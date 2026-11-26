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Ο Μέσι θα ταξιδέψει στην Αργεντινή για το παιχνίδι που θα γίνει προς τιμήν του Κάρλος Τέβεζ
Ο Μέσι θα ταξιδέψει στην Αργεντινή για το παιχνίδι που θα γίνει προς τιμήν του Κάρλος Τέβεζ
Ο Αργεντίνος σταρ θα βρεθεί στην πατρίδα του στις 20 Δεκεμβρίου για να τιμήσει τον άλλοτε συμπαίκτη του στην εθνική
Ο Λιονέλ Μέσι θα βρεθεί στο Μπουένος Άϊρες στις 20 Δεκεμβρίου, προκειμένου να δώσει το παρών στο παιχνίδι, που θα γίνει προς τιμήν του Κάρλος Τέβεζ.
Ο Τέβεζ έχει εγκαταλείψει την ενεργό δράση από τον Μάιο του 2021, οπότε και αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα της Μπόκα Τζούνιορς σε ματς πλέι οφ του πρωταθλήματος απέναντι στην Ράσινγκ Κλουμπ.
Παρόλα αυτά 5,5 χρόνια μετά δεν είχε γίνει κάποιο παιχνίδι προκειμένου και ο κόσμος να τον αποθεώσει και να τον χειροκροτήσει για την τεράστια καριέρα που έκανε. Ο Τέβεζ μέτρησε κοντά στα 750 παιχνίδια με τους συλλόγους που αγωνίστηκε (Μπόκα Τζούνιορς, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάντσεστερ Σίτι, Γιουβέντους, Κορίνθιανς, Γουέστ Χαμ, Σανγκάη Σενούα), 76 συμμετοχές και 13 γκολ με την εθνική Αργεντινής και πολλούς σημαντικούς τίτλους.
Στα 42 του πλέον έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και μια τετραετία την προπονητική, έχοντας περάσει από τον πάγκο της Ροσάριο Σεντράλ, της Ιντεπεντιέντε και πιο πρόσφατα της Ταγιέρες.
Ο Τέβεζ έχει εγκαταλείψει την ενεργό δράση από τον Μάιο του 2021, οπότε και αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα της Μπόκα Τζούνιορς σε ματς πλέι οφ του πρωταθλήματος απέναντι στην Ράσινγκ Κλουμπ.
Παρόλα αυτά 5,5 χρόνια μετά δεν είχε γίνει κάποιο παιχνίδι προκειμένου και ο κόσμος να τον αποθεώσει και να τον χειροκροτήσει για την τεράστια καριέρα που έκανε. Ο Τέβεζ μέτρησε κοντά στα 750 παιχνίδια με τους συλλόγους που αγωνίστηκε (Μπόκα Τζούνιορς, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάντσεστερ Σίτι, Γιουβέντους, Κορίνθιανς, Γουέστ Χαμ, Σανγκάη Σενούα), 76 συμμετοχές και 13 γκολ με την εθνική Αργεντινής και πολλούς σημαντικούς τίτλους.
Με τον Μέσι υπήρξαν συμπαίκτες στην εθνική ομάδα και ο Αργεντίνος σταρ θα τιμήσει τον φίλο του με την παρουσία του στο παιχνίδι που θα γίνει προς τιμήν του στις 20 Δεκεμβρίου. Στο «Μπομπονέρα», την έδρα της Μπόκα Τζούνιορς, όπου ο Τέβεζ λατρεύτηκε και άκουσε πολλές φορές το όνομά του.
🚨 BREAKING: Leo Messi will be present at Carlos Tevez's farewell game at La Bombonera on 20th December. 🇦🇷🩵 https://t.co/wWuKH1D8SO— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) November 26, 2026
Στα 42 του πλέον έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και μια τετραετία την προπονητική, έχοντας περάσει από τον πάγκο της Ροσάριο Σεντράλ, της Ιντεπεντιέντε και πιο πρόσφατα της Ταγιέρες.
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