ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ κατά κυβέρνησης για τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης: Εφάρμοζε τον κανόνα της σιωπής, επί μήνες έκανε ότι δεν είδε και δεν άκουσε
ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ κατά κυβέρνησης για τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης: Εφάρμοζε τον κανόνα της σιωπής, επί μήνες έκανε ότι δεν είδε και δεν άκουσε
Για «δυσώδη υπόθεση διασπάθισης ευρωπαϊκών πόρων» κάνει λόγο η αξιωματική αντιπολίτευση σε ανακοίνωση που εξέδωσε, σημειώνοντας ότι τα Σπιτάκια κόστισαν σαν βίλες - Ο κ.Μητσοτάκης και η παρέα του είναι οι καλύτεροι πελάτες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σημειώνει η ΕΛΑΣ
Τα βέλη τους στην κυβέρνηση στρέφουν ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση με τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης και τις συλλήψεις που έγιναν νωρίτερα σήμερα με εντολή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προς τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας. Όπως λέει σε ανακοίνωσή της η αξιωματική αντιπολίτευση, επί μήνες η κυβέρνηση έκανε ότι δεν έβλεπε και δεν άκουγε, εφαρμόζοντας τον «κανόνα της σιωπής», για να καταλήξει «πρωταθλητές στη διαφθορά, πρωταθλητές και στη συγκάλυψη», ενώ η ΕΛΑΣ στη δική της ανακοίνωση υποστηρίζει ότι «ο κ. Μητσοτάκης και η παρέα του είναι οι καλύτεροι πελάτες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».
Ειδικότερα, στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τις εξελίξεις στην υπόθεση με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης», αναφέρεται:
«Σήμερα το θέμα με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης», που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οδήγησε στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης προσώπων, που φέρονται να εμπλέκονται σε αυτή τη δυσώδη υπόθεση διασπάθισης ευρωπαϊκών πόρων.
Ήταν η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ που είχε αναδείξει το σκάνδαλο με Ερώτηση ήδη από τον Οκτώβριο του 2025 και ήταν ο Πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης που αλλεπάλληλες φορές ρώτησε απευθείας τον Πρωθυπουργό στην Ολομέλεια.
Τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» κόστισαν σαν… βίλες.
Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαπίστωσε σοβαρές παρατυπίες. Σύμφωνα με το πόρισμα της, αγοράστηκαν έναντι περίπου 300.000 ευρώ το ένα, ενώ αντίστοιχα προϊόντα στην αγορά κόστιζαν περίπου 66.000 ευρώ.
Σε συνέχεια του πορίσματος της ΕΔΕΛ, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιβεβαίωσε στη Βουλή ότι εκδόθηκαν αποφάσεις ανάκτησης σχεδόν 40 εκατομμυρίων ευρώ.
Η κυβέρνηση εφάρμοζε τον «κανόνα της σιωπής» και σε αυτή την υπόθεση όπου είναι υπόλογη και εκτεθειμένη.
Έκανε επί μήνες ότι δεν είδε και δεν άκουσε. Μάλιστα το καλοκαίρι έβγαλε το ακροδεξιό της εξαπτέρυγο, Άδωνι Γεωργιάδη να προπαγανδίζει ότι σκάνδαλο δεν υπάρχει και να φτάνει στο σημείο να ζητεί μάλιστα από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να κατεβάσει σχετικό βίντεο που είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα μάλλον έχει πιει το αμίλητο νερό ο κ. Γεωργιάδης.
Πρωταθλητές στη διαφθορά. Πρωταθλητές και στη συγκάλυψη.
Η χώρα θα γυρίσει σελίδα με το ΠΑΣΟΚ και την πολιτική αλλαγή».
ΕΛΑΣ: Να φύγει ο αρχιερέας της διαφθοράς
Η ΕΛΑΣ, στην αντίστοιχη, δική της ανακοίνωση για την υπόθεση αναφέρει:
«Κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο στην «αυλή» του κυρίου Μητσοτάκη, που σφυρίζει αδιάφορα. Κάθε σκάνδαλο και ένα χτύπημα στη λειτουργία των θεσμών και της δημοκρατίας και πλήγμα στην πίστη των πολιτών ότι η ζωή τους μπορεί να γίνει καλύτερη.
Αυτή τη φορά τη σκυτάλη πήραν τα «σπιτάκια ανακύκλωσης». Εκατοντάδες πολυκέντρα που, όπως καταγγέλλεται, κατέληξαν σε Περιφέρειες και Δήμους μέσα από φωτογραφικούς διαγωνισμούς, με υπερκοστολόγηση που πλήρωσαν οι φορολογούμενοι. Σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, για κάθε «σπιτάκι» πληρώθηκαν 300.000 ευρώ, ενώ στην ελεύθερη αγορά κόστιζε 66.000. Δηλαδή σχεδόν πενταπλάσια τιμή, με δημόσιο χρήμα.
Σήμερα η υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν είναι η πρώτη φορά και δεν θα είναι η τελευταία. Ο κ. Μητσοτάκης και η παρέα του είναι οι καλύτεροι πελάτες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Η Ελλάδα θα συνεχίσει να εκτίθεται και να στοχοποιείται εξαιτίας τους.
Η χώρα έχει υποστεί ζημιά και ο αρχιερέας της διαφθοράς πρέπει να φύγει.»
Ειδικότερα, στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τις εξελίξεις στην υπόθεση με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης», αναφέρεται:
«Σήμερα το θέμα με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης», που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οδήγησε στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης προσώπων, που φέρονται να εμπλέκονται σε αυτή τη δυσώδη υπόθεση διασπάθισης ευρωπαϊκών πόρων.
Ήταν η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ που είχε αναδείξει το σκάνδαλο με Ερώτηση ήδη από τον Οκτώβριο του 2025 και ήταν ο Πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης που αλλεπάλληλες φορές ρώτησε απευθείας τον Πρωθυπουργό στην Ολομέλεια.
Τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» κόστισαν σαν… βίλες.
Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, κατόπιν εντολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαπίστωσε σοβαρές παρατυπίες. Σύμφωνα με το πόρισμα της, αγοράστηκαν έναντι περίπου 300.000 ευρώ το ένα, ενώ αντίστοιχα προϊόντα στην αγορά κόστιζαν περίπου 66.000 ευρώ.
Σε συνέχεια του πορίσματος της ΕΔΕΛ, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιβεβαίωσε στη Βουλή ότι εκδόθηκαν αποφάσεις ανάκτησης σχεδόν 40 εκατομμυρίων ευρώ.
Η κυβέρνηση εφάρμοζε τον «κανόνα της σιωπής» και σε αυτή την υπόθεση όπου είναι υπόλογη και εκτεθειμένη.
Έκανε επί μήνες ότι δεν είδε και δεν άκουσε. Μάλιστα το καλοκαίρι έβγαλε το ακροδεξιό της εξαπτέρυγο, Άδωνι Γεωργιάδη να προπαγανδίζει ότι σκάνδαλο δεν υπάρχει και να φτάνει στο σημείο να ζητεί μάλιστα από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να κατεβάσει σχετικό βίντεο που είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα μάλλον έχει πιει το αμίλητο νερό ο κ. Γεωργιάδης.
Πρωταθλητές στη διαφθορά. Πρωταθλητές και στη συγκάλυψη.
Η χώρα θα γυρίσει σελίδα με το ΠΑΣΟΚ και την πολιτική αλλαγή».
ΕΛΑΣ: Να φύγει ο αρχιερέας της διαφθοράς
Η ΕΛΑΣ, στην αντίστοιχη, δική της ανακοίνωση για την υπόθεση αναφέρει:
«Κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο στην «αυλή» του κυρίου Μητσοτάκη, που σφυρίζει αδιάφορα. Κάθε σκάνδαλο και ένα χτύπημα στη λειτουργία των θεσμών και της δημοκρατίας και πλήγμα στην πίστη των πολιτών ότι η ζωή τους μπορεί να γίνει καλύτερη.
Αυτή τη φορά τη σκυτάλη πήραν τα «σπιτάκια ανακύκλωσης». Εκατοντάδες πολυκέντρα που, όπως καταγγέλλεται, κατέληξαν σε Περιφέρειες και Δήμους μέσα από φωτογραφικούς διαγωνισμούς, με υπερκοστολόγηση που πλήρωσαν οι φορολογούμενοι. Σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, για κάθε «σπιτάκι» πληρώθηκαν 300.000 ευρώ, ενώ στην ελεύθερη αγορά κόστιζε 66.000. Δηλαδή σχεδόν πενταπλάσια τιμή, με δημόσιο χρήμα.
Σήμερα η υπόθεση βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν είναι η πρώτη φορά και δεν θα είναι η τελευταία. Ο κ. Μητσοτάκης και η παρέα του είναι οι καλύτεροι πελάτες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Η Ελλάδα θα συνεχίσει να εκτίθεται και να στοχοποιείται εξαιτίας τους.
Η χώρα έχει υποστεί ζημιά και ο αρχιερέας της διαφθοράς πρέπει να φύγει.»
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