Βίντεο: Ο σταθμός του Μετρό στην Ομόνοια γέμισε με καπνούς, μετά την έκρηξη τσάντας με πυροτεχνήματα
Βίντεο: Ο σταθμός του Μετρό στην Ομόνοια γέμισε με καπνούς, μετά την έκρηξη τσάντας με πυροτεχνήματα
Η πυρκαγιά προκλήθηκε από έκρηξη πυροτεχνημάτων που βρίσκονταν μέσα στην τσάντα και κατασβέστηκε άμεσα, χωρίς να επεκταθεί
Καπνοί κάλυψαν το μεσημέρι της Πέμπτης (26/11) τον σταθμό του Μετρό στην Ομόνοια, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε τσάντα που περιείχε πυροτεχνήματα.
Σε βίντεο από το περιστατικό καταγράφεται ο καπνός να εξαπλώνεται στον χώρο του σταθμού.
Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑ.ΣΥ., ο σταθμός «Ομόνοια» έκλεισε προσωρινά στις 15:47, καθώς καπνός προερχόταν από αποσκευή επιβάτη στο επίπεδο επικύρωσης εισιτηρίων. Το προσωπικό λειτουργίας της εταιρείας χρησιμοποίησε πυροσβεστήρα για να περιορίσει τη φωτιά.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες αποχώρησαν λίγο αργότερα.
Ο σταθμός παρέμεινε κλειστός για μικρό χρονικό διάστημα, ωστόσο πλέον έχει ανοίξει και η λειτουργία του Μετρό διεξάγεται κανονικά.
Σε βίντεο από το περιστατικό καταγράφεται ο καπνός να εξαπλώνεται στον χώρο του σταθμού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από έκρηξη πυροτεχνημάτων που βρίσκονταν μέσα στην τσάντα και κατασβέστηκε άμεσα, χωρίς να επεκταθεί.
Ομόνοια πριν από λίγο https://t.co/SXy4tQcLwL— eri21 (@erimiotis21) November 26, 2026
Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑ.ΣΥ., ο σταθμός «Ομόνοια» έκλεισε προσωρινά στις 15:47, καθώς καπνός προερχόταν από αποσκευή επιβάτη στο επίπεδο επικύρωσης εισιτηρίων. Το προσωπικό λειτουργίας της εταιρείας χρησιμοποίησε πυροσβεστήρα για να περιορίσει τη φωτιά.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες αποχώρησαν λίγο αργότερα.
Ο σταθμός παρέμεινε κλειστός για μικρό χρονικό διάστημα, ωστόσο πλέον έχει ανοίξει και η λειτουργία του Μετρό διεξάγεται κανονικά.
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