Νέες απειλές για βόμβα σε 25 ευρωπαϊκές πτήσεις: Σηκώθηκαν μαχητικά, το κοινό στοιχείο που συνδέει χώρες που επηρεάστηκαν

Το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεωνμετέδωσε ότι δύο αεροσκάφη προσγειώθηκαν με ασφάλεια στο Μιλάνο έπειτα από σχετικές απειλές.Πτήση τηςαπό τη Βαρσοβία προσγειώθηκε κανονικά στις Βρυξέλλες μετά από προειδοποίηση ασφαλείας, ανακοίνωσε ο πολωνικός αερομεταφορέας. Στη Βαρσοβία, άλλη πτήση της LOT προς το Παρίσι ακινητοποιήθηκε ενώ τροχοδρομούσε προς την απογείωση και οι επιβάτες μεταφέρθηκαν σε άλλο αεροσκάφος για προληπτικούς λόγους, πρόσθεσε η εταιρεία.Όσο βαθαίνει η εμπλοκή της AI σε ολοένα και περισσότερους κλάδους της οικονομίας, η κυβερνοασφάλεια θα δοκιμάζεται ακόμα πιο έντονα και τα αεροδρόμια και οι πτήσεις, είναι παραδοσιακά ένας από τους κορυφαίους στόχους κυβερνοεγκληματιών και επιτήδειων.Αυτό σχολιάζουν μεταξύ άλλων στοπηγές της αγοράς, που προσθέτουν ότι σαφώς το μπαράζ απειλών για βόμβες σε ευρωπαϊκές πτήσεις κατά την τελευταία εβδομάδα, σχετίζεταιΑντίστοιχα, κάθε φορά που υπάρχουν πανευρωπαϊκά τέτοιες απειλές, καταγράφεται ένας μιμητισμός και η «μπάλα» παίρνει και την Ελλάδα.Τελευταία εξέλιξη, ελληνικού μάλιστα ενδιαφέροντος, ήταν η διπλή απειλή σε πτήσεις τηςστα δρομολόγια από Θεσσαλονίκη για Μιλάνο και από Αθήνα για Βιέννη. Και οι δύο πτήσεις προσγειώθηκαν κανονικά στους δύο προορισμούς και ανέλαβαν σχετικά οι αρχές τις διαδικασίες όπως προβλέπονται με βάση τα πρωτόκολλα ασφαλείας, χωρίς να βρεθεί τίποτα.Όπως αναφέρει στην επίσημη ανακοίνωσή της η, ενημερώθηκε για απειλή βόμβας στις πτήσεις Α3552 από Θεσσαλονίκη προς Μιλάνο και Α3860 από Αθήνα προς Βιέννη. Σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών και της επιβεβαίωσης ότι η απειλή ήταν αβάσιμη, οι πτήσεις αναχώρησαν από τα παραπάνω αεροδρόμια. «Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων μας αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας», υπογραμμίζει η ελληνική αεροπορική.Να σημειωθεί κάπου εδώ, ότι οι απειλές για βόμβα είναι σπάνιες και σχεδόν πάντα καταλήγουν να είναι φάρσες. Κατά μέσο όρο, πραγματοποιούνται περισσότερες απότην ημέρα στους ευρωπαϊκούς αιθέρες.Ωστόσο, σε συνδυασμό με την αυξημένη γεωπολιτική ένταση της περιόδου, την σειρά κυβερνοεπιθέσεων σε ψυγεία σούπερ μάρκετ, αλλά και της εισβολής drones στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, οι απειλές για βόμβα σε πτήσεις των τελευταίων ημερών, έχουν σημάνει συναγερμό στην Ευρώπη.