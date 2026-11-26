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Ο προπονητής της Σαουδικής Αραβίας φίλησε το χέρι του παίκτη που ετοιμαζόταν να εκτελέσει τις πιο κρίσιμες βολές, δείτε βίντεο
Ο προπονητής της Σαουδικής Αραβίας φίλησε το χέρι του παίκτη που ετοιμαζόταν να εκτελέσει τις πιο κρίσιμες βολές, δείτε βίντεο
Οι Σαουδάραβες επικράτησαν των Κινέζων με 82-80 με τον πρωταγωνιστή της σκηνής να βάζει τις κρίσιμες βολές και να χαρίζει τη νίκη στην ομάδα του
Η Σαουδική Αραβία πήρε μια σημαντική νίκη με 82-80 απέναντι στην Κίνα, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, που θα διεξαχθεί στο Κατάρ, με την αναμέτρηση να περιλαμβάνει και μια ιδιαίτερη στιγμή.
Συγκεκριμένα, τέσσερα δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη και με το σκορ στο 80-79 υπέρ των Σαουδαράβων, η ομάδα κέρδισε δύο ελεύθερες βολές.
Ο προπονητής της, Ρικάρντο Μαφέι, κάλεσε τάιμ άουτ, θέλοντας να καθοδηγήσει τους παίκτες του, αλλά και να βοηθήσει τον Αλί Σουμπαϊλί, ο οποίος ανέλαβε την εκτέλεση, να διαχειριστεί την πίεση της κρίσιμης στιγμής.
Κατά τη διάρκεια του τάιμ άουτ, ο Μαφέι προχώρησε σε μια ασυνήθιστη κίνηση, καθώς έπιασε τα χέρια του παίκτη του και τα φίλησε, θέλοντας να του μεταφέρει λίγη από την τύχη του.
Η κίνηση φαίνεται πως έφερε αποτέλεσμα, αφού ο Σουμπαϊλί ευστόχησε και στις δύο βολές, διαμορφώνοντας το τελικό 82-80 και χαρίζοντας τη νίκη στη Σαουδική Αραβία.
Συγκεκριμένα, τέσσερα δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη και με το σκορ στο 80-79 υπέρ των Σαουδαράβων, η ομάδα κέρδισε δύο ελεύθερες βολές.
Ο προπονητής της, Ρικάρντο Μαφέι, κάλεσε τάιμ άουτ, θέλοντας να καθοδηγήσει τους παίκτες του, αλλά και να βοηθήσει τον Αλί Σουμπαϊλί, ο οποίος ανέλαβε την εκτέλεση, να διαχειριστεί την πίεση της κρίσιμης στιγμής.
Κατά τη διάρκεια του τάιμ άουτ, ο Μαφέι προχώρησε σε μια ασυνήθιστη κίνηση, καθώς έπιασε τα χέρια του παίκτη του και τα φίλησε, θέλοντας να του μεταφέρει λίγη από την τύχη του.
Η κίνηση φαίνεται πως έφερε αποτέλεσμα, αφού ο Σουμπαϊλί ευστόχησε και στις δύο βολές, διαμορφώνοντας το τελικό 82-80 και χαρίζοντας τη νίκη στη Σαουδική Αραβία.
A little kiss for good luck 🍀 Ali Shubayli with the game-sealing free throws as Saudi Arabia STUNNED China 🍿 #FIBAWC https://t.co/NQhNCIhURo— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) November 26, 2026
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