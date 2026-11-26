Πράσινο φως στην SpaceX για να εκτοξεύσει… ένα εκατομμύριο δορυφόρους και να φτιάξει data center στο Διάστημα
Πράσινο φως στην SpaceX για να εκτοξεύσει… ένα εκατομμύριο δορυφόρους και να φτιάξει data center στο Διάστημα
Η SpaceX θα πρέπει να έχει θέσει σε τροχιά το 10% των δορυφόρων έως τον Νοέμβριο του 2035 και το 50% έως το 2038 - Δεν είναι όμως σαφές ότι θα τους εκτοξεύσει όλους
Οι αμερικανικές ρυθμιστικές Αρχές ενέκριναν το σχέδιο της SpaceX του Έλον Μασκ να εκτοξεύσει ένα εκατομμύριο δορυφόρους με σκοπό τη δημιουργία κέντρων δεδομένων στο Διάστημα.
Είναι η πρώτη έγκριση αυτού του είδους από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC).
Η SpaceX θα πρέπει να έχει θέσει σε τροχιά το 10% των δορυφόρων έως τον Νοέμβριο του 2035, ποσοστό που θα αυξηθεί στο 50% έως τον Νοέμβριο του 2038. Ο πρώτος δορυφόρος του τεράστιου αυτού σμήνους θα εκτοξευτεί το 2027.
Δεν είναι σαφές πράγματι αν θα εκτοξευθούν ένα εκατομμύριο δορυφόροι ή αν η SpaceX έχει ζητήσει έγκριση για μεγαλύτερο αριθμό από αυτόν που θα χρησιμοποιήσει, αναφέρει το BBC.
Όπως και το τρέχον δίκτυο Starlink της SpaceX, το οποίο παρέχει internet υψηλής ταχύτητας μέσω περισσότερων από 10.000 δορυφόρων, οι δορυφόροι του Starmind θα λειτουργούν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, σε ύψος μεταξύ 500 και 2.000 χλμ.
Οι δορυφόροι του Starmind θα επικοινωνούν με αυτούς του Starlink και στη συνέχεια θα αναμεταδίδουν τα δεδομένα στη Γη.
Το έργο, γνωστό ως Starmind, «θα υποστηρίξει την ακμάζουσα οικονομία της υπερνοημοσύνης της Αμερικής», σημειώνει η FCC.
Ωστόσο, η Amazon, ανταγωνιστής της Space X, το έχει επικρίνει ως έργο «υψηλής φιλοδοξίας και όχι πραγματικό σχέδιο».
Από την πλευρά του αστρονόμοι στις ΗΠΑ τονίζουν ότι η κίνηση αυτή «θα υπονομεύσει σημαντικά» τη δυνατότητα του κοινού να μελετά και να παρατηρεί τον νυχτερινό ουρανό.
Υπάρχει αυξανόμενη αντίδραση έναντι των data center στη Γη, μεταξύ άλλων και στις ΗΠΑ, όπου οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι αποτέλεσαν παράγοντα για τις μεγάλες απώλειες των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
Η SpaceX πιστεύει ότι τα τροχιακά data center αποτελούν τον πιο οικονομικό και ενεργειακά αποδοτικό τρόπο για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης, η οποία υπερβαίνει τις «επίγειες δυνατότητες».
Απαντώντας στην ανακοίνωση της FCC, ο Μασκ έγραψε στο X: «Το εκτιμώ πάρα πολύ. Θα είναι σημαντικό για τις ΗΠΑ και τον κόσμο».
Είναι η πρώτη έγκριση αυτού του είδους από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC).
Η SpaceX θα πρέπει να έχει θέσει σε τροχιά το 10% των δορυφόρων έως τον Νοέμβριο του 2035, ποσοστό που θα αυξηθεί στο 50% έως τον Νοέμβριο του 2038. Ο πρώτος δορυφόρος του τεράστιου αυτού σμήνους θα εκτοξευτεί το 2027.
Δεν είναι σαφές πράγματι αν θα εκτοξευθούν ένα εκατομμύριο δορυφόροι ή αν η SpaceX έχει ζητήσει έγκριση για μεγαλύτερο αριθμό από αυτόν που θα χρησιμοποιήσει, αναφέρει το BBC.
Όπως και το τρέχον δίκτυο Starlink της SpaceX, το οποίο παρέχει internet υψηλής ταχύτητας μέσω περισσότερων από 10.000 δορυφόρων, οι δορυφόροι του Starmind θα λειτουργούν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, σε ύψος μεταξύ 500 και 2.000 χλμ.
Οι δορυφόροι του Starmind θα επικοινωνούν με αυτούς του Starlink και στη συνέχεια θα αναμεταδίδουν τα δεδομένα στη Γη.
Το έργο, γνωστό ως Starmind, «θα υποστηρίξει την ακμάζουσα οικονομία της υπερνοημοσύνης της Αμερικής», σημειώνει η FCC.
Ωστόσο, η Amazon, ανταγωνιστής της Space X, το έχει επικρίνει ως έργο «υψηλής φιλοδοξίας και όχι πραγματικό σχέδιο».
Από την πλευρά του αστρονόμοι στις ΗΠΑ τονίζουν ότι η κίνηση αυτή «θα υπονομεύσει σημαντικά» τη δυνατότητα του κοινού να μελετά και να παρατηρεί τον νυχτερινό ουρανό.
Υπάρχει αυξανόμενη αντίδραση έναντι των data center στη Γη, μεταξύ άλλων και στις ΗΠΑ, όπου οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι αποτέλεσαν παράγοντα για τις μεγάλες απώλειες των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
Η SpaceX πιστεύει ότι τα τροχιακά data center αποτελούν τον πιο οικονομικό και ενεργειακά αποδοτικό τρόπο για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης, η οποία υπερβαίνει τις «επίγειες δυνατότητες».
Απαντώντας στην ανακοίνωση της FCC, ο Μασκ έγραψε στο X: «Το εκτιμώ πάρα πολύ. Θα είναι σημαντικό για τις ΗΠΑ και τον κόσμο».
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