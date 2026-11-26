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Εμφύλιος μεταξύ των σκληροπυρηνικών στο Ιράν: Φωνές, σπρωξίματα και άνευ προηγουμένου διακοπή συνεδρίασης στη Βουλή
Εμφύλιος μεταξύ των σκληροπυρηνικών στο Ιράν: Φωνές, σπρωξίματα και άνευ προηγουμένου διακοπή συνεδρίασης στη Βουλή
Η αντιπαράθεση για το δικαίωμα ψήφου καταδικασμένου βουλευτή προκάλεσε, σύμφωνα με την Telegraph, πρωτοφανείς σκηνές στο Κοινοβούλιο – Οι ακραίοι συντηρητικοί επιτίθενται σε όσους υποστηρίζουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον, ενώ η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε φάρμακα και καύσιμα
Δεν φτάνουν στο Ιράν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με τον ναυτικό αποκλεισμό, τις σοβαρές ελλείψεις σε φάρμακα και καύσιμα και το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει και τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις στο στρατόπεδο των σκληροπυρηνικών του καθεστώτος, οι οποίες οδήγησαν σε ένα πρωτοφανές περιστατικό: τη διακοπή συνεδρίασης του ίδιου του ιρανικού Κοινοβουλίου.
Σύμφωνα με τη βρετανική Telegraph, μια διαμάχη γύρω από το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας ενός καταδικασμένου βουλευτή εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, με φωνές και σπρωξίματα μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας, αναγκάζοντας το προεδρείο να διακόψει τη διαδικασία.
Το περιστατικό αναδεικνύει για άλλη μια φορά τις βαθιές διαιρέσεις στο εσωτερικό της ιρανικής πολιτικής ηγεσίας, καθώς οι πλέον αδιάλλακτες δυνάμεις του καθεστώτος αντιτίθενται σε οποιαδήποτε προσπάθεια διπλωματικής συνεννόησης με την Ουάσιγκτον, ακόμη και όταν αυτή υποστηρίζεται από κορυφαίους κρατικούς αξιωματούχους.
Η διαμαρτυρία εξελίχθηκε γρήγορα σε επεισοδιακή αντιπαράθεση, με έντονες λεκτικές συγκρούσεις και σπρωξίματα μεταξύ βουλευτών.
Έπειτα από περίπου 90 λεπτά, το προεδρείο επικαλέστηκε το άρθρο 104 του Κανονισμού της Βουλής και αποφάσισε να τερματίσει τη δημόσια συνεδρίαση. Σύμφωνα με αρκετούς Ιρανούς βουλευτές, επρόκειτο για ένα σχεδόν πρωτοφανές περιστατικό στην ιστορία του Κοινοβουλίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Η συσκευή ψηφοφορίας του Ρασαΐ είχε απενεργοποιηθεί μετά την καταδίκη του σε φυλάκιση δέκα μηνών για «διασπορά ψευδών ειδήσεων». Η καταδίκη αφορούσε δημοσίευμα εφημερίδας την οποία διευθύνει ο ίδιος, στο οποίο διατυπώνονταν κατηγορίες κατά του προέδρου της Βουλής, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, για παραποίηση επίσημων εγγράφων.
Ο Ρασαΐ οδηγήθηκε στη φυλακή νωρίτερα μέσα στον Νοέμβριο, αλλά στη συνέχεια αποφυλακίστηκε προσωρινά, αφού του χορηγήθηκε εξαήμερη άδεια. Η άδεια αυτή έληξε και ο βουλευτής όφειλε να επιστρέψει στη φυλακή έως τη Δευτέρα.
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της Telegraph, μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης δεν είχε επιστρέψει στο σωφρονιστικό κατάστημα, ενώ οι δικαστικές αρχές δεν είχαν δώσει σαφή δημόσια εξήγηση για το εάν είχε παραταθεί η άδειά του.
Ενδεικτικό της αμηχανίας που έχει προκαλέσει η υπόθεση ήταν το γεγονός ότι την Τρίτη ο Γκαλιμπάφ και ο Ρασαΐ εμφανίστηκαν να αγκαλιάζονται και να ανταλλάσσουν χειραψία στο προεδρείο της Βουλής, την ώρα που άλλοι βουλευτές τους καλούσαν να βάλουν τέλος στη μεταξύ τους διαμάχη.
Επικεφαλής της παράταξης είναι ο Σαΐντ Τζαλιλί, πρώην διαπραγματευτής του Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα και πρώην υποψήφιος για την προεδρία της χώρας. Ο Τζαλιλί υποστηρίζει εδώ και χρόνια ότι η Τεχεράνη πρέπει να αντιστέκεται στις αμερικανικές πιέσεις αντί να επιδιώκει συμβιβασμό μέσω διαπραγματεύσεων.
Ο αδελφός του, Βαχίντ Τζαλιλί, κατέχει θέση αναπληρωτή επικεφαλής στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό IRIB, γεγονός που προσφέρει στους σκληροπυρηνικούς σημαντική επιρροή στα κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Η επιρροή αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η διαμόρφωση της δημόσιας συζήτησης γύρω από τον πόλεμο και την ειρήνη έχει εξελιχθεί σε ξεχωριστό πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Επικριτές του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού τον κατηγορούν ότι ενισχύει τις θέσεις των αδιάλλακτων συντηρητικών, περιορίζοντας παράλληλα την προβολή αξιωματούχων που τάσσονται υπέρ μιας συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αντίθετα, έχει αρχίσει να στοχοποιεί και πρόσωπα που βρίσκονται στον ίδιο τον πυρήνα της κρατικής εξουσίας, μετατρέποντας μια περίοδο κατά την οποία η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρές εξωτερικές απειλές σε πεδίο εσωτερικών συγκρούσεων.
Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, η εικόνα της δημόσιας αντιπαράθεσης και των αλληλοκατηγοριών υπονομεύει την ενότητα που θα έπρεπε να επιδεικνύει η πολιτική ηγεσία εν μέσω πολεμικής κρίσης.
Για τους σκληροπυρηνικούς, ωστόσο, ακόμη και η αναζήτηση διπλωματικής διεξόδου θεωρείται απαράδεκτη υποχώρηση.
Ιρανικές εφημερίδες που εκφράζουν το κλίμα της πραγματιστικής πτέρυγας του καθεστώτος χαρακτήρισαν τους βουλευτές που προκάλεσαν τη διακοπή της συνεδρίασης «επικίνδυνη μειοψηφία».
Ο ίδιος ο πρόεδρος της Βουλής, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, έκανε λόγο για «πολύ επικίνδυνο προηγούμενο», υποστηρίζοντας ότι οι υπεύθυνοι ήταν «λιγότεροι από τα δάχτυλα του ενός χεριού».
Αναλυτές εκτιμούν ότι η πολιτική ομάδα στην οποία ανήκει ο Ρασαΐ έχει πλέον κινηθεί πέρα από τα συνηθισμένα όρια της συντηρητικής πολιτικής στο Ιράν.
Η εκστρατεία εναντίον όσων υποστηρίζουν μια διπλωματική λύση έχει πλέον επεκταθεί από τους μεταρρυθμιστές σε κορυφαίους αξιωματούχους του ίδιου του κράτους.
Ο πρόεδρος της Βουλής Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν και ο πρώην πρόεδρος Χασάν Ροχανί έχουν βρεθεί στο στόχαστρο νυχτερινών συγκεντρώσεων.
Κατά τη διάρκεια αυτών των κινητοποιήσεων ακούγονται συνθήματα όπως «συμβιβασμένος», «πράκτορας που έχει διεισδύσει στο σύστημα», ακόμη και «θάνατος στον Ροχανί».
Τον περασμένο μήνα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είχε καταδικάσει αυτού του είδους τις αντιπαραθέσεις, απορρίπτοντας τα διλήμματα μεταξύ «πολέμου ή διαπραγμάτευσης». Είχε μάλιστα τονίσει ότι «απαγορεύεται κάθε ενέργεια που βλάπτει την κοινωνική συνοχή».
Σύμφωνα με τη βρετανική Telegraph, μια διαμάχη γύρω από το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας ενός καταδικασμένου βουλευτή εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση, με φωνές και σπρωξίματα μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας, αναγκάζοντας το προεδρείο να διακόψει τη διαδικασία.
Το περιστατικό αναδεικνύει για άλλη μια φορά τις βαθιές διαιρέσεις στο εσωτερικό της ιρανικής πολιτικής ηγεσίας, καθώς οι πλέον αδιάλλακτες δυνάμεις του καθεστώτος αντιτίθενται σε οποιαδήποτε προσπάθεια διπλωματικής συνεννόησης με την Ουάσιγκτον, ακόμη και όταν αυτή υποστηρίζεται από κορυφαίους κρατικούς αξιωματούχους.
Η διαμάχη για το τάμπλετ ενός καταδικασμένου βουλευτήΣτο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκε ο Χαμίντ Ρασαΐ, σκληροπυρηνικός πολιτικός από την Τεχεράνη, ο οποίος μαζί με μικρή ομάδα βουλευτών διαμαρτυρήθηκε επειδή είχε απενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική συσκευή μέσω της οποίας συμμετείχε στις κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες. Η απενεργοποίηση του συστήματος σήμαινε ότι ο Ρασαΐ δεν μπορούσε να ψηφίζει για σημαντικά ζητήματα που εξετάζονταν στο Κοινοβούλιο.
Η διαμαρτυρία εξελίχθηκε γρήγορα σε επεισοδιακή αντιπαράθεση, με έντονες λεκτικές συγκρούσεις και σπρωξίματα μεταξύ βουλευτών.
Έπειτα από περίπου 90 λεπτά, το προεδρείο επικαλέστηκε το άρθρο 104 του Κανονισμού της Βουλής και αποφάσισε να τερματίσει τη δημόσια συνεδρίαση. Σύμφωνα με αρκετούς Ιρανούς βουλευτές, επρόκειτο για ένα σχεδόν πρωτοφανές περιστατικό στην ιστορία του Κοινοβουλίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Η συσκευή ψηφοφορίας του Ρασαΐ είχε απενεργοποιηθεί μετά την καταδίκη του σε φυλάκιση δέκα μηνών για «διασπορά ψευδών ειδήσεων». Η καταδίκη αφορούσε δημοσίευμα εφημερίδας την οποία διευθύνει ο ίδιος, στο οποίο διατυπώνονταν κατηγορίες κατά του προέδρου της Βουλής, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, για παραποίηση επίσημων εγγράφων.
Ο Ρασαΐ οδηγήθηκε στη φυλακή νωρίτερα μέσα στον Νοέμβριο, αλλά στη συνέχεια αποφυλακίστηκε προσωρινά, αφού του χορηγήθηκε εξαήμερη άδεια. Η άδεια αυτή έληξε και ο βουλευτής όφειλε να επιστρέψει στη φυλακή έως τη Δευτέρα.
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της Telegraph, μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης δεν είχε επιστρέψει στο σωφρονιστικό κατάστημα, ενώ οι δικαστικές αρχές δεν είχαν δώσει σαφή δημόσια εξήγηση για το εάν είχε παραταθεί η άδειά του.
Ενδεικτικό της αμηχανίας που έχει προκαλέσει η υπόθεση ήταν το γεγονός ότι την Τρίτη ο Γκαλιμπάφ και ο Ρασαΐ εμφανίστηκαν να αγκαλιάζονται και να ανταλλάσσουν χειραψία στο προεδρείο της Βουλής, την ώρα που άλλοι βουλευτές τους καλούσαν να βάλουν τέλος στη μεταξύ τους διαμάχη.
Οι σκληροπυρηνικοί που απορρίπτουν κάθε διάλογο με τις ΗΠΑΟ Χαμίντ Ρασαΐ αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα του υπερσυντηρητικού Μετώπου Παϊνταρί, μιας πολιτικής παράταξης που πρωτοστατεί στην αντίθεση προς οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με την Ουάσιγκτον.
Επικεφαλής της παράταξης είναι ο Σαΐντ Τζαλιλί, πρώην διαπραγματευτής του Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα και πρώην υποψήφιος για την προεδρία της χώρας. Ο Τζαλιλί υποστηρίζει εδώ και χρόνια ότι η Τεχεράνη πρέπει να αντιστέκεται στις αμερικανικές πιέσεις αντί να επιδιώκει συμβιβασμό μέσω διαπραγματεύσεων.
Ο αδελφός του, Βαχίντ Τζαλιλί, κατέχει θέση αναπληρωτή επικεφαλής στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό IRIB, γεγονός που προσφέρει στους σκληροπυρηνικούς σημαντική επιρροή στα κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Η επιρροή αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η διαμόρφωση της δημόσιας συζήτησης γύρω από τον πόλεμο και την ειρήνη έχει εξελιχθεί σε ξεχωριστό πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Επικριτές του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού τον κατηγορούν ότι ενισχύει τις θέσεις των αδιάλλακτων συντηρητικών, περιορίζοντας παράλληλα την προβολή αξιωματούχων που τάσσονται υπέρ μιας συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
«Επικίνδυνη μειοψηφία» που στρέφεται ακόμη και κατά της κυβέρνησηςΟι πιο πραγματιστικές δυνάμεις του ιρανικού πολιτικού συστήματος προειδοποιούν ότι η εκστρατεία των σκληροπυρηνικών δεν στρέφεται πλέον αποκλειστικά εναντίον των μεταρρυθμιστών.
Αντίθετα, έχει αρχίσει να στοχοποιεί και πρόσωπα που βρίσκονται στον ίδιο τον πυρήνα της κρατικής εξουσίας, μετατρέποντας μια περίοδο κατά την οποία η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρές εξωτερικές απειλές σε πεδίο εσωτερικών συγκρούσεων.
Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, η εικόνα της δημόσιας αντιπαράθεσης και των αλληλοκατηγοριών υπονομεύει την ενότητα που θα έπρεπε να επιδεικνύει η πολιτική ηγεσία εν μέσω πολεμικής κρίσης.
Για τους σκληροπυρηνικούς, ωστόσο, ακόμη και η αναζήτηση διπλωματικής διεξόδου θεωρείται απαράδεκτη υποχώρηση.
Ιρανικές εφημερίδες που εκφράζουν το κλίμα της πραγματιστικής πτέρυγας του καθεστώτος χαρακτήρισαν τους βουλευτές που προκάλεσαν τη διακοπή της συνεδρίασης «επικίνδυνη μειοψηφία».
Ο ίδιος ο πρόεδρος της Βουλής, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, έκανε λόγο για «πολύ επικίνδυνο προηγούμενο», υποστηρίζοντας ότι οι υπεύθυνοι ήταν «λιγότεροι από τα δάχτυλα του ενός χεριού».
Αναλυτές εκτιμούν ότι η πολιτική ομάδα στην οποία ανήκει ο Ρασαΐ έχει πλέον κινηθεί πέρα από τα συνηθισμένα όρια της συντηρητικής πολιτικής στο Ιράν.
Στο στόχαστρο ακόμη και ο πρόεδρος και ο υπουργός ΕξωτερικώνΟι επικρίσεις προς τους σκληροπυρηνικούς εντείνονται καθώς πολλοί εκτιμούν ότι οι ενέργειές τους υπονομεύουν τις προσπάθειες ειρήνευσης σε μια περίοδο κατά την οποία η Ισλαμική Δημοκρατία έχει ιδιαίτερη ανάγκη από πολιτική ενότητα.
Η εκστρατεία εναντίον όσων υποστηρίζουν μια διπλωματική λύση έχει πλέον επεκταθεί από τους μεταρρυθμιστές σε κορυφαίους αξιωματούχους του ίδιου του κράτους.
Ο πρόεδρος της Βουλής Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν και ο πρώην πρόεδρος Χασάν Ροχανί έχουν βρεθεί στο στόχαστρο νυχτερινών συγκεντρώσεων.
Κατά τη διάρκεια αυτών των κινητοποιήσεων ακούγονται συνθήματα όπως «συμβιβασμένος», «πράκτορας που έχει διεισδύσει στο σύστημα», ακόμη και «θάνατος στον Ροχανί».
Τον περασμένο μήνα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είχε καταδικάσει αυτού του είδους τις αντιπαραθέσεις, απορρίπτοντας τα διλήμματα μεταξύ «πολέμου ή διαπραγμάτευσης». Είχε μάλιστα τονίσει ότι «απαγορεύεται κάθε ενέργεια που βλάπτει την κοινωνική συνοχή».
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