Ο «τιμοκατάλογος» των εικονικών αποδείξεων και το κόλπο με τις ηλεκτρονικές πληρωμές στην απάτη με τις πλασματικές διαμονές
Ο «τιμοκατάλογος» των εικονικών αποδείξεων και το κόλπο με τις ηλεκτρονικές πληρωμές στην απάτη με τις πλασματικές διαμονές
Από 120 έως 250 ευρώ τον μήνα κόστιζαν αρχικά οι εικονικές αποδείξεις διαμονής, ενώ οι χρεώσεις έφτασαν μέχρι τα 630 ευρώ όταν άλλαξε ο τρόπος πληρωμής – Πώς λειτουργούσαν οι δύο ανεξάρτητες ομάδες, οι 33 φερόμενοι συνεργοί και η ζημία των 12,67 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο -Τι προκύπτει από τη δικογραφία
Έναν οργανωμένο «τιμοκατάλογο» για την έκδοση εικονικών αποδείξεων διαμονής είχαν διαμορφώσει οι δύο ομάδες που φέρονται να εμπλέκονται στην απάτη των 12,67 εκατ. ευρώ με τις εκτός έδρας αποζημιώσεις ενστόλων και άλλων δημοσίων υπαλλήλων. Αρχικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να προμηθευτούν παραστατικά για διαμονή ενός μήνα καταβάλλοντας από 120 έως 250 ευρώ, ώστε στη συνέχεια να διεκδικήσουν από το Δημόσιο αποζημιώσεις που μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 3.120 ευρώ.
Όταν όμως άλλαξε η νομοθεσία και κατέστη υποχρεωτική η ηλεκτρονική εξόφληση συναλλαγών αξίας 500 ευρώ και άνω, οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με τη δικογραφία, προσάρμοσαν τον μηχανισμό τους. Οι μετακινούμενοι κατέβαλλαν τραπεζικά ολόκληρη την αξία των παραστατικών και στη συνέχεια λάμβαναν πίσω σε μετρητά το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων, αφού προηγουμένως είχε παρακρατηθεί η προσυμφωνημένη αμοιβή.
Η αλλαγή αυτή αύξησε κατακόρυφα τις ανάγκες των δύο ομάδων για μετρητά και οδήγησε σε αναπροσαρμογή των χρεώσεων, οι οποίες έφτασαν, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα 450 ή ακόμη και τα 630 ευρώ τον μήνα.
Οι λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στο διαβιβαστικό της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, συνολικής έκτασης 1.189 σελίδων, το οποίο περιγράφει τη δράση δύο ανεξάρτητων κυκλωμάτων με 33 φερόμενα μέλη και περισσότερους από 1.300 ένστολους και δημόσιους υπαλλήλους που κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν τα συγκεκριμένα παραστατικά.
Σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, οι δύο ομάδες είχαν καθορίσει συγκεκριμένες αμοιβές ανάλογα με την περιοχή και τη διάρκεια της υπηρεσιακής μετακίνησης.
Για περιοχές όπου το Δημόσιο δικαιολογούσε αποζημίωση 104 ευρώ ανά διανυκτέρευση, η πρώτη ομάδα ζητούσε αρχικά 250 ευρώ τον μήνα ή, σε άλλες περιπτώσεις, 25 ευρώ για κάθε διανυκτέρευση.
Για περιοχές με ανώτατη αποζημίωση 80 ευρώ, η χρέωση κυμαινόταν από 200 έως 220 ευρώ τον μήνα ή ανερχόταν σε 20 ευρώ ανά διανυκτέρευση.
Η δεύτερη ομάδα είχε υιοθετήσει χαμηλότερες χρεώσεις: 200 έως 220 ευρώ τον μήνα για τις περιοχές των 104 ευρώ και 180 ευρώ για τις περιοχές των 80 ευρώ.
Ο ανταγωνισμός ανάμεσά τους οδήγησε σταδιακά σε ακόμη μεγαλύτερη μείωση των τιμών. Όπως προκύπτει από τις συνομιλίες, η πρώτη ομάδα άρχισε να χάνει πελάτες επειδή η δεύτερη προσέφερε φθηνότερα παραστατικά.
Έτσι, οι αμοιβές διαμορφώθηκαν ενδεικτικά στα 200 ευρώ τον μήνα για την πρώτη ομάδα και στα 150 ευρώ για τη δεύτερη, όταν επρόκειτο για μετακινήσεις στην Αθήνα.
Στη Θεσσαλονίκη οι αντίστοιχες χρεώσεις ήταν 150 και 120 ευρώ, ενώ στην περιφέρεια μπορούσαν να περιοριστούν στα 140 έως 150 ευρώ μηνιαίως. Για ολιγοήμερες μετακινήσεις καταγράφονται επίσης χρεώσεις από 9 έως 20 ευρώ ανά διανυκτέρευση.
Τα ποσά αυτά αφορούσαν την αμοιβή των προσώπων που εξέδιδαν τα παραστατικά και όχι το ποσό που αναγραφόταν στις αποδείξεις. Το τελευταίο ήταν πολύ μεγαλύτερο, καθώς υπολογιζόταν με βάση τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια αποζημίωσης.
Όταν όμως άλλαξε η νομοθεσία και κατέστη υποχρεωτική η ηλεκτρονική εξόφληση συναλλαγών αξίας 500 ευρώ και άνω, οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με τη δικογραφία, προσάρμοσαν τον μηχανισμό τους. Οι μετακινούμενοι κατέβαλλαν τραπεζικά ολόκληρη την αξία των παραστατικών και στη συνέχεια λάμβαναν πίσω σε μετρητά το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων, αφού προηγουμένως είχε παρακρατηθεί η προσυμφωνημένη αμοιβή.
Η αλλαγή αυτή αύξησε κατακόρυφα τις ανάγκες των δύο ομάδων για μετρητά και οδήγησε σε αναπροσαρμογή των χρεώσεων, οι οποίες έφτασαν, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα 450 ή ακόμη και τα 630 ευρώ τον μήνα.
Οι λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στο διαβιβαστικό της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, συνολικής έκτασης 1.189 σελίδων, το οποίο περιγράφει τη δράση δύο ανεξάρτητων κυκλωμάτων με 33 φερόμενα μέλη και περισσότερους από 1.300 ένστολους και δημόσιους υπαλλήλους που κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν τα συγκεκριμένα παραστατικά.
Σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, οι δύο ομάδες είχαν καθορίσει συγκεκριμένες αμοιβές ανάλογα με την περιοχή και τη διάρκεια της υπηρεσιακής μετακίνησης.
Πόσο κόστιζε μια εικονική απόδειξη
Για περιοχές όπου το Δημόσιο δικαιολογούσε αποζημίωση 104 ευρώ ανά διανυκτέρευση, η πρώτη ομάδα ζητούσε αρχικά 250 ευρώ τον μήνα ή, σε άλλες περιπτώσεις, 25 ευρώ για κάθε διανυκτέρευση.
Για περιοχές με ανώτατη αποζημίωση 80 ευρώ, η χρέωση κυμαινόταν από 200 έως 220 ευρώ τον μήνα ή ανερχόταν σε 20 ευρώ ανά διανυκτέρευση.
Η δεύτερη ομάδα είχε υιοθετήσει χαμηλότερες χρεώσεις: 200 έως 220 ευρώ τον μήνα για τις περιοχές των 104 ευρώ και 180 ευρώ για τις περιοχές των 80 ευρώ.
Ο ανταγωνισμός ανάμεσά τους οδήγησε σταδιακά σε ακόμη μεγαλύτερη μείωση των τιμών. Όπως προκύπτει από τις συνομιλίες, η πρώτη ομάδα άρχισε να χάνει πελάτες επειδή η δεύτερη προσέφερε φθηνότερα παραστατικά.
Έτσι, οι αμοιβές διαμορφώθηκαν ενδεικτικά στα 200 ευρώ τον μήνα για την πρώτη ομάδα και στα 150 ευρώ για τη δεύτερη, όταν επρόκειτο για μετακινήσεις στην Αθήνα.
Στη Θεσσαλονίκη οι αντίστοιχες χρεώσεις ήταν 150 και 120 ευρώ, ενώ στην περιφέρεια μπορούσαν να περιοριστούν στα 140 έως 150 ευρώ μηνιαίως. Για ολιγοήμερες μετακινήσεις καταγράφονται επίσης χρεώσεις από 9 έως 20 ευρώ ανά διανυκτέρευση.
Τα ποσά αυτά αφορούσαν την αμοιβή των προσώπων που εξέδιδαν τα παραστατικά και όχι το ποσό που αναγραφόταν στις αποδείξεις. Το τελευταίο ήταν πολύ μεγαλύτερο, καθώς υπολογιζόταν με βάση τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια αποζημίωσης.
Έτσι, για μετακίνηση 30 ημερών, μια απόδειξη μπορούσε να εμφανίζει κόστος διαμονής 2.400 ευρώ ή 3.120 ευρώ, ενώ ο ενδιαφερόμενος κατέβαλλε στους προμηθευτές της μόνο ένα μικρό μέρος του ποσού.
Αρχικά, οι ομάδες φέρονται να εξέδιδαν τμηματικά παραστατικά αξίας μικρότερης των 500 ευρώ, ώστε να αποφεύγεται η υποχρέωση ηλεκτρονικής εξόφλησης.
Με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να εισπράττουν την αμοιβή τους χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη τραπεζική κίνηση. Η εφαρμογή των νέων κανόνων στις πληρωμές άλλαξε τα δεδομένα.
Σύμφωνα με το διαβιβαστικό, από τις τηλεφωνικές συνομιλίες του Νοεμβρίου 2026 προκύπτει ότι οι μετακινούμενοι άρχισαν να καταβάλλουν πλέον μέσω τραπεζικού συστήματος το σύνολο της εμφανιζόμενης δαπάνης. Στη συνέχεια οι ομάδες κρατούσαν την αμοιβή τους και επέστρεφαν το υπόλοιπο ποσό σε μετρητά.
Για παράδειγμα, σε μια μετακίνηση διάρκειας ενός μήνα, ο ενδιαφερόμενος μπορούσε να καταβάλει ηλεκτρονικά από 2.400 έως 3.224 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και τις ημέρες διαμονής.
Από το ποσό αυτό, η ομάδα παρακρατούσε την προσυμφωνημένη χρέωση και επέστρεφε τα υπόλοιπα χρήματα.
Στο διαβιβαστικό καταγράφεται χαρακτηριστική περίπτωση ομαδικής μετακίνησης προσωπικού, για την οποία μία από τις ομάδες όφειλε, σύμφωνα με τις συνομιλίες, να επιστρέψει σε μετρητά 18.380 ευρώ για τον έναν μήνα και 19.456 ευρώ για τον επόμενο.
Η ανάγκη διαρκούς διαθεσιμότητας τόσο μεγάλων ποσών δημιούργησε προβλήματα ρευστότητας.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, πρόσωπο με κεντρικό ρόλο στην πρώτη ομάδα πραγματοποιούσε καθημερινές αναλήψεις από εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Οι αναλήψεις, που προηγουμένως έφταναν τις 60.000 ευρώ ημερησίως, περιορίστηκαν αργότερα στις 20.000 ευρώ.
Ο περιορισμός δυσκόλεψε την επιστροφή των χρημάτων στους ενδιαφερομένους και προκάλεσε καθυστερήσεις, οι οποίες αποτυπώνονται στις συνομιλίες των εμπλεκομένων. Σε ορισμένες περιπτώσεις φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν και προσωπικά διαθέσιμα μετρητά για την κάλυψη των υποχρεώσεων.
Η διαφοροποίηση της διαδικασίας οδήγησε παράλληλα σε αυξημένες χρεώσεις. Τον Νοέμβριο καταγράφονται αμοιβές 450 ευρώ τον μήνα για περιοχές της περιφέρειας με αποζημίωση 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση και 630 ευρώ για περιοχές όπου ίσχυε το όριο των 104 ευρώ. Για συντομότερες μετακινήσεις οι χρεώσεις κυμαίνονταν από 15 έως 30 ευρώ ανά διανυκτέρευση.
Από τις συνομιλίες προκύπτει και ένα ακόμη στοιχείο: οι αμοιβές που εισέπρατταν οι ομάδες ήταν σε αρκετές περιπτώσεις μικρότερες ακόμη και από τον ΦΠΑ που αναλογούσε στην αξία των παραστατικών.
Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη πρακτική θα ήταν οικονομικά ασύμφορη για μια κανονικά λειτουργούσα επιχείρηση που απέδιδε όλες τις προβλεπόμενες φορολογικές υποχρεώσεις της.
Για τον λόγο αυτό, στο διαβιβαστικό τίθενται ερωτήματα για τον πραγματικό τρόπο λειτουργίας των εταιρειών και τη διαχείριση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.
Στο ίδιο πλαίσιο αξιολογείται και ο ρόλος λογιστών που εμφανίζονται να συνεργάζονται με τις δύο ομάδες. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση για να προσδιοριστεί ο βαθμός γνώσης και ενδεχόμενης συμμετοχής τους.
Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων διαπίστωσε, σύμφωνα με το διαβιβαστικό, τη λειτουργία δύο διακριτών ομάδων, οι οποίες δρούσαν ανεξάρτητα και δεν συνεργάζονταν μεταξύ τους.
Κάθε ομάδα είχε δική της διοίκηση, εταιρείες μέσω των οποίων εκδίδονταν οι αποδείξεις και δίκτυο συνεργατών για την επικοινωνία με τους ενδιαφερομένους. Στα δύο αρχηγικά πρόσωπα αποδίδεται ο συνολικός συντονισμός, η λήψη αποφάσεων για τη λειτουργία των γραφείων και η οργάνωση της έκδοσης των παραστατικών.
Άλλα φερόμενα μέλη είχαν αναλάβει την τηλεφωνική επικοινωνία, τη συγκέντρωση των στοιχείων των μετακινούμενων, την έκδοση και εκτύπωση αποδείξεων, καθώς και την παρακολούθηση των πληρωμών.
Υπήρχαν επίσης συνεργάτες που πραγματοποιούσαν μετακινήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, παραδίδοντας τα παραστατικά και παραλαμβάνοντας τις αμοιβές.
Η οργάνωση αυτή επέτρεπε στις δύο ομάδες να εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία όλων στα κεντρικά γραφεία.
Η έρευνα περιγράφει ακόμη πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών, χωρίς να έχει εξακριβωθεί σε όλες τις περιπτώσεις εάν είχαν παραχωρήσει συνειδητά τη διαχείριση ή εάν χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία τους χωρίς τη γνώση τους.
Για να υποστηρίζεται η έκδοση των αποδείξεων, είχαν δημιουργηθεί εταιρείες με αντικείμενο τη μίσθωση και διαχείριση ακινήτων.
Μέσω αυτών μισθώνονταν ή υπεκμισθώνονταν κατοικίες σε περιοχές όπου πραγματοποιούνταν συχνά υπηρεσιακές μετακινήσεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ που αξιοποιήθηκαν στην έρευνα, η πρώτη ομάδα είχε στη διάθεσή της περισσότερα από 173 ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Ωστόσο, πολλές από τις κατοικίες αυτές δεν παρουσίαζαν πραγματικά χαρακτηριστικά λειτουργίας καταλύματος.
Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπήρχε ηλεκτροδότηση ή υδροδότηση, ενώ σε άλλες είχε προσυμφωνηθεί με τον ιδιοκτήτη ότι το ακίνητο δεν θα κατοικούνταν ποτέ.
Παρά ταύτα, εκδίδονταν αποδείξεις διαμονής για σημαντικό αριθμό ενστόλων.
Σε μία χαρακτηριστική περίπτωση, οι ερευνητές εντόπισαν κατοικία μόλις 44 τετραγωνικών μέτρων, στην οποία εμφανίζονταν βάσει των παραστατικών πολυάριθμοι διαμένοντες κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους.
Αντίστοιχα ευρήματα εντοπίστηκαν και σε άλλα ακίνητα, όπου οι δηλωμένες διανυκτερεύσεις δεν συμβάδιζαν με τις πραγματικές δυνατότητες φιλοξενίας.
Ιδιαίτερη σημασία έχει και η διαπίστωση ότι ορισμένες εταιρείες εξέδιδαν μεγάλο αριθμό αποδείξεων, παρότι στα φορολογικά στοιχεία τους δεν εμφανίζονταν αντίστοιχες μισθώσεις κατοικιών.
Η διαδικασία στηριζόταν στο ισχύον καθεστώς αποζημίωσης δημοσίων υπαλλήλων που μετακινούνται εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους. Οι δικαιούχοι μπορούσαν να ζητήσουν την κάλυψη πραγματικών εξόδων διαμονής έως τα προβλεπόμενα όρια.
Για τις κατηγορίες που εξετάστηκαν στην υπόθεση, το ανώτατο ποσό ήταν 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση και 104 ευρώ για συγκεκριμένες περιοχές ή περιόδους. Ο ενδιαφερόμενος επικοινωνούσε με την ομάδα, έδινε τα στοιχεία της μετακίνησής του και λάμβανε τις αντίστοιχες αποδείξεις.
Τα παραστατικά υποβάλλονταν στην αρμόδια υπηρεσία μαζί με τα δικαιολογητικά της υπηρεσιακής μετακίνησης, προκειμένου να καταβληθεί η αποζημίωση.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είχε πραγματοποιηθεί πραγματική διαμονή στο δηλωμένο ακίνητο. Σε άλλες περιπτώσεις υπήρξε διαμονή, αλλά το πραγματικό κόστος ήταν σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο που αναγραφόταν στην απόδειξη.
Το βασικό πρόβλημα που αναδεικνύεται είναι ότι οι διαδικασίες εκκαθάρισης των δαπανών δεν επέτρεπαν πάντοτε να διαπιστωθεί εάν οι αναγραφόμενες διανυκτερεύσεις είχαν πραγματοποιηθεί.
Σύμφωνα με τις αρχές, η συνολική ζημία του Ελληνικού Δημοσίου από την υπόθεση υπολογίζεται σε τουλάχιστον 12.674.600 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος αποδίδεται στη δραστηριότητα των δύο βασικών ομάδων.
Για την πρώτη προσδιορίζεται ζημία 2.844.727,66 ευρώ, ενώ για τη δεύτερη 9.512.781,45 ευρώ.
Η έρευνα εντόπισε επιπλέον περιπτώσεις έκδοσης παραστατικών από άλλες εταιρείες, στις οποίες εμφανίζονταν ως διαχειριστές πρόσωπα που ενδέχεται να μην είχαν τον πραγματικό έλεγχο της δραστηριότητάς τους.
Σε χαρακτηριστική περίπτωση, σύμφωνα με το διαβιβαστικό, πρόσωπο που εμφανιζόταν ως διαχειριστής είχε αποβιώσει πριν από τη σύσταση της εταιρείας. Οι ερευνητές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν προσωπικά στοιχεία για τη δημιουργία και λειτουργία τέτοιων εταιρικών σχημάτων.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 33 πρόσωπα στα οποία αποδίδεται συμμετοχή ή συνέργεια στη λειτουργία των δύο ομάδων.
Από αυτά, σύμφωνα με την αρχική επίσημη ενημέρωση, συνελήφθησαν 17 φερόμενα μέλη, μεταξύ των οποίων τα δύο πρόσωπα με αρχηγικό ρόλο.
Σε βάρος των εμπλεκομένων έχουν σχηματιστεί δικογραφίες, κατά περίπτωση, για συμμορία και κατ' εξακολούθηση συνέργεια σε απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με ζημία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν άλλοι τέσσερις ένστολοι που φέρονται να είχαν χρησιμοποιήσει εικονικές αποδείξεις.
Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν οι 1.309 ένστολοι και λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν ταυτοποιηθεί ως φερόμενοι χρήστες των παραστατικών.
Πρόκειται για αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες, στρατιωτικούς και υπαλλήλους άλλων δημόσιων φορέων.
Σε αυτούς αποδίδεται, κατά περίπτωση, απάτη σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εξετάζονται επιπλέον παραβάσεις που συνδέονται με υπεύθυνες δηλώσεις.
Η δικογραφία διακρίνει, επομένως, τα πρόσωπα που φέρονται να είχαν οργανώσει την έκδοση των εικονικών αποδείξεων από εκείνα που κατηγορούνται ότι τις χρησιμοποίησαν για να εισπράξουν αποζημιώσεις.
Κατά τις αστυνομικές έρευνες σε κατοικίες, γραφεία και οχήματα κατασχέθηκαν 418.270 ευρώ, εκ των οποίων 328.375 ευρώ βρέθηκαν κρυμμένα σε κατοικία.
Εντοπίστηκαν ακόμη κερδισμένα δελτία τυχερών παιγνίων συνολικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, εταιρικές σφραγίδες, τερματικά POS και σημειώσεις που σχετίζονταν με μετακινήσεις και χρηματικές συναλλαγές.
Από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν επίσης τραπεζικοί λογαριασμοί συνδεόμενοι με κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης, στους οποίους είχαν καταγραφεί διαθέσιμα υπόλοιπα που αθροιστικά ξεπερνούσαν τα 2,4 εκατ. ευρώ σε διαφορετικές ημερομηνίες.
Τα ποσά αυτά αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω οικονομικής διερεύνησης και δεν ταυτίζονται αυτομάτως με το ύψος του παράνομου οφέλους.
Για την εξέταση της προέλευσης και της διακίνησης των χρημάτων ενημερώθηκε και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Η υπόθεση αναδεικνύει ένα βασικό ζήτημα στη διαδικασία αποζημίωσης των υπηρεσιακών μετακινήσεων. Οι δύο ομάδες φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν τη δυνατότητα έκδοσης παραστατικών που εμφανίζονταν διοικητικά και φορολογικά κανονικά, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη πραγματική δαπάνη διαμονής.
Η αλλαγή των κανόνων ηλεκτρονικής πληρωμής δεν σταμάτησε αμέσως τη δραστηριότητα που ερευνούν οι αρχές. Αντίθετα, σύμφωνα με το διαβιβαστικό, ο μηχανισμός προσαρμόστηκε με τη χρήση τραπεζικών πληρωμών και επιστροφών μετρητών, αυξάνοντας μάλιστα τις χρεώσεις για τους ενδιαφερομένους.
Αυτό είναι ένα από τα πλέον ουσιαστικά ευρήματα της έρευνας: μια διαδικασία που σχεδιάστηκε για να ενισχύσει τη διαφάνεια στις συναλλαγές δεν αποδείχθηκε από μόνη της αρκετή για να αποκλείσει τη χρήση εικονικών παραστατικών.
Η τελική απόδοση ποινικών ευθυνών ανήκει στη Δικαιοσύνη. Ωστόσο, ο τρόπος δράσης που περιγράφεται στη δικογραφία αναδεικνύει την ανάγκη ουσιαστικής επαλήθευσης των δαπανών που αποζημιώνονται από το Δημόσιο και όχι μόνο ελέγχου της τυπικής πληρότητας των παραστατικών.
Αρχικά, οι ομάδες φέρονται να εξέδιδαν τμηματικά παραστατικά αξίας μικρότερης των 500 ευρώ, ώστε να αποφεύγεται η υποχρέωση ηλεκτρονικής εξόφλησης.
Πώς άλλαξαν τη μέθοδο όταν επιβλήθηκαν οι ηλεκτρονικές πληρωμές
Με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να εισπράττουν την αμοιβή τους χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη τραπεζική κίνηση. Η εφαρμογή των νέων κανόνων στις πληρωμές άλλαξε τα δεδομένα.
Σύμφωνα με το διαβιβαστικό, από τις τηλεφωνικές συνομιλίες του Νοεμβρίου 2026 προκύπτει ότι οι μετακινούμενοι άρχισαν να καταβάλλουν πλέον μέσω τραπεζικού συστήματος το σύνολο της εμφανιζόμενης δαπάνης. Στη συνέχεια οι ομάδες κρατούσαν την αμοιβή τους και επέστρεφαν το υπόλοιπο ποσό σε μετρητά.
Για παράδειγμα, σε μια μετακίνηση διάρκειας ενός μήνα, ο ενδιαφερόμενος μπορούσε να καταβάλει ηλεκτρονικά από 2.400 έως 3.224 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και τις ημέρες διαμονής.
Από το ποσό αυτό, η ομάδα παρακρατούσε την προσυμφωνημένη χρέωση και επέστρεφε τα υπόλοιπα χρήματα.
Στο διαβιβαστικό καταγράφεται χαρακτηριστική περίπτωση ομαδικής μετακίνησης προσωπικού, για την οποία μία από τις ομάδες όφειλε, σύμφωνα με τις συνομιλίες, να επιστρέψει σε μετρητά 18.380 ευρώ για τον έναν μήνα και 19.456 ευρώ για τον επόμενο.
Η ανάγκη διαρκούς διαθεσιμότητας τόσο μεγάλων ποσών δημιούργησε προβλήματα ρευστότητας.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, πρόσωπο με κεντρικό ρόλο στην πρώτη ομάδα πραγματοποιούσε καθημερινές αναλήψεις από εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Οι αναλήψεις, που προηγουμένως έφταναν τις 60.000 ευρώ ημερησίως, περιορίστηκαν αργότερα στις 20.000 ευρώ.
Ο περιορισμός δυσκόλεψε την επιστροφή των χρημάτων στους ενδιαφερομένους και προκάλεσε καθυστερήσεις, οι οποίες αποτυπώνονται στις συνομιλίες των εμπλεκομένων. Σε ορισμένες περιπτώσεις φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν και προσωπικά διαθέσιμα μετρητά για την κάλυψη των υποχρεώσεων.
Η διαφοροποίηση της διαδικασίας οδήγησε παράλληλα σε αυξημένες χρεώσεις. Τον Νοέμβριο καταγράφονται αμοιβές 450 ευρώ τον μήνα για περιοχές της περιφέρειας με αποζημίωση 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση και 630 ευρώ για περιοχές όπου ίσχυε το όριο των 104 ευρώ. Για συντομότερες μετακινήσεις οι χρεώσεις κυμαίνονταν από 15 έως 30 ευρώ ανά διανυκτέρευση.
Από τις συνομιλίες προκύπτει και ένα ακόμη στοιχείο: οι αμοιβές που εισέπρατταν οι ομάδες ήταν σε αρκετές περιπτώσεις μικρότερες ακόμη και από τον ΦΠΑ που αναλογούσε στην αξία των παραστατικών.
Τα ερωτήματα για τον ΦΠΑ και την πραγματική οικονομική δραστηριότητα
Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη πρακτική θα ήταν οικονομικά ασύμφορη για μια κανονικά λειτουργούσα επιχείρηση που απέδιδε όλες τις προβλεπόμενες φορολογικές υποχρεώσεις της.
Για τον λόγο αυτό, στο διαβιβαστικό τίθενται ερωτήματα για τον πραγματικό τρόπο λειτουργίας των εταιρειών και τη διαχείριση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.
Στο ίδιο πλαίσιο αξιολογείται και ο ρόλος λογιστών που εμφανίζονται να συνεργάζονται με τις δύο ομάδες. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση για να προσδιοριστεί ο βαθμός γνώσης και ενδεχόμενης συμμετοχής τους.
Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων διαπίστωσε, σύμφωνα με το διαβιβαστικό, τη λειτουργία δύο διακριτών ομάδων, οι οποίες δρούσαν ανεξάρτητα και δεν συνεργάζονταν μεταξύ τους.
Δύο ανεξάρτητες ομάδες με συγκεκριμένη κατανομή ρόλων
Κάθε ομάδα είχε δική της διοίκηση, εταιρείες μέσω των οποίων εκδίδονταν οι αποδείξεις και δίκτυο συνεργατών για την επικοινωνία με τους ενδιαφερομένους. Στα δύο αρχηγικά πρόσωπα αποδίδεται ο συνολικός συντονισμός, η λήψη αποφάσεων για τη λειτουργία των γραφείων και η οργάνωση της έκδοσης των παραστατικών.
Άλλα φερόμενα μέλη είχαν αναλάβει την τηλεφωνική επικοινωνία, τη συγκέντρωση των στοιχείων των μετακινούμενων, την έκδοση και εκτύπωση αποδείξεων, καθώς και την παρακολούθηση των πληρωμών.
Υπήρχαν επίσης συνεργάτες που πραγματοποιούσαν μετακινήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, παραδίδοντας τα παραστατικά και παραλαμβάνοντας τις αμοιβές.
Η οργάνωση αυτή επέτρεπε στις δύο ομάδες να εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία όλων στα κεντρικά γραφεία.
Η έρευνα περιγράφει ακόμη πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών, χωρίς να έχει εξακριβωθεί σε όλες τις περιπτώσεις εάν είχαν παραχωρήσει συνειδητά τη διαχείριση ή εάν χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία τους χωρίς τη γνώση τους.
Για να υποστηρίζεται η έκδοση των αποδείξεων, είχαν δημιουργηθεί εταιρείες με αντικείμενο τη μίσθωση και διαχείριση ακινήτων.
Οι εταιρείες και οι εικονικές μισθώσεις
Μέσω αυτών μισθώνονταν ή υπεκμισθώνονταν κατοικίες σε περιοχές όπου πραγματοποιούνταν συχνά υπηρεσιακές μετακινήσεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ που αξιοποιήθηκαν στην έρευνα, η πρώτη ομάδα είχε στη διάθεσή της περισσότερα από 173 ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Ωστόσο, πολλές από τις κατοικίες αυτές δεν παρουσίαζαν πραγματικά χαρακτηριστικά λειτουργίας καταλύματος.
Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπήρχε ηλεκτροδότηση ή υδροδότηση, ενώ σε άλλες είχε προσυμφωνηθεί με τον ιδιοκτήτη ότι το ακίνητο δεν θα κατοικούνταν ποτέ.
Παρά ταύτα, εκδίδονταν αποδείξεις διαμονής για σημαντικό αριθμό ενστόλων.
Σε μία χαρακτηριστική περίπτωση, οι ερευνητές εντόπισαν κατοικία μόλις 44 τετραγωνικών μέτρων, στην οποία εμφανίζονταν βάσει των παραστατικών πολυάριθμοι διαμένοντες κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους.
Αντίστοιχα ευρήματα εντοπίστηκαν και σε άλλα ακίνητα, όπου οι δηλωμένες διανυκτερεύσεις δεν συμβάδιζαν με τις πραγματικές δυνατότητες φιλοξενίας.
Ιδιαίτερη σημασία έχει και η διαπίστωση ότι ορισμένες εταιρείες εξέδιδαν μεγάλο αριθμό αποδείξεων, παρότι στα φορολογικά στοιχεία τους δεν εμφανίζονταν αντίστοιχες μισθώσεις κατοικιών.
Η διαδικασία στηριζόταν στο ισχύον καθεστώς αποζημίωσης δημοσίων υπαλλήλων που μετακινούνται εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους. Οι δικαιούχοι μπορούσαν να ζητήσουν την κάλυψη πραγματικών εξόδων διαμονής έως τα προβλεπόμενα όρια.
Πώς εισέπρατταν τις αποζημιώσεις οι ένστολοι
Για τις κατηγορίες που εξετάστηκαν στην υπόθεση, το ανώτατο ποσό ήταν 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση και 104 ευρώ για συγκεκριμένες περιοχές ή περιόδους. Ο ενδιαφερόμενος επικοινωνούσε με την ομάδα, έδινε τα στοιχεία της μετακίνησής του και λάμβανε τις αντίστοιχες αποδείξεις.
Τα παραστατικά υποβάλλονταν στην αρμόδια υπηρεσία μαζί με τα δικαιολογητικά της υπηρεσιακής μετακίνησης, προκειμένου να καταβληθεί η αποζημίωση.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είχε πραγματοποιηθεί πραγματική διαμονή στο δηλωμένο ακίνητο. Σε άλλες περιπτώσεις υπήρξε διαμονή, αλλά το πραγματικό κόστος ήταν σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο που αναγραφόταν στην απόδειξη.
Το βασικό πρόβλημα που αναδεικνύεται είναι ότι οι διαδικασίες εκκαθάρισης των δαπανών δεν επέτρεπαν πάντοτε να διαπιστωθεί εάν οι αναγραφόμενες διανυκτερεύσεις είχαν πραγματοποιηθεί.
Σύμφωνα με τις αρχές, η συνολική ζημία του Ελληνικού Δημοσίου από την υπόθεση υπολογίζεται σε τουλάχιστον 12.674.600 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος αποδίδεται στη δραστηριότητα των δύο βασικών ομάδων.
Η ζημία των 12,67 εκατ. ευρώ
Για την πρώτη προσδιορίζεται ζημία 2.844.727,66 ευρώ, ενώ για τη δεύτερη 9.512.781,45 ευρώ.
Η έρευνα εντόπισε επιπλέον περιπτώσεις έκδοσης παραστατικών από άλλες εταιρείες, στις οποίες εμφανίζονταν ως διαχειριστές πρόσωπα που ενδέχεται να μην είχαν τον πραγματικό έλεγχο της δραστηριότητάς τους.
Σε χαρακτηριστική περίπτωση, σύμφωνα με το διαβιβαστικό, πρόσωπο που εμφανιζόταν ως διαχειριστής είχε αποβιώσει πριν από τη σύσταση της εταιρείας. Οι ερευνητές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν προσωπικά στοιχεία για τη δημιουργία και λειτουργία τέτοιων εταιρικών σχημάτων.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 33 πρόσωπα στα οποία αποδίδεται συμμετοχή ή συνέργεια στη λειτουργία των δύο ομάδων.
Οι 33 φερόμενοι συνεργοί και οι περισσότεροι από 1.300 δημόσιοι υπάλληλοι
Από αυτά, σύμφωνα με την αρχική επίσημη ενημέρωση, συνελήφθησαν 17 φερόμενα μέλη, μεταξύ των οποίων τα δύο πρόσωπα με αρχηγικό ρόλο.
Σε βάρος των εμπλεκομένων έχουν σχηματιστεί δικογραφίες, κατά περίπτωση, για συμμορία και κατ' εξακολούθηση συνέργεια σε απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με ζημία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν άλλοι τέσσερις ένστολοι που φέρονται να είχαν χρησιμοποιήσει εικονικές αποδείξεις.
Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν οι 1.309 ένστολοι και λοιποί δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν ταυτοποιηθεί ως φερόμενοι χρήστες των παραστατικών.
Πρόκειται για αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες, στρατιωτικούς και υπαλλήλους άλλων δημόσιων φορέων.
Σε αυτούς αποδίδεται, κατά περίπτωση, απάτη σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εξετάζονται επιπλέον παραβάσεις που συνδέονται με υπεύθυνες δηλώσεις.
Η δικογραφία διακρίνει, επομένως, τα πρόσωπα που φέρονται να είχαν οργανώσει την έκδοση των εικονικών αποδείξεων από εκείνα που κατηγορούνται ότι τις χρησιμοποίησαν για να εισπράξουν αποζημιώσεις.
Κατά τις αστυνομικές έρευνες σε κατοικίες, γραφεία και οχήματα κατασχέθηκαν 418.270 ευρώ, εκ των οποίων 328.375 ευρώ βρέθηκαν κρυμμένα σε κατοικία.
Τα χρήματα και τα ευρήματα των ερευνών
Εντοπίστηκαν ακόμη κερδισμένα δελτία τυχερών παιγνίων συνολικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, εταιρικές σφραγίδες, τερματικά POS και σημειώσεις που σχετίζονταν με μετακινήσεις και χρηματικές συναλλαγές.
Από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν επίσης τραπεζικοί λογαριασμοί συνδεόμενοι με κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης, στους οποίους είχαν καταγραφεί διαθέσιμα υπόλοιπα που αθροιστικά ξεπερνούσαν τα 2,4 εκατ. ευρώ σε διαφορετικές ημερομηνίες.
Τα ποσά αυτά αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω οικονομικής διερεύνησης και δεν ταυτίζονται αυτομάτως με το ύψος του παράνομου οφέλους.
Για την εξέταση της προέλευσης και της διακίνησης των χρημάτων ενημερώθηκε και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Η υπόθεση αναδεικνύει ένα βασικό ζήτημα στη διαδικασία αποζημίωσης των υπηρεσιακών μετακινήσεων. Οι δύο ομάδες φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν τη δυνατότητα έκδοσης παραστατικών που εμφανίζονταν διοικητικά και φορολογικά κανονικά, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη πραγματική δαπάνη διαμονής.
Το κενό στον έλεγχο των δημοσίων δαπανών
Η αλλαγή των κανόνων ηλεκτρονικής πληρωμής δεν σταμάτησε αμέσως τη δραστηριότητα που ερευνούν οι αρχές. Αντίθετα, σύμφωνα με το διαβιβαστικό, ο μηχανισμός προσαρμόστηκε με τη χρήση τραπεζικών πληρωμών και επιστροφών μετρητών, αυξάνοντας μάλιστα τις χρεώσεις για τους ενδιαφερομένους.
Αυτό είναι ένα από τα πλέον ουσιαστικά ευρήματα της έρευνας: μια διαδικασία που σχεδιάστηκε για να ενισχύσει τη διαφάνεια στις συναλλαγές δεν αποδείχθηκε από μόνη της αρκετή για να αποκλείσει τη χρήση εικονικών παραστατικών.
Η τελική απόδοση ποινικών ευθυνών ανήκει στη Δικαιοσύνη. Ωστόσο, ο τρόπος δράσης που περιγράφεται στη δικογραφία αναδεικνύει την ανάγκη ουσιαστικής επαλήθευσης των δαπανών που αποζημιώνονται από το Δημόσιο και όχι μόνο ελέγχου της τυπικής πληρότητας των παραστατικών.
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