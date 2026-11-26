Ξεκίνησε η συζήτηση για τον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ στη Σύνοδο Κορυφής, περικοπές 204 δισ. ευρώ προβλέπει η πρόταση Κόστα

Στόχος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό της περιόδου 2028-2034 έως το τέλος του έτους – Νέα συνεδρίαση των «27» αργά το βράδυ για την αποτίμηση των διαβουλεύσεων