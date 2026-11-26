Αν και περιορίζεται γεωγραφικά στην Ολλανδία μια προσωρινή δικαστική απόφαση στην αστική αγωγή κατά της Meta, ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Άμστερνταμ, θα μπορούσε να δημιουργήσει δεδικασμένο

Ολλανδικές οργανώσεις για τα δικαιώματα των καταναλωτών και τα ψηφιακά δικαιώματα ζήτησαν σήμερα από έξυπνων γυαλιών» AI της Meta στην



Αν και περιορίζεται γεωγραφικά στην Ολλανδία μια προσωρινή δικαστική απόφαση στην αστική αγωγή κατά της Meta, ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου του Άμστερνταμ, θα μπορούσε να δημιουργήσει δεδικασμένο, εν μέσω αυξανόμενων αντιδράσεων από το κοινό, απαγορεύσεων σε συγκεκριμένους χώρους και προειδοποιήσεων από ρυθμιστικές αρχές ανά τον κόσμο.







Οι ενάγοντες ζητούν από τη Meta να αποτρέψει τη χρήση των γυαλιών της για την καταγραφή ατόμων εν αγνοία τους, να σταματήσει τη χρήση του υλικού καταγραφών για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και να αναστείλει τις πωλήσεις έως ότου συμμορφωθεί. Ζήτησαν την επιβολή προστίμων ύψους 100.000 ευρώ ημερησίως για κάθε εναγόμενο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, με ανώτατο όριο τα 100 εκατομμύρια ευρώ.



Η δικηγόρος της Offlimits, η Καρλίν Χαν, δήλωσε ότι τα γυαλιά χρησιμοποιούνται για αυτό που η ίδια χαρακτήρισε στο δικαστήριο «κρυφές φωτογραφίσεις».







Η Meta αρνείται ότι οι φωτογραφίες χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης Ο συνήγορος της Meta Μπαστιάν Κεμπ δήλωσε ότι το δικαστήριο θα πρέπει να απορρίψει την αγωγή. Είπε ότι τα μέτρα που απαιτούνται από τους ενάγοντες θα βλάψουν τους νόμιμους χρήστες, θα πλήξουν την ανταγωνιστική θέση της εταιρείας και θα οδηγήσουν σε ανάκληση προϊόντων χωρίς να επιλύσουν τα ζητήματα που αφορούν παρεμφερείς συσκευές.



«Οι πάροχοι προϊόντων δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για κάθε στιγμή σκόπιμης κακής χρήσης», δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου. Τόνισε εξάλλου ότι ένα φως που ανάβει όταν αυτά καταγράφουν και βρίσκεται πάνω στον σκελετό τους καθιστά προφανές ότι χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτόν.



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Η Meta και η ⁠EssilorLuxottica πούλησαν περισσότερα από επτά εκατομμύρια έξυπνα γυαλιά το 2025, ⁠περίπου το 80% της παγκόσμιας αγοράς.



Δικηγόρος της EssilorLuxottica υποστήριξε ότι η εταιρεία ούτε επεξεργάζεται ούτε έχει πρόσβαση σε οπτικό υλικό και ότι μια απαγόρευση πωλήσεων θα ήταν δυσανάλογη και αναποτελεσματική, δεδομένης της διαθεσιμότητας παρόμοιων προϊόντων από άλλους κατασκευαστές.



Οι αντιδράσεις επεκτείνονται σε όλο τον κόσμο Από περιορισμούς που έχουν προτείνει η Αυστραλία και η Νορβηγία μέχρι απαγορεύσεις σε δικαστήρια στην Αγγλία, την Ουαλία και την πολιτεία της Νέας Υόρκης, κυβερνήσεις και δικαστικές αρχές επιδιώκουν όλο και περισσότερο να αποτρέψουν τις κρυφές καταγραφές και να προστατεύσουν τις ευαίσθητες πληροφορίες.



οργανώσεις για τα δικαιώματα των καταναλωτών και τα ψηφιακά δικαιώματα ζήτησαν σήμερα από δικαστήριο να αναστείλει τις πωλήσεις των «στην Ολλανδία με το επιχείρημα ότι η χρήση τους παραβιάζει τους ευρωπαϊκούς νόμους περί ιδιωτικότητας επιτρέποντας σε όσους τα φορούν να καταγράφουν ανθρώπους χωρίς ελείνοι να το γνωρίζουν.Αν και περιορίζεται γεωγραφικά στην Ολλανδία μια προσωρινή δικαστική απόφαση στην αστική αγωγή κατά της Meta, ενώπιον του, θα μπορούσε να δημιουργήσει δεδικασμένο, εν μέσω αυξανόμενων αντιδράσεων από το κοινό, απαγορεύσεων σε συγκεκριμένους χώρους και προειδοποιήσεων από ρυθμιστικές αρχές ανά τον κόσμο.Οι οργανώσεις που συμμετέχουν στην αγωγή -μεταξύ των οποίων η κύρια ένωση καταναλωτών της χώρας, Consumentenbond, και η οργάνωση Offlimits, η οποία δραστηριοποιείται κατά της σεξουαλικής κακοποίησης στο διαδίκτυο- υποστήριξαν ότι τα γυαλιά που αναπτύχθηκαν από τη Meta και την EssilorLuxottica (ιδιοκτήτρια της Ray-Ban) παραβιάζουν τη νομοθεσία περί ιδιωτικότητας. Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι αναγκάζουν τους πολίτες να ζουν με διαρκές άγχος σε δημόσιους χώρους, επιφέροντας έτσι μια «ανασταλτική επίδραση» στην κοινωνία.Οι ενάγοντες ζητούν από τη Meta να αποτρέψει τη χρήση των γυαλιών της για την καταγραφή ατόμων εν αγνοία τους, να σταματήσει τη χρήση του υλικού καταγραφών για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και να αναστείλει τις πωλήσεις έως ότου συμμορφωθεί. Ζήτησαν την επιβολή προστίμων ύψους 100.000 ευρώ ημερησίως για κάθε εναγόμενο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, με ανώτατο όριο τα 100 εκατομμύρια ευρώ.Η δικηγόρος της Offlimits, η Καρλίν Χαν, δήλωσε ότι τα γυαλιά χρησιμοποιούνται για αυτό που η ίδια χαρακτήρισε στο δικαστήριο «κρυφές φωτογραφίσεις».«Αναμφίβολα, πραγματοποιούνται κρυφές καταγραφές κατά τη διάρκεια εξετάσεων, σε αποδυτήρια, πισίνες, δωμάτια ξενοδοχείων και νοσοκομεία, αλλά ακόμη και σε παιδικές χαρές και παραλίες», ανέφερε στην εναρκτήρια αγόρευσή της. «Κάθε παραβίαση της ιδιωτικότητας είναι χειρότερη από την προηγούμενη».Ο συνήγορος της Meta Μπαστιάν Κεμπ δήλωσε ότι το δικαστήριο θα πρέπει να απορρίψει την αγωγή. Είπε ότι τα μέτρα που απαιτούνται από τους ενάγοντες θα βλάψουν τους νόμιμους χρήστες, θα πλήξουν την ανταγωνιστική θέση της εταιρείας και θα οδηγήσουν σε ανάκληση προϊόντων χωρίς να επιλύσουν τα ζητήματα που αφορούν παρεμφερείς συσκευές.«Οι πάροχοι προϊόντων δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για κάθε στιγμή σκόπιμης κακής χρήσης», δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου. Τόνισε εξάλλου ότι ένα φως που ανάβει όταν αυτά καταγράφουν και βρίσκεται πάνω στον σκελετό τους καθιστά προφανές ότι χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτόν.Ο ίδιος διέψευσε τους ισχυρισμούς του δικηγόρου της Consumentenbond στο δικαστήριο ότι η Meta επεξεργάζεται στιγμιότυπα που καταγράφουν τα έξυπνα γυαλιά στην Ευρώπη ή ότι τα χρησιμοποιεί για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης παραβιάζοντας το ευρωπαϊκό δίκαιο.Η Meta και η ⁠EssilorLuxottica πούλησαν περισσότερα από επτά εκατομμύρια έξυπνα γυαλιά το 2025, ⁠περίπου το 80% της παγκόσμιας αγοράς.Δικηγόρος της EssilorLuxottica υποστήριξε ότι η εταιρεία ούτε επεξεργάζεται ούτε έχει πρόσβαση σε οπτικό υλικό και ότι μια απαγόρευση πωλήσεων θα ήταν δυσανάλογη και αναποτελεσματική, δεδομένης της διαθεσιμότητας παρόμοιων προϊόντων από άλλους κατασκευαστές.Από περιορισμούς που έχουν προτείνει η Αυστραλία και η Νορβηγία μέχρι απαγορεύσεις σε δικαστήρια στην Αγγλία, την Ουαλία και την πολιτεία της Νέας Υόρκης, κυβερνήσεις και δικαστικές αρχές επιδιώκουν όλο και περισσότερο να αποτρέψουν τις κρυφές καταγραφές και να προστατεύσουν τις ευαίσθητες πληροφορίες.

Κινηματογράφοι στο Ηνωμένο Βασίλειο επίσης επιβάλλουν περιορισμούς περί ιδιωτικότητας και εξαιτίας της ανησυχίας για κινηματογραφική πειρατεία.



Την Τρίτη, η εθνική ομοσπονδία καταναλωτών στη Γερμανία ανακοίνωσε νομικές ενέργειες εναντίον της Meta και της Ray-Ban για φερόμενες παραβιάσεις της ιδιωτικότητας υποστηρίζοντας ότι τα έξυπνα γυαλιά καθιστούν σχεδόν αδύνατο για τους καταναλωτές να συμμορφωθούν με τους ευρωπαϊκούς κανόνες προστασίας δεδομένων όταν αυτά χρησιμοποιούνται δημοσίως.



Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων προειδοποίησε τον Οκτώβριο ότι τα έξυπνα γυαλιά εγείρουν σοβαρές ανησυχίες για την ιδιωτικότητα και ζήτησε ισχυρότερες δικλείδες ασφαλείας.



Η ολλανδική αρχή προστασίας δεδομένων (ΑΡ) συμβούλευσε αυτό τον μήνα τους καταναλωτές να μην αγοράζουν έξυπνα γυαλιά με το αιτιολογικό ότι αυτά δεν είναι ασφαλή ούτε για τους χρήστες ούτε για το κοινό.



Τον Οκτώβριο, η ολλανδική αλυσίδα λιανικής Hans Anders ανέστειλε τις πωλήσεις των έξυπνων γυαλιών Ray-Ban της Meta στην Ολλανδία και το Βέλγιο.



Η Meta αντιμετωπίζει επίσης ομαδικές αγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχετικά με καταγγελίες για αθέμιτη κοινοποίηση ιδιωτικών εικόνων που έχουν συλλεχθεί μέσω των γυαλιών.



Δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία για την έκδοση απόφασης στην υπόθεση που αφορά την Ολλανδία, ωστόσο αναμένεται στα μέσα Δεκεμβρίου.