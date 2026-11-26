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Ο Κατς απειλεί με εκτοπισμό ενός εκατομμυρίου Παλαιστινίων αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς
Ο Κατς απειλεί με εκτοπισμό ενός εκατομμυρίου Παλαιστινίων αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς
Η νέα απειλή εκτοξεύεται καθώς ο ισραηλινός στρατός εντείνει τις στοχευμένες επιθέσεις κατά της Χαμάς παρά την κατάπαυση του πυρός
Ο απερχόμενος υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραέλ Κατς απείλησε με εκτοπισμό ενός εκατομμυρίου Παλαιστινίων εντός του θύλακα της Γάζας, αν η Χαμάς δεν παραδώσει τα όπλα, όπως έχει υποσχεθεί να κάνει στο πλαίσιο του αμερικανικού σχεδίου.
Η νέα απειλή εκτοξεύεται καθώς ο ισραηλινός στρατός εντείνει τις στοχευμένες επιθέσεις κατά της Χαμάς παρά την κατάπαυση του πυρός.
Η Χαμάς, «είτε θα αφοπλισθεί οικειοθελώς και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί κατ΄εφαρμογήν του σχεδίου του προέδρου Τραμπ, είτε θα την αφοπλίσουν οι ισραηλινές δυνάμεις» στο πλαίσιο επιχείρησης που θα οδηγήσει «στη μεταφορά ενός εκατομμυρίου κατοίκων της Γάζας προς νότον», απείλησε ο Κατς.
Σχεδόν το σύνολο του παλαιστινιακού πληθυσμού των 2,1 εκατομμυρίων έχει εκτοπισθεί εντός του παλαιστινιακού θύλακα και έχει περιοριστεί στο ένα τρίτο του εδάφους της Λωρίδας της Γάζας. Τα δύο τρίτα ελέγχονται από τον ισραηλινό στρατό.
Σύμφωνα με την συμφωνία εκεχειρίας που προώθησε ο Ντόναλντ Τραμπ και ετέθη σε εφαρμογή τον Οκτώβριο 2025, οι ισραηλινές δυνάμεις μπορούν να διατηρήσουν «παρουσία» στο 53% της έκτασης της Λωρίδας της Γάζας.
Ομως ο ισραηλινός στρατός παραδέχεται ότι ελέγχει άνω του 60% του εδάφους του θύλακα, ενώ ο Κατς δηλώνει ότι «το 70% του εδάφους της Γάζας έχει καταστραφεί και ελέγχεται από τον στρατό». «Ο έλεγχος της Χαμάς επί του υπολειπόμενου 30% είναι ψευδαίσθηση», πρόσθεσε ο Κατς.
Ο οδικός χάρτης που προωθήθηκε από τις ΗΠΑ και εγκρίθηκε από τη Χαμάς στο τέλος του Ιουλίου προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού.
Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε το κείμενο απαιτώντας την καθολικό και επαληθεύσιμο αφοπλισμό της Χαμάς.
Το σχέδιο αποτελεί νεκρό γράμμα και για τις δύο πλευρές.
Η νέα απειλή εκτοξεύεται καθώς ο ισραηλινός στρατός εντείνει τις στοχευμένες επιθέσεις κατά της Χαμάς παρά την κατάπαυση του πυρός.
Η Χαμάς, «είτε θα αφοπλισθεί οικειοθελώς και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί κατ΄εφαρμογήν του σχεδίου του προέδρου Τραμπ, είτε θα την αφοπλίσουν οι ισραηλινές δυνάμεις» στο πλαίσιο επιχείρησης που θα οδηγήσει «στη μεταφορά ενός εκατομμυρίου κατοίκων της Γάζας προς νότον», απείλησε ο Κατς.
Σχεδόν το σύνολο του παλαιστινιακού πληθυσμού των 2,1 εκατομμυρίων έχει εκτοπισθεί εντός του παλαιστινιακού θύλακα και έχει περιοριστεί στο ένα τρίτο του εδάφους της Λωρίδας της Γάζας. Τα δύο τρίτα ελέγχονται από τον ισραηλινό στρατό.
Σύμφωνα με την συμφωνία εκεχειρίας που προώθησε ο Ντόναλντ Τραμπ και ετέθη σε εφαρμογή τον Οκτώβριο 2025, οι ισραηλινές δυνάμεις μπορούν να διατηρήσουν «παρουσία» στο 53% της έκτασης της Λωρίδας της Γάζας.
Ομως ο ισραηλινός στρατός παραδέχεται ότι ελέγχει άνω του 60% του εδάφους του θύλακα, ενώ ο Κατς δηλώνει ότι «το 70% του εδάφους της Γάζας έχει καταστραφεί και ελέγχεται από τον στρατό». «Ο έλεγχος της Χαμάς επί του υπολειπόμενου 30% είναι ψευδαίσθηση», πρόσθεσε ο Κατς.
Ο οδικός χάρτης που προωθήθηκε από τις ΗΠΑ και εγκρίθηκε από τη Χαμάς στο τέλος του Ιουλίου προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού.
Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε το κείμενο απαιτώντας την καθολικό και επαληθεύσιμο αφοπλισμό της Χαμάς.
Το σχέδιο αποτελεί νεκρό γράμμα και για τις δύο πλευρές.
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