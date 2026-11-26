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Γάμος-υπερπαραγωγή στην Ινδία με 400.000 καλεσμένους και κόστος 8 εκατ. ευρώ: Η κόρη του πολιτικού, τα 200 αυτοκίνητα και τα πέντε ελικοδρόμια
Πρωτοφανής κοσμοσυρροή στον γάμο της κόρης του Ινδού πολιτικού Anant Singh - Οι καταγγελίες, οι δεκάδες ποινικές υποθέσεις σε βάρος του και το κόστος της διοργάνωσης
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, περίπου 400.000 άνθρωποι βρέθηκαν στις εκδηλώσεις, ενώ ορισμένα μέσα ενημέρωσης ανεβάζουν τον αριθμό των παρευρισκομένων ακόμη και στο ένα εκατομμύριο. Το κόστος της διοργάνωσης φέρεται να έφτασε τα 6,5 εκατομμύρια λίρες, δηλαδή περίπου 7,8 εκατομμύρια ευρώ, με πέντε ελικοδρόμια, 500 μάγειρες, μισό εκατομμύριο γλυκά και αυτοκινητοπομπή 200 οχημάτων.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο χωριό Ναντάουαν, από όπου κατάγεται ο Anant Singh, και προσέλκυσε πολιτικούς, τοπικούς παράγοντες, υποστηρικτές και χιλιάδες κατοίκους. Η προσέλευση ήταν τόσο μεγάλη ώστε οι δρόμοι που οδηγούσαν στον χώρο της δεξίωσης παρέλυσαν, με αποτέλεσμα αρκετοί προσκεκλημένοι να δυσκολευτούν να φτάσουν στον προορισμό τους.
Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση πολιτικού, ο οποίος, αδυνατώντας να διασχίσει το κυκλοφοριακό χάος με το αυτοκίνητό του, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το όχημα και να συνεχίσει τη διαδρομή με τρακτέρ μέσα από χωράφια.
Οι διοργανωτές κατασκεύασαν πέντε ελικοδρόμια για τη μεταφορά των επίσημων προσκεκλημένων, ενώ οι προσγειώσεις των ελικοπτέρων δημιουργούσαν σύννεφα σκόνης που κάλυπταν τον χώρο και τα συγκεντρωμένα πλήθη.
Πέντε ελικοδρόμια, 500 μάγειρες και 200 άλογα
Σύμφωνα με τον Munna Singh, στενό συνεργάτη του πολιτικού, στους καλεσμένους προσφέρθηκαν περίπου 500.000 παραδοσιακά γλυκά, ενώ για την προετοιμασία του χορτοφαγικού γεύματος επιστρατεύτηκαν 500 μάγειρες και βοηθοί κουζίνας.
Anant Singh daughter wedding traffic #AnantSingh https://t.co/vyZnyoNTRz— GemsOfGenZ (@gems_of_genz) November 26, 2026
#Anant Singh Daughter Wedding: खुली कार में गमछा लहराते निकले अनंत सिंह, दिखा 'छोटे सरकार' का शाही अंदाज #Bihar #AnantSingh #AnantSinghNews #AnantSinghDaughterWedding https://t.co/QKl1Fc0FsC— Journalist Ravendra kumar (@Chhotukingoffi1) November 25, 2026
Στο πρόγραμμα των εορτασμών περιλαμβανόταν και αγώνας αλόγων με τη συμμετοχή περίπου 200 ζώων. Ωστόσο, η διοργάνωσή του αναβλήθηκε, καθώς περίπου 100.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν το θέαμα, προκαλώντας συνθήκες συνωστισμού.
Οι εικόνες από τον χώρο έδειχναν χιλιάδες ανθρώπους να προσπαθούν να πλησιάσουν για να δουν τις εκδηλώσεις, ενώ ορισμένοι είχαν σκαρφαλώσει ακόμη και σε δέντρα και πυλώνες ηλεκτροδότησης, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα.
NEW | Traffic police, paid from taxpayers’ money, seen distributing plates at MLA Anant Singh’s daughter’s reported ₹80-crore wedding.— Aditya Kumar Trivedi (@adityasvlogs) November 26, 2026
When public servants are deployed for a private celebration, is it hospitality—or misuse of state machinery?
Lakhs attended, roads choked…
Η BMW της νύφης και η αυτοκινητοπομπή των 200 οχημάτωνΗ κόρη του πολιτικού, Shivangi Singh, παντρεύτηκε τον Rishikesh Kumar, γιο διοικητή. Η νύφη έφτασε στον χώρο με πολυτελή BMW, ενώ ο γαμπρός συνοδευόταν από αυτοκινητοπομπή περίπου 200 αυτοκινήτων.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στα γαμήλια δώρα που προσφέρθηκαν στη νύφη περιλαμβάνονταν ένα λευκό Land Rover Defender, μία χρυσή αλυσίδα βάρους 100 γραμμαρίων και ένα χρυσό βραχιόλι 80 γραμμαρίων.
श्री ओमवीर सिंह खड़गवंशी जी (पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा संभल) के सुपुत्र श्री सक्षम जी एवं श्री महेंद्र सिंह खड़गवंशी जी (मा० विधायक हसनपुर) की सुपुत्री के शुभ विवाह समारोह में सुखदेव होटल एंड रिजॉर्ट, दिल्ली रोड, गजरौला पहुँचकर परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित कीं। https://t.co/tXOrwkyUx1— Lodhi Kishan Lal Rajpoot BJP 🇮🇳 (@klrajpootbjp) November 26, 2026
Την ίδια ώρα, βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκάλυψαν και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν ορισμένοι από τους χιλιάδες καλεσμένους για να εξασφαλίσουν φαγητό. Σε αυτά εμφανίζονται άνθρωποι να χρησιμοποιούν ποτήρια αντί για πιάτα, να παίρνουν φαγητό με τα χέρια απευθείας από τα μαγειρικά σκεύη και να το μεταφέρουν μέσα σε χαρτοκιβώτια.
Ένας από τους παρευρισκομένους περιέγραψε την κατάσταση σε βίντεο που έγινε viral, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το να βρεις φαγητό εδώ είναι σαν να κερδίζεις έναν πόλεμο».
एक शादी में सभी को आने की छूट थी ……. और फिर ये हुआ !! https://t.co/zIBr1jbTxX— Madhavi Agarwal (@madhavi_agarwal) November 26, 2026
Ο πατέρας της νύφης, Anant Singh, είναι έξι φορές εκλεγμένος βουλευτής και ιδιαίτερα ισχυρή πολιτική φυσιογνωμία στην περιοχή. Είναι γνωστός με το προσωνύμιο «Chhote Sarkar», που στα Χίντι σημαίνει «μικρός άρχοντας».
Ο πολιτικός με τις δεκάδες ποινικές υποθέσεις
Η δημόσια εικόνα του συνοδεύεται από σειρά αντιπαραθέσεων. Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζεται συχνά να στριφογυρίζει το μουστάκι του, ενώ σύμφωνα με τοπικές αναφορές μετακινείται με αυτοκινητοπομπή που μπορεί να φτάνει τα 25 οχήματα.
Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες που έχουν δημοσιευθεί για τον ίδιο, φέρεται να υποδέχθηκε εφοριακούς που επισκέφθηκαν την κατοικία του έχοντας φίδια τυλιγμένα γύρω από τον λαιμό του.
Ο ίδιος έχει παρουσιάσει τον εαυτό του ως κοινωνικό λειτουργό, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει επιχειρήσεις και αγροτική γη. Σε δηλώσεις του έχει αναφέρει ότι η συνολική περιουσία του ίδιου και της συζύγου του ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο ρουπίες.
Ωστόσο, σε βάρος του εκκρεμούν περισσότερες από 24 ποινικές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων κατηγορίες για ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκβιασμό και συμμετοχή σε επεισόδια. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει εκτίσει και ποινές φυλάκισης.
Η διοργάνωση του γάμου προκάλεσε συζητήσεις στην Ινδία, καθώς πραγματοποιήθηκε στο Μπιχάρ, μια πολιτεία που συγκαταλέγεται στις φτωχότερες της χώρας.
Περισσότεροι από 10 εκατομμύρια γάμοι πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στην Ινδία, τροφοδοτώντας έναν κλάδο που, σύμφωνα με την KPMG, εκτιμάται ότι έχει ετήσια οικονομική αξία 40 έως 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Δείτε βίντεο από τον γάμο
₹80 CRORE WEDDING. 150 DISHES. LAKHS OF GUESTS. 🍽️💰— Kaptan Hindustan™ (@KaptanHindustan) November 26, 2026
But the food distribution looks like a ration shop during a lockdown! 😂
At MLA Anant Singh’s daughter’s grand wedding in Bihar, guests apparently had to fight for their share of the feast.
Budget ₹80 crore, but crowd…
An ₹80 crore wedding celebration of MLA Anant Singh's daughter, but look at the heartbreaking scenes..— Dr. SP (@sphavisha) November 26, 2026
A sea of people scrambling for food, plates being thrown into the air as people desperately try to catch them.
This is a painful reminder of the inequality and indignity… pic.twitter.com/SjNSs0gJeU
More than five lakh people turned up for Mokama MLA Anant Singh's daughter's wedding in Nadwan village near Patna, according to local estimates. The narrow road into the village was jammed for 5 to 10 km, with guests arriving by car, on tractors and on foot. Food stalls opened… pic.twitter.com/iUdCHpoHS5— Salar News (@EnglishSalar) November 26, 2026
₹80 CRORE on one wedding!MLA Anant Singh’s daughter’s grand wedding, complete with this Jangli food distribution!😂— Mʀ. Pʀɪᴍᴇ Mɪɴɪsᴛᴇʀ 𖤍 (@iAmDigitalPM) November 26, 2026
Where is all this money coming from? pic.twitter.com/U3ceXIdobL
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