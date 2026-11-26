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Ξεκίνησε η συζήτηση για τον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ στη Σύνοδο Κορυφής, περικοπές 204 δισ. ευρώ προβλέπει η πρόταση Κόστα
Ξεκίνησε η συζήτηση για τον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ στη Σύνοδο Κορυφής, περικοπές 204 δισ. ευρώ προβλέπει η πρόταση Κόστα
Στόχος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό της περιόδου 2028-2034 έως το τέλος του έτους – Νέα συνεδρίαση των «27» αργά το βράδυ για την αποτίμηση των διαβουλεύσεων
Ξεκίνησε η συζήτηση των Ευρωπαίων ηγετών για τον νέο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034, στο πλαίσιο της έκτακτης Συνόδου Κορυφής που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες.
Σύμφωνα με ενημέρωση για την πορεία των εργασιών της Συνόδου, η συζήτηση ξεκίνησε με την παρουσίαση της νέας συμβιβαστικής πρότασης του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και την παρέμβαση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Έπειτα από σύντομη διακοπή για το γεύμα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες επανέλαβαν τις εργασίες τους.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», με την έναρξη της συζήτησης, ο Αντόνιο Κόστα επανέλαβε τον στόχο ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων έως το τέλος του έτους, καλώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες να επιδείξουν εποικοδομητική διάθεση.
«Χρειαζόμαστε έναν μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό ικανό να χρηματοδοτήσει τις βασικές μας προτεραιότητες, διατηρώντας παράλληλα τις εθνικές συνεισφορές σε εύλογα επίπεδα», υπογράμμισε ο Α. Κόστα. «Στόχος μου για αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι να μας φέρει πιο κοντά σε μια τελική συμφωνία. Προσβλέπω στη συμμετοχή των ηγετών στη συζήτηση με ανοιχτό πνεύμα και εποικοδομητική διάθεση, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις έως το τέλος του έτους», πρόσθεσε.
Υπενθυμίζεται ότι η νέα συμβιβαστική πρόταση του Αντόνιο Κόστα προβλέπει περικοπές ύψους 204 δισ. ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ύψους σχεδόν 2 τρισ. ευρώ, σε μια προσπάθεια να γεφυρωθούν οι σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Συνόδου, μετά το γεύμα εργασίας αναμένεται να ακολουθήσουν διμερείς και πολυμερείς διαβουλεύσεις μεταξύ ομάδων κρατών-μελών, ενώ οι «27» αναμένεται να συνεδριάσουν εκ νέου αργά το βράδυ, προκειμένου να αποτιμήσουν τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων.
Σύμφωνα με ενημέρωση για την πορεία των εργασιών της Συνόδου, η συζήτηση ξεκίνησε με την παρουσίαση της νέας συμβιβαστικής πρότασης του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και την παρέμβαση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Έπειτα από σύντομη διακοπή για το γεύμα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες επανέλαβαν τις εργασίες τους.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», με την έναρξη της συζήτησης, ο Αντόνιο Κόστα επανέλαβε τον στόχο ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων έως το τέλος του έτους, καλώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες να επιδείξουν εποικοδομητική διάθεση.
«Χρειαζόμαστε έναν μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό ικανό να χρηματοδοτήσει τις βασικές μας προτεραιότητες, διατηρώντας παράλληλα τις εθνικές συνεισφορές σε εύλογα επίπεδα», υπογράμμισε ο Α. Κόστα. «Στόχος μου για αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι να μας φέρει πιο κοντά σε μια τελική συμφωνία. Προσβλέπω στη συμμετοχή των ηγετών στη συζήτηση με ανοιχτό πνεύμα και εποικοδομητική διάθεση, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις έως το τέλος του έτους», πρόσθεσε.
We are now starting our discussion on the EU’s next long-term budget.— António Costa (@eucopresident) November 26, 2026
We need a long-term budget that is fit to finance our key priorities while keeping national contributions at a reasonable level.
My goal for this #EUCO is to bring us closer to a final agreement. I count on… pic.twitter.com/3OAIB7T4yB
Υπενθυμίζεται ότι η νέα συμβιβαστική πρόταση του Αντόνιο Κόστα προβλέπει περικοπές ύψους 204 δισ. ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ύψους σχεδόν 2 τρισ. ευρώ, σε μια προσπάθεια να γεφυρωθούν οι σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Συνόδου, μετά το γεύμα εργασίας αναμένεται να ακολουθήσουν διμερείς και πολυμερείς διαβουλεύσεις μεταξύ ομάδων κρατών-μελών, ενώ οι «27» αναμένεται να συνεδριάσουν εκ νέου αργά το βράδυ, προκειμένου να αποτιμήσουν τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων.
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