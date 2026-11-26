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Δύο νεκροί Ιταλοί και δύο τραυματίες μετά από επίθεση ιρανικών drones στο Κουβέιτ
Την είδηση επιβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Τατζάνι - Το μήνυμα της Μελόνι - «Πρέπει να εντείνουμε την πίεση προς το Ιράν, ώστε να τερματίσει αυτές τις απαράδεκτες επιθέσεις», λέει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Όπως ανέφερε ο Ιταλός ΥΠΕΞ αρκετά ιρανικά drones έπληξαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Κουβέιτ, ανέφερε ο Ιταλός ΥΠΕΞ, μεταξύ των οποίων και ένας «σταθμός ανίχνευσης αεράμυνας όπου εργάζονταν δύο Ιταλοί τεχνικοί της (με έδρα τη Ρώμη) εταιρείας άμυνας Rheinmetall Italia». «Προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη και, σύμφωνα με πληροφορίες που μας έφτασαν από το Κουβέιτ, δυστυχώς και οι δύο συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους», δήλωσε.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Ansa, οι δύο Ιταλοί εργάζονταν ως τεχνικοί στην εταιρεία Rheinmetall. Από την πλευρά του Ιράν δεν υπήρξε κάποιο σχόλιο για το συμβάν.
Το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ ανέφερε πως τουλάχιστον δύο ακόμη άτομα – ένας Κουβεϊτιανός και ένας Πακιστανός – τραυματίστηκαν στην επίθεση που είχε ως στόχο μια «ζωτικής σημασίας εγκατάσταση» στη χώρα. Το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ επιβεβαίωσε τους δύο θανάτους και εξέφρασε τα «βαθύτατα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θανόντων». Σύμφωνα με το υπουργείο τα ιρανικά drones καταρρίφθηκαν στον εναέριο χώρο του Κουβέιτ, με αποτέλεσμα να πέσουν θραύσματα από τον ουρανό.
Το μήνυμα της ΜελόνιΤο περιστατικό σχολίασε και η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, η οποία εξέφρασε «τη βαθύτατη θλίψη μου για τον τραγικό θάνατο δύο Ιταλών πολιτών κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο Κουβέιτ και διαβιβάζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων». «Οι σκέψεις μου είναι μαζί με όλους όσους επλήγησαν από την επίθεση και τις οικογένειές τους», πρόσθεσε. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ η Μελόνι πληροφορήθηκε για την τραγική είδηση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Ho appreso nel corso dei lavori del Consiglio europeo la notizia della tragica morte dei due cittadini italiani nell’attacco avvenuto in Kuwait. Esprimo, a nome mio e del Governo, profondo cordoglio e rivolgo le più sentite condoglianze ai familiari delle vittime. La mia vicinanza va a tutte le persone coinvolte nell’attacco e alle loro famiglie.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 26, 2026
Φον ντερ Λάιεν: «Πρέπει να εντείνουμε την πίεση προς το Ιράν, ώστε να τερματίσει αυτές τις απαράδεκτες επιθέσεις»Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τόνισε πως «πρέπει να εντείνουμε την πίεση προς το Ιράν, ώστε να τερματίσει αυτές τις απαράδεκτες επιθέσεις εναντίον των γειτόνων του και των εταίρων μας στον Κόλπο».
Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στο Χ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «τα σημερινά γεγονότα μας υπενθυμίζουν για άλλη μια φορά ότι η ασφάλεια στον Κόλπο αποτελεί ζήτημα ασφάλειας για όλους μας».
«Με λύπη έμαθα την είδηση για τον θάνατο δύο Ιταλών υπηκόων σε μια ακόμη επίθεση ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο Κουβέιτ. Οι σκέψεις μου στρέφονται προς τους οικείους τους και τον ιταλικό λαό».
Saddened by the news of two Italian nationals killed in yet another Iranian drone attack in Kuwait. Il mio pensiero va ai loro cari e al popolo italiano We must step up pressure on Iran to put an end to these unacceptable attacks against its neighbours and our partners in the Gulf. Today’s events are yet another reminder that security in the Gulf is a matter of security for us all.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2026
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