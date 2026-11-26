«Πρωταθλήτρια Ευρώπης» με πάνω από 1.200 φορολογικές εξαιρέσεις και απαλλαγές η Ελλάδα, γιατί ζητάει μείωσή τους η Κομισιόν

Στα 22,8 δισ. ευρώ το χρόνο ή 9,5% του ΑΕΠ το κόστος για το κράτος από τις φορολογικές απαλλαγές - Τι αναφέρει η νέα ευρωπαϊκή έκθεση Mind the Gap