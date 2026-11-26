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Έληξε ο συναγερμός στο αρχηγείο του βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού στο Πόρτσμουθ μετά την απειλή για βόμβα
Έληξε ο συναγερμός στο αρχηγείο του βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού στο Πόρτσμουθ μετά την απειλή για βόμβα
Κατά τη διάρκεια των ερευνών δεν εντοπίστηκε κάποιο επικίνδυνο αντικείμενο
UPD:
Τηλεφωνική απειλή για βόμβα προκάλεσε την κινητοποίηση των βρετανικών Αρχών στις εγκαταστάσεις του Βασιλικού Ναυτικού HMS Excellent, στο Πόρτσμουθ, με τον συναγερμό να έχει πλέον λήξει, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης.
Στο σημείο είχαν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ είχε αποκλειστεί η περιοχή γύρω από τις εγκαταστάσεις.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κατά τη διάρκεια των ερευνών δεν εντοπίστηκε κάποιο επικίνδυνο αντικείμενο.
Η έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού και την προέλευση της τηλεφωνικής απειλής παραμένει σε εξέλιξη.
Στο σημείο είχαν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ είχε αποκλειστεί η περιοχή γύρω από τις εγκαταστάσεις.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κατά τη διάρκεια των ερευνών δεν εντοπίστηκε κάποιο επικίνδυνο αντικείμενο.
Η έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού και την προέλευση της τηλεφωνικής απειλής παραμένει σε εξέλιξη.
UPD:
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