Νέες απειλές για βόμβα σε 25 ευρωπαϊκές πτήσεις: Σηκώθηκαν μαχητικά, το κοινό στοιχείο που συνδέει χώρες που επηρεάστηκαν
Νέες απειλές για βόμβα σε 25 ευρωπαϊκές πτήσεις: Σηκώθηκαν μαχητικά, το κοινό στοιχείο που συνδέει χώρες που επηρεάστηκαν
Αναγκαστικές προσγειώσεις και μαχητικά στον αέρα από την Ιρλανδία έως τη Βουλγαρία - Οι απειλές για βόμβα και το σενάριο ρωσικού υβριδικού πολέμου - Γιατί μπήκαν στο στόχαστρο οι αερομεταφορές
Μπαράζ απειλών για τοποθέτηση βομβών έπληξε ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες από την Ιρλανδία έως τη Βουλγαρία και την Αθήνα ως τη Γλασκώβη το πρωί της Πέμπτης, για δεύτερη φορά μέσα στην εβδομάδα. Από τις τουλάχιστον 25 πτήσεις που επηρεάστηκαν, αρκετές υποχρεώθηκαν σε έκτακτες προσγειώσεις ή συνοδεύτηκαν από μαχητικά αεροσκάφη.
Μολονότι καμία χώρα δεν έχει αποδώσει επίσημα ευθύνες για τις απειλές, τα περιστατικά αυτά εκδηλώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι κατηγορούν τη Ρωσία ως ενορχηστρωτή δολιοφθορών και «υβριδικών επιθέσεων» — ενεργειών χαμηλού κόστους, εύκολα διαψεύσιμων, οι οποίες δεν αναμένεται να προκαλέσουν ένοπλη στρατιωτική απάντηση.
Η Δανία, η Πολωνία και η Ρουμανία - όλες επηρεασμένες από τη σημερινή αναστάτωση - έχουν στο παρελθόν κατηγορήσει ευθέως τη Μόσχα, ενώ η Γερμανία απέδωσε στη Ρωσία επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον περασμένο Αύγουστο. Η Βρετανία έχει επίσης καταγγείλει στο παρελθόν τη Ρωσία, ενώ συνέδεσε και το Ιράν με μια ύποπτη συνωμοσία για σχεδιαζόμενη επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Τόσο η Ρωσία όσο και το Ιράν αρνούνται οποιαδήποτε ανάμειξη σε όσες υποθέσεις τους εμπλέκουν.
Ο Έρικ Σάουτεν, επικεφαλής του ομίλου αεροπορικής ασφάλειας Dyami, σημείωσε ότι οι περισσότερες από τις πληγείσες χώρες στηρίζουν την Ουκρανία στον πόλεμο κατά της ρωσικής εισβολής.
«Από γεωπολιτική άποψη, οφείλει κανείς να εξετάζει πάντοτε το σενάριο του υβριδικού πολέμου, όπου μια χώρα με αυτή τη μέθοδο - σήμερα στρέφουμε το βλέμμα στη Ρωσία - μας επιτίθεται σε πολλαπλά μέτωπα: από τους σιδηροδρόμους και τα σούπερ μάρκετ μέχρι, πιο πρόσφατα, τις τράπεζες αίματος. Ο τομέας της ενέργειας, το διαδίκτυο και οι αερομεταφορές συγκαταλέγονται σε αυτούς τους στόχους», δήλωσε σχετικά.
Οι ισπανικές αρχές έλαβαν τρεις απειλές για βόμβα μέσω email σε διάστημα λιγότερο των 20 λεπτών από τις 9 π.μ. περίπου. Οι απειλές αφορούσαν δύο αναχωρήσεις της Air Europa από τη Μαδρίτη προς το Παρίσι και τέσσερις αφίξεις της Iberia από τη Ρώμη και το Μιλάνο, σύμφωνα με την ισπανική Πολιτική Προστασία (Guardia Civil).
Αρκετά αεροσκάφη ακινητοποιήθηκαν ή επέστρεψαν στις θέσεις στάθμευσης, ενώ οι επιβάτες αποβιβάστηκαν προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.
Δύο πτήσεις της EasyJet από τη Βρετανία, μία από την Ιρλανδία και μία από την Ελλάδα προσγειώθηκαν κανονικά στην Πράγα, έχοντας προηγουμένως δεχθεί απειλές για βόμβα. Η τσεχική αστυνομία δήλωσε ότι αξιολόγησε την αξιοπιστία των απειλών ως «χαμηλή».
Η ιταλική Πολεμική Αεροπορία συνόδευσε αεροσκάφος της Finnair από το Ελσίνκι μέχρι την προγραμματισμένη του προσγείωση στη Ρώμη, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση. Ο φορέας διαχείρισης του αεροδρομίου της Ρώμης ανέφερε ότι δεν υπήρξε διακοπή στις λειτουργίες του.
Μια άλλη πτήση της Finnair από το Ελσίνκι, υπό τη διαχείριση της Jettime, προσγειώθηκε κανονικά στη Βιέννη έπειτα από λήψη απειλής για βόμβα, ανέφερε η φινλανδική εταιρεία.
Μολονότι καμία χώρα δεν έχει αποδώσει επίσημα ευθύνες για τις απειλές, τα περιστατικά αυτά εκδηλώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι κατηγορούν τη Ρωσία ως ενορχηστρωτή δολιοφθορών και «υβριδικών επιθέσεων» — ενεργειών χαμηλού κόστους, εύκολα διαψεύσιμων, οι οποίες δεν αναμένεται να προκαλέσουν ένοπλη στρατιωτική απάντηση.
Η Δανία, η Πολωνία και η Ρουμανία - όλες επηρεασμένες από τη σημερινή αναστάτωση - έχουν στο παρελθόν κατηγορήσει ευθέως τη Μόσχα, ενώ η Γερμανία απέδωσε στη Ρωσία επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας τον περασμένο Αύγουστο. Η Βρετανία έχει επίσης καταγγείλει στο παρελθόν τη Ρωσία, ενώ συνέδεσε και το Ιράν με μια ύποπτη συνωμοσία για σχεδιαζόμενη επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Τόσο η Ρωσία όσο και το Ιράν αρνούνται οποιαδήποτε ανάμειξη σε όσες υποθέσεις τους εμπλέκουν.
Ο Έρικ Σάουτεν, επικεφαλής του ομίλου αεροπορικής ασφάλειας Dyami, σημείωσε ότι οι περισσότερες από τις πληγείσες χώρες στηρίζουν την Ουκρανία στον πόλεμο κατά της ρωσικής εισβολής.
«Από γεωπολιτική άποψη, οφείλει κανείς να εξετάζει πάντοτε το σενάριο του υβριδικού πολέμου, όπου μια χώρα με αυτή τη μέθοδο - σήμερα στρέφουμε το βλέμμα στη Ρωσία - μας επιτίθεται σε πολλαπλά μέτωπα: από τους σιδηροδρόμους και τα σούπερ μάρκετ μέχρι, πιο πρόσφατα, τις τράπεζες αίματος. Ο τομέας της ενέργειας, το διαδίκτυο και οι αερομεταφορές συγκαταλέγονται σε αυτούς τους στόχους», δήλωσε σχετικά.
Επηρεάστηκαν πτήσεις προς Μιλάνο, Ρώμη, Παρίσι, Πράγα, ΣόφιαΗ Πολεμική Αεροπορία της Βουλγαρίας ανακοίνωσε ότι μαχητικά της συνόδευσαν τρία επιβατικά αεροσκάφη κατά την προσγείωσή τους. Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι αεροσκάφη της Ryanair από την Κοπεγχάγη και τη Μαδρίτη προς τη Σόφια προσγειώθηκαν όπως ήταν προγραμματισμένο, ενώ πτήση από το Λονδίνο προς τη Σόφια εξετράπη της πορείας της και προσγειώθηκε στη Φιλιππούπολη (Πλόβντιβ), τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.
Οι ισπανικές αρχές έλαβαν τρεις απειλές για βόμβα μέσω email σε διάστημα λιγότερο των 20 λεπτών από τις 9 π.μ. περίπου. Οι απειλές αφορούσαν δύο αναχωρήσεις της Air Europa από τη Μαδρίτη προς το Παρίσι και τέσσερις αφίξεις της Iberia από τη Ρώμη και το Μιλάνο, σύμφωνα με την ισπανική Πολιτική Προστασία (Guardia Civil).
Αρκετά αεροσκάφη ακινητοποιήθηκαν ή επέστρεψαν στις θέσεις στάθμευσης, ενώ οι επιβάτες αποβιβάστηκαν προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.
Δύο πτήσεις της EasyJet από τη Βρετανία, μία από την Ιρλανδία και μία από την Ελλάδα προσγειώθηκαν κανονικά στην Πράγα, έχοντας προηγουμένως δεχθεί απειλές για βόμβα. Η τσεχική αστυνομία δήλωσε ότι αξιολόγησε την αξιοπιστία των απειλών ως «χαμηλή».
Η ιταλική Πολεμική Αεροπορία συνόδευσε αεροσκάφος της Finnair από το Ελσίνκι μέχρι την προγραμματισμένη του προσγείωση στη Ρώμη, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση. Ο φορέας διαχείρισης του αεροδρομίου της Ρώμης ανέφερε ότι δεν υπήρξε διακοπή στις λειτουργίες του.
Μια άλλη πτήση της Finnair από το Ελσίνκι, υπό τη διαχείριση της Jettime, προσγειώθηκε κανονικά στη Βιέννη έπειτα από λήψη απειλής για βόμβα, ανέφερε η φινλανδική εταιρεία.
Το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA μετέδωσε ότι δύο αεροσκάφη προσγειώθηκαν με ασφάλεια στο Μιλάνο έπειτα από σχετικές απειλές.
Πτήση της LOT από τη Βαρσοβία προσγειώθηκε κανονικά στις Βρυξέλλες μετά από προειδοποίηση ασφαλείας, ανακοίνωσε ο πολωνικός αερομεταφορέας. Στη Βαρσοβία, άλλη πτήση της LOT προς το Παρίσι ακινητοποιήθηκε ενώ τροχοδρομούσε προς την απογείωση και οι επιβάτες μεταφέρθηκαν σε άλλο αεροσκάφος για προληπτικούς λόγους, πρόσθεσε η εταιρεία.
Αυτό σχολιάζουν μεταξύ άλλων στο newmoney πηγές της αγοράς, που προσθέτουν ότι σαφώς το μπαράζ απειλών για βόμβες σε ευρωπαϊκές πτήσεις κατά την τελευταία εβδομάδα, σχετίζεται με την κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων. Αντίστοιχα, κάθε φορά που υπάρχουν πανευρωπαϊκά τέτοιες απειλές, καταγράφεται ένας μιμητισμός και η «μπάλα» παίρνει και την Ελλάδα.
Τελευταία εξέλιξη, ελληνικού μάλιστα ενδιαφέροντος, ήταν η διπλή απειλή σε πτήσεις της Aegean στα δρομολόγια από Θεσσαλονίκη για Μιλάνο και από Αθήνα για Βιέννη. Και οι δύο πτήσεις προσγειώθηκαν κανονικά στους δύο προορισμούς και ανέλαβαν σχετικά οι αρχές τις διαδικασίες όπως προβλέπονται με βάση τα πρωτόκολλα ασφαλείας, χωρίς να βρεθεί τίποτα.
Όπως αναφέρει στην επίσημη ανακοίνωσή της η Aegean, ενημερώθηκε για απειλή βόμβας στις πτήσεις Α3552 από Θεσσαλονίκη προς Μιλάνο και Α3860 από Αθήνα προς Βιέννη. Σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών και της επιβεβαίωσης ότι η απειλή ήταν αβάσιμη, οι πτήσεις αναχώρησαν από τα παραπάνω αεροδρόμια. «Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων μας αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας», υπογραμμίζει η ελληνική αεροπορική.
Να σημειωθεί κάπου εδώ, ότι οι απειλές για βόμβα είναι σπάνιες και σχεδόν πάντα καταλήγουν να είναι φάρσες. Κατά μέσο όρο, πραγματοποιούνται περισσότερες από 30.000 πτήσεις την ημέρα στους ευρωπαϊκούς αιθέρες.
Ωστόσο, σε συνδυασμό με την αυξημένη γεωπολιτική ένταση της περιόδου, την σειρά κυβερνοεπιθέσεων σε ψυγεία σούπερ μάρκετ, αλλά και της εισβολής drones στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, οι απειλές για βόμβα σε πτήσεις των τελευταίων ημερών, έχουν σημάνει συναγερμό στην Ευρώπη.
Πτήση της LOT από τη Βαρσοβία προσγειώθηκε κανονικά στις Βρυξέλλες μετά από προειδοποίηση ασφαλείας, ανακοίνωσε ο πολωνικός αερομεταφορέας. Στη Βαρσοβία, άλλη πτήση της LOT προς το Παρίσι ακινητοποιήθηκε ενώ τροχοδρομούσε προς την απογείωση και οι επιβάτες μεταφέρθηκαν σε άλλο αεροσκάφος για προληπτικούς λόγους, πρόσθεσε η εταιρεία.
Γιατί μπήκαν στο στόχαστρο οι αερομεταφορέςΌσο βαθαίνει η εμπλοκή της AI σε ολοένα και περισσότερους κλάδους της οικονομίας, η κυβερνοασφάλεια θα δοκιμάζεται ακόμα πιο έντονα και τα αεροδρόμια και οι πτήσεις, είναι παραδοσιακά ένας από τους κορυφαίους στόχους κυβερνοεγκληματιών και επιτήδειων.
Αυτό σχολιάζουν μεταξύ άλλων στο newmoney πηγές της αγοράς, που προσθέτουν ότι σαφώς το μπαράζ απειλών για βόμβες σε ευρωπαϊκές πτήσεις κατά την τελευταία εβδομάδα, σχετίζεται με την κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων. Αντίστοιχα, κάθε φορά που υπάρχουν πανευρωπαϊκά τέτοιες απειλές, καταγράφεται ένας μιμητισμός και η «μπάλα» παίρνει και την Ελλάδα.
Τελευταία εξέλιξη, ελληνικού μάλιστα ενδιαφέροντος, ήταν η διπλή απειλή σε πτήσεις της Aegean στα δρομολόγια από Θεσσαλονίκη για Μιλάνο και από Αθήνα για Βιέννη. Και οι δύο πτήσεις προσγειώθηκαν κανονικά στους δύο προορισμούς και ανέλαβαν σχετικά οι αρχές τις διαδικασίες όπως προβλέπονται με βάση τα πρωτόκολλα ασφαλείας, χωρίς να βρεθεί τίποτα.
Όπως αναφέρει στην επίσημη ανακοίνωσή της η Aegean, ενημερώθηκε για απειλή βόμβας στις πτήσεις Α3552 από Θεσσαλονίκη προς Μιλάνο και Α3860 από Αθήνα προς Βιέννη. Σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών και της επιβεβαίωσης ότι η απειλή ήταν αβάσιμη, οι πτήσεις αναχώρησαν από τα παραπάνω αεροδρόμια. «Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων μας αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας», υπογραμμίζει η ελληνική αεροπορική.
Να σημειωθεί κάπου εδώ, ότι οι απειλές για βόμβα είναι σπάνιες και σχεδόν πάντα καταλήγουν να είναι φάρσες. Κατά μέσο όρο, πραγματοποιούνται περισσότερες από 30.000 πτήσεις την ημέρα στους ευρωπαϊκούς αιθέρες.
Ωστόσο, σε συνδυασμό με την αυξημένη γεωπολιτική ένταση της περιόδου, την σειρά κυβερνοεπιθέσεων σε ψυγεία σούπερ μάρκετ, αλλά και της εισβολής drones στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, οι απειλές για βόμβα σε πτήσεις των τελευταίων ημερών, έχουν σημάνει συναγερμό στην Ευρώπη.
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