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Στον Άρειο Πάγο προσέφυγε η Όλγα Κεφαλογιάννη για την συνεπιμέλεια των δυο παιδιών της
Στον Άρειο Πάγο προσέφυγε η Όλγα Κεφαλογιάννη για την συνεπιμέλεια των δυο παιδιών της
Η υπουργός Τουρισμού, όπως επιβεβαιώνει και ο εκ των δικηγόρων της Χριστόφορος Καπαρουνάκης, κατάθεσε στον Άρειο Πάγο αίτηση με την οποία ζητάει να αναιρεθεί η εφετειακή απόφαση
Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη κατέθεσε στον Άρειο Πάγο αίτηση με την οποία ζητάει να αναιρεθεί η εφετειακή απόφαση για την συνεπιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών της που έχει με τον πρώην σύζυγό της Μίνωα Μάτσα.
Το Εφετείο Αθηνών έχει απορρίψει την έφεση της υπουργού Τουρισμού κατά της πρωτόδικης απόφασης με την οποία ζητούσε την αποκλειστική επιμέλεια των δύο παιδιών και τάχθηκε υπέρ της συνεπιμέλειας, των ανήλικων παιδιών της Όλγας Κεφαλογιάννη και του Μίνωα Μάτσα (όπως είχε κρίνει και το Πρωτοδικείο).
Ειδικότερα, το Εφετείο την υπ’ αριθμ. 4793/2026 απόφασή του, διατήρησε την πρωτόδικη κρίση για την από κοινού άσκηση της επιμέλειας και την ισόχρονη διαμονή των παιδιών στις κατοικίες των δύο γονέων.
Τώρα, η Όλγα Κεφαλογιάννη, όπως επιβεβαιώνει και ο εκ των δικηγόρων της Χριστόφορος Καπαρουνάκης, κατάθεσε στον ‘Άρειο Πάγο αίτηση με την οποία ζητάει να αναιρεθεί η εφετειακή απόφαση.
Η αναίρεση επικεντρώνεται στην χρονική κατανομή της παραμονής των παιδιών, μεταξύ της Όλγας Κεφαλογιάννης και του Μίνωα Μάτσα. Επισημαίνεται, ότι τα παιδιά μέσα σε 4 μέρες και συγκεκριμένα από την Τρίτη έως και την Παρασκευή, αλλάζουν σπίτι 3 φορές.
Οι συνεχείς αλλαγές κατοικίας και περιβάλλοντος, επισημαίνει η υπουργός Τουρισμού, χωρίς να υπάρχει μια σταθερή βάση κατοικίας, αποβαίνει σε βάρος των ανήλικών παιδιών.
Η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης αναμένεται να προσδιοριστεί μέσα στο επόμενο διάστημα.
Το Εφετείο Αθηνών έχει απορρίψει την έφεση της υπουργού Τουρισμού κατά της πρωτόδικης απόφασης με την οποία ζητούσε την αποκλειστική επιμέλεια των δύο παιδιών και τάχθηκε υπέρ της συνεπιμέλειας, των ανήλικων παιδιών της Όλγας Κεφαλογιάννη και του Μίνωα Μάτσα (όπως είχε κρίνει και το Πρωτοδικείο).
Ειδικότερα, το Εφετείο την υπ’ αριθμ. 4793/2026 απόφασή του, διατήρησε την πρωτόδικη κρίση για την από κοινού άσκηση της επιμέλειας και την ισόχρονη διαμονή των παιδιών στις κατοικίες των δύο γονέων.
Τώρα, η Όλγα Κεφαλογιάννη, όπως επιβεβαιώνει και ο εκ των δικηγόρων της Χριστόφορος Καπαρουνάκης, κατάθεσε στον ‘Άρειο Πάγο αίτηση με την οποία ζητάει να αναιρεθεί η εφετειακή απόφαση.
Η αναίρεση επικεντρώνεται στην χρονική κατανομή της παραμονής των παιδιών, μεταξύ της Όλγας Κεφαλογιάννης και του Μίνωα Μάτσα. Επισημαίνεται, ότι τα παιδιά μέσα σε 4 μέρες και συγκεκριμένα από την Τρίτη έως και την Παρασκευή, αλλάζουν σπίτι 3 φορές.
Οι συνεχείς αλλαγές κατοικίας και περιβάλλοντος, επισημαίνει η υπουργός Τουρισμού, χωρίς να υπάρχει μια σταθερή βάση κατοικίας, αποβαίνει σε βάρος των ανήλικών παιδιών.
Η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης αναμένεται να προσδιοριστεί μέσα στο επόμενο διάστημα.
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