαχητές του Ανδρικού Κράτους, θα γράψουμε ιστορία με τις σημερινές μας ενέργειες. Το φεμινιστικό σας καθεστώς θα το θυμάται αυτό για πάντα. Η έκρηξη θα γίνει σε 60 λεπτά. Σήμερα, ο ουρανός σας θα γίνει κόκκινος», έγραφε email που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου. Αντίστοιχα στην Ιταλία, όπου επίσης δύο πτήσεις (Ελσίνκι-Ρώμη και Δουβλίνο-Ρώμη) δέχθηκαν απειλές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τόνισε εκπρόσωπος των Αεροδρομίων της Ρώμης. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το email (γραμμένο στα ιταλικά) είχε υπογραφή από τους «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους»: «Είστε όλοι συνένοχοι σε ένα εγκληματικό σχέδιο. Θέλουμε να σας εξαφανίσουμε για αυτό (...). Το φεμινιστικό σας καθεστώς θα το θυμάται αυτό για πάντα. Η έκρηξη θα συμβεί σε 60 λεπτά. Σήμερα, ο ουρανός σας θα είναι κόκκινος».


Η σκοπιμότητα

Για μεγάλη μερίδα αναλυτών, η ευθεία κλιμάκωση των υβριδικών απειλών, στοχεύοντας “κρίσιμες υποδομές” στην ευρωπαϊκή ήπειρο συνιστά την “γκρίζα ζώνη” μεταξύ ειρήνης και πολέμου, αλλά και μια διαρκή υπόμνηση απειλής προς τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, δημιουργώντας τάσεις αποσταθεροποίησης στο εσωτερικό τους.
Γεωργία Σαδανά
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