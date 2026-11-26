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Η Ρωσία παρέδωσε 250 σορούς Ουκρανών στρατιωτών στο Κίεβο
Η Ρωσία παρέδωσε 250 σορούς Ουκρανών στρατιωτών στο Κίεβο
Ανταλλαγές λειψάνων μεταξύ των δύο χωρών πραγματοποιούνται τακτικά, η τελευταία έγινε στις 22 Οκτωβρίου, κατά όταν τα λείψανα 252 ανθρώπων παραδόθηκαν στο Κίεβο έναντι 25 που παραδόθηκαν στη Μόσχα
Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι παρέλαβε από τη Ρωσία τα λείψανα άλλων 250 Ουκρανών στρατιωτικών που φέρεται να έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο, με τη Ρωσία να έχει ανακοινώσει από την πλευρά της ότι παρέλαβε 22 σορούς εκ μέρους του Κιέβου.
«Σε συνέχεια μέτρων επαναπατρισμού οι σοροί 250 ανθρώπων, που η ρωσική πλευρά λέει ότι ήταν Ουκρανοί στρατιωτικοί, παραδόθηκαν», ανέφερε στο Telegram το ουκρανικό Κέντρο συντονισμού για τους αιχμαλώτους πολέμου.
Το Κίεβο αναγνωρίζει επίσημα τις σορούς που παραδίδονται ως εκείνες Ουκρανών στρατιωτών μόνο έπειτα από μακρά διαδικασία ταυτοποίησης.
Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, ο Ρώσος βουλευτής Σαμσάιλ Σαραλιέφ, που ενεπλάκη στις ανταλλαγές, είπε πως η Μόσχα έλαβε από πλευράς της 22 σορούς που φέρεται να ανήκουν σε Ρώσους στρατιώτες.
Ανταλλαγές λειψάνων μεταξύ των δύο χωρών πραγματοποιούνται τακτικά. Η τελευταία έγινε στις 22 Οκτωβρίου, κατά όταν τα λείψανα 252 ανθρώπων παραδόθηκαν στο Κίεβο έναντι 25 που παραδόθηκαν στη Μόσχα.
Γενικά, η Ουκρανία παραδίδει λιγότερες σορούς καθώς οι ρωσικές δυνάμεις, που κατέλαβαν εδάφη στις επιθέσεις που εξαπολύουν από το 2022, κατέχουν ένα μεγάλο τμήμα των περιοχών όπου διεξάγονται οι μάχες και όπου βρίσκονται οι σοροί.
Στις αρχές Οκτωβρίου, ο επικεφαλής του γραφείου της ουκρανικής προεδρίας Κιρίλο Μπουντάνοφ ανέφερε πως 26.000 σοροί και λείψανα επαναπατρίστηκαν σε επιχειρήσεις ανταλλαγής αυτού του τύπου, ένα μεγάλο μέρος των οποίων μένει να ταυτοποιηθεί.
Οι ανταλλαγές σορών πεσόντων στρατιωτικών και αιχμαλώτων πολέμου είναι το μοναδικό απτό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στη Μόσχα και στο Κίεβο, σχεδόν πέντε χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
«Σε συνέχεια μέτρων επαναπατρισμού οι σοροί 250 ανθρώπων, που η ρωσική πλευρά λέει ότι ήταν Ουκρανοί στρατιωτικοί, παραδόθηκαν», ανέφερε στο Telegram το ουκρανικό Κέντρο συντονισμού για τους αιχμαλώτους πολέμου.
Το Κίεβο αναγνωρίζει επίσημα τις σορούς που παραδίδονται ως εκείνες Ουκρανών στρατιωτών μόνο έπειτα από μακρά διαδικασία ταυτοποίησης.
Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, ο Ρώσος βουλευτής Σαμσάιλ Σαραλιέφ, που ενεπλάκη στις ανταλλαγές, είπε πως η Μόσχα έλαβε από πλευράς της 22 σορούς που φέρεται να ανήκουν σε Ρώσους στρατιώτες.
Ανταλλαγές λειψάνων μεταξύ των δύο χωρών πραγματοποιούνται τακτικά. Η τελευταία έγινε στις 22 Οκτωβρίου, κατά όταν τα λείψανα 252 ανθρώπων παραδόθηκαν στο Κίεβο έναντι 25 που παραδόθηκαν στη Μόσχα.
Γενικά, η Ουκρανία παραδίδει λιγότερες σορούς καθώς οι ρωσικές δυνάμεις, που κατέλαβαν εδάφη στις επιθέσεις που εξαπολύουν από το 2022, κατέχουν ένα μεγάλο τμήμα των περιοχών όπου διεξάγονται οι μάχες και όπου βρίσκονται οι σοροί.
Στις αρχές Οκτωβρίου, ο επικεφαλής του γραφείου της ουκρανικής προεδρίας Κιρίλο Μπουντάνοφ ανέφερε πως 26.000 σοροί και λείψανα επαναπατρίστηκαν σε επιχειρήσεις ανταλλαγής αυτού του τύπου, ένα μεγάλο μέρος των οποίων μένει να ταυτοποιηθεί.
Οι ανταλλαγές σορών πεσόντων στρατιωτικών και αιχμαλώτων πολέμου είναι το μοναδικό απτό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στη Μόσχα και στο Κίεβο, σχεδόν πέντε χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
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