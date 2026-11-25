Δασκάλες του στο δημοτικό τον περιγράφουν ως ντροπαλό και ήσυχο, αφού η μόνη ώρα που συμμετείχε στην τάξη ήταν όταν έβγαιναν όλοι για παιχνίδι





Είναι ένας απλός άνθρωπος που απλά ο θεός του χάρισε αστείρευτο ταλέντο με τη μπάλα στα πόδια.







Πρόσφατα διέρρευσε ένα ντοκουμέντο πολύ ξεχωριστό που αποκάλυπτε τους βαθμούς του Μέσι όταν ήταν 12 ετών, δηλαδή στις τελευταίες του παραστάσεις από την



Ο μικρός Λιονέλ, όπως φαίνεται από τη φωτογραφία, δεν ήταν ιδιαίτερα καλός στα μαθήματα. Βαθμολογήθηκε με 6 στη γλώσσα, τα μαθηματικά, τις κοινωνικές επιστήμες, τις ξένες γλώσσες και την τεχνολογία.



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Πήρε 8 στα καλλιτεχνικά και τη μουσική, ενώ στην αγωγή του πολίτη 7. Ο καλύτερος βαθμός όπως είναι φυσικό ήταν στη γυμναστική που έλαβε 10άρι.



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Η Άντρια Σόσα, δασκάλα του στα μαθηματικά, τον περιέγραψε ως πολύ ήσυχο παιδί που δεν συμμετείχε ιδιαίτερα στην τάξη, αλλά ανασηκωνόταν μόνο όταν ερχόταν η ώρα του παιχνιδιού.



«Ήταν ένα πολύ ήσυχο αγόρι, που δεν συμμετείχε πολύ στην τάξη επειδή ήταν πολύ ντροπαλός.



Μέσι έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δεν αποδέχεται το ρόλο του σταρ.Είναι ένας απλός άνθρωπος που απλά ο θεός του χάρισε αστείρευτο ταλέντο με τη μπάλα στα πόδια.Πολύ πριν γίνει ο σπουδαιότερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών ο «Λέο» ήταν μαθητής στην 6η τάξη στα 12 του χρόνια στο 66ο σχολείο Las Heras στο Ροσάριο Πρόσφατα διέρρευσε ένα ντοκουμέντο πολύ ξεχωριστό που αποκάλυπτε τους βαθμούς του Μέσι όταν ήταν 12 ετών, δηλαδή στις τελευταίες του παραστάσεις από την Αργεντινή , πριν ταξιδέψει στη Βαρκελώνη για αν ενταχθεί στη «Μασία».Ο μικρός Λιονέλ, όπως φαίνεται από τη φωτογραφία, δεν ήταν ιδιαίτερα καλός στα μαθήματα. Βαθμολογήθηκε με 6 στη γλώσσα, τα μαθηματικά, τις κοινωνικές επιστήμες, τις ξένες γλώσσες και την τεχνολογία.Πήρε 8 στα καλλιτεχνικά και τη μουσική, ενώ στην αγωγή του πολίτη 7. Ο καλύτερος βαθμός όπως είναι φυσικό ήταν στη γυμναστική που έλαβε 10άρι.Οι επιδόσεις του στα μαθήματα συνδέονται και με τις αναμνήσεις που έχουν από αυτόν οι δάσκαλοί του.Η Άντρια Σόσα, δασκάλα του στα μαθηματικά, τον περιέγραψε ως πολύ ήσυχο παιδί που δεν συμμετείχε ιδιαίτερα στην τάξη, αλλά ανασηκωνόταν μόνο όταν ερχόταν η ώρα του παιχνιδιού.«Ήταν ένα πολύ ήσυχο αγόρι, που δεν συμμετείχε πολύ στην τάξη επειδή ήταν πολύ ντροπαλός.





Ωστόσο, όταν έβγαινε στην παιδική χαρά για να παίξει ποδόσφαιρο, μεταμορφωνόταν εντελώς.



Τότε ήταν που έγινε ο Λιονέλ που ξέρει ο κόσμος », είπε σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στη Globo.



Η Μόνικα Ντομίνα, υποδιευθύντρια του σχολείου ανέφερε ότι το ποδόσφαιρο όταν ήταν μικρός το έβλεπα σαν διέξοδο από τα μαθήματα.



«Ήταν πάντα πολύ ήσυχος, αλλά είχε πολλούς φίλους. Όλοι ήθελαν να παίξουν ποδόσφαιρο μαζί του και όταν τελείωνε το μάθημα, έτρεχαν έξω για να δουν ποιος θα έφτανε πρώτος. Ο αθλητισμός ήταν πάντα ένα πάθος του».