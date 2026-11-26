Ο «τιμοκατάλογος» των εικονικών αποδείξεων και το κόλπο με τις ηλεκτρονικές πληρωμές στην απάτη με τις πλασματικές διαμονές

Από 120 έως 250 ευρώ τον μήνα κόστιζαν αρχικά οι εικονικές αποδείξεις διαμονής, ενώ οι χρεώσεις έφτασαν μέχρι τα 630 ευρώ όταν άλλαξε ο τρόπος πληρωμής – Πώς λειτουργούσαν οι δύο ανεξάρτητες ομάδες, οι 33 φερόμενοι συνεργοί και η ζημία των 12,67 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο -Τι προκύπτει από τη δικογραφία