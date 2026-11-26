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Κτηνοτρόφος στη Δράμα σκότωσε με καραμπίνα τον 24χρονο Βούλγαρο εργαζόμενό του και τον έθαψε σε χωράφι
Κτηνοτρόφος στη Δράμα σκότωσε με καραμπίνα τον 24χρονο Βούλγαρο εργαζόμενό του και τον έθαψε σε χωράφι
Ο κτηνοτρόφος υποστήριξε ότι είχε σεξουαλική σχέση με τον 24χρονο και εκείνος του ζητούσε διαρκώς χρήματα - Ο 24χρονος είχε εξαφανιστεί από το περασμένο Σάββατο (21/11)
Με μία καραμπίνα σκότωσε 24χρονο Βούλγαρο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το Σάββατο (21/11), ένας 50χρονος κτηνοτρόφος και εργοδότης του από το Περιθώρι Δράμας, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία και υπέδειξε στους αστυνομικούς το χωράφι όπου είχε θάψει τη σορό.
Για την υπόθεση συνελήφθη και ο 23χρονος ανιψιός του 50χρονου, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος του ζήτησε να μεταβεί στο Κάτω Νευροκόπι, όπου είχε αφήσει το βαν του θύματος, και να τον μεταφέρει από εκεί στο Περιθώρι. Το εάν ο 23χρονος γνώριζε τη δολοφονία δεν έχει διευκρινιστεί και αποτελεί αντικείμενο της προανάκρισης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κτηνοτρόφος υποστήριξε ότι είχε σεξουαλική σχέση με τον 24χρονο και εκείνος του ζητούσε διαρκώς χρήματα.
Το άγριο φονικό έγινε το Σάββατο (21/11), αφού ο δράστης σκότωσε τον εργαζόμενό του, μετέφερε τη σορό σε αγροτική περιοχή χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητο του θύματος και την έθαψε.
Αμέσως μετά, οδήγησε το αυτοκίνητο του θύματος και το στάθμευσε στο σημείο όπου τελικά εντοπίστηκε από τις Αρχές.
Από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισης, οι έρευνες των αστυνομικών είχαν επικεντρωθεί στον 50χρονο, καθώς ο 24χρονος είχε μεταβεί στην περιοχή για να τον συναντήσει. Ο νεαρός Βούλγαρος επισκεπτόταν συχνά το Κάτω Νευροκόπι, όπου αναλάμβανε διάφορες μικροεργασίες.
Το βράδυ της 21ης Νοεμβρίου το κινητό του τηλέφωνο απενεργοποιήθηκε και έκτοτε δεν υπήρξε επικοινωνία μαζί του. Από την πρώτη στιγμή των ερευνών, οι αστυνομικοί είχαν εστιάσει στον 50χρονο, η ομολογία του οποίου οδήγησε τελικά στον εντοπισμό της σορού.
Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας.
Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, κατά περίπτωση, ενώ ο 23χρονος αντιμετωπίζει επιπλέον την κατηγορία της συνέργειας.
Για την υπόθεση συνελήφθη και ο 23χρονος ανιψιός του 50χρονου, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος του ζήτησε να μεταβεί στο Κάτω Νευροκόπι, όπου είχε αφήσει το βαν του θύματος, και να τον μεταφέρει από εκεί στο Περιθώρι. Το εάν ο 23χρονος γνώριζε τη δολοφονία δεν έχει διευκρινιστεί και αποτελεί αντικείμενο της προανάκρισης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κτηνοτρόφος υποστήριξε ότι είχε σεξουαλική σχέση με τον 24χρονο και εκείνος του ζητούσε διαρκώς χρήματα.
Το άγριο φονικό έγινε το Σάββατο (21/11), αφού ο δράστης σκότωσε τον εργαζόμενό του, μετέφερε τη σορό σε αγροτική περιοχή χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητο του θύματος και την έθαψε.
Τον σκότωσε και τον έθαψε σε χωράφι
Αμέσως μετά, οδήγησε το αυτοκίνητο του θύματος και το στάθμευσε στο σημείο όπου τελικά εντοπίστηκε από τις Αρχές.
Από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισης, οι έρευνες των αστυνομικών είχαν επικεντρωθεί στον 50χρονο, καθώς ο 24χρονος είχε μεταβεί στην περιοχή για να τον συναντήσει. Ο νεαρός Βούλγαρος επισκεπτόταν συχνά το Κάτω Νευροκόπι, όπου αναλάμβανε διάφορες μικροεργασίες.
Το βράδυ της 21ης Νοεμβρίου το κινητό του τηλέφωνο απενεργοποιήθηκε και έκτοτε δεν υπήρξε επικοινωνία μαζί του. Από την πρώτη στιγμή των ερευνών, οι αστυνομικοί είχαν εστιάσει στον 50χρονο, η ομολογία του οποίου οδήγησε τελικά στον εντοπισμό της σορού.
Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας.
Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, κατά περίπτωση, ενώ ο 23χρονος αντιμετωπίζει επιπλέον την κατηγορία της συνέργειας.
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