Πράσινο φως στην SpaceX για να εκτοξεύσει… ένα εκατομμύριο δορυφόρους και να φτιάξει data center στο Διάστημα

Η SpaceX θα πρέπει να έχει θέσει σε τροχιά το 10% των δορυφόρων έως τον Νοέμβριο του 2035 και το 50% έως το 2038 - Δεν είναι όμως σαφές ότι θα τους εκτοξεύσει όλους