Ρώσοι εξτρεμιστές πίσω από τις απειλές για βόμβες σε πτήσεις ανά την Ευρώπη: Υπογράφουν ως «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους», εκστρατεία χάους βλέπουν οι ειδικοί

Μαχητικά συνόδευσαν αεροσκάφη σε Γαλλία, Βουλγαρία και Ιταλία

A series of hoax bomb threats hit European airlines from Ireland to Bulgaria for the second time this week, with some of at least 25 affected flights making unplanned landings or escorted by fighter jets https://t.co/p39iYDL3S4 https://t.co/n14uFOknHj — Reuters (@Reuters) November 5, 2026



Απειλές σε Ισπανία, Πολωνία, Τσεχία και Δανία

Passengers evacuated from LOT aircraft at Warsaw Airport after report of a dangerous object on board On November 5, passengers were evacuated from a LOT Polish Airlines aircraft scheduled to fly to Paris. Warsaw Chopin Airport authorities received information about the possible presence of a dangerous object on board. The incidents may be part of Russia’s hybrid campaign against European countries. Such threats can create chaos at airports, disrupt flights, force security services to carry out large-scale inspections and divert emergency response resources. Even when bomb threats turn out to be false, they paralyse infrastructure operations and increase anxiety among passengers. For Moscow, this tactic could be a way of putting pressure on countries supporting Ukraine without engaging in direct military confrontation. — NEXTA (@nexta_tv) November 5, 2026



Κανονικές προσγειώσεις παρά τις προειδοποιήσεις



Πώς φτάνουν οι απειλές στις αεροπορικές εταιρείες



Στο μικροσκόπιο το ενδεχόμενο υβριδικών επιθέσεων

Νωρίτερα, στον γαλλικό εναέριο χώρο, μαχητικά αεροσκάφη κινητοποιήθηκαν για την πτήση της Aer Lingus από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη. Σύμφωνα με το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, τα μαχητικά απογειώθηκαν προκειμένου να συνοδεύσουν το επιβατικό αεροσκάφος στη στρατιωτική αεροπορική βάση στο Εβρέ, δυτικά του Παρισιού.Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε καθώς ο κυβερνήτης του αεροσκάφους δεν συνεργάστηκε με τις Αρχές με τον αναμενόμενο τρόπο. Δεν δόθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις για τη συμπεριφορά του πιλότου, ενώ η πτήση προσγειώθηκε με ασφάλεια.Τηλεφώνημα για βόμβα δέχθηκε επίσης και πτήση τηςαπό τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μιλάνο. Η πτήση προσγειώθηκε κανονικά στο ιταλικό αεροδρόμιο. Παράλληλα, απειλή για βόμβα σημειώθηκε και σε δεύτερη πτήση της ίδιας εταιρείας από Αθήνα με προορισμό τη Βιέννη. Και σε αυτή την περίπτωση το αεροπλάνο προσγειώθηκε κανονικά.Στη, η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι μαχητικά συνόδευσαν τρία επιβατικά αεροσκάφη μέχρι την προσγείωσή τους. Δύο πτήσεις της, από την Κοπεγχάγη και τη Μαδρίτη προς τη Σόφια, έφτασαν κανονικά στον προορισμό τους, ενώ τρίτη πτήση από το Λονδίνο προς τη βουλγαρική πρωτεύουσα εκτράπηκε προς το Πλόβντιβ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.Παρόμοια κινητοποίηση καταγράφηκε και στην, όπου μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας συνόδευσαν πτήση της Finnair από το Ελσίνκι μέχρι την προγραμματισμένη προσγείωσή της στη Ρώμη.Στην Ισπανία, οι Αρχές έλαβαν τρία ηλεκτρονικά μηνύματα με απειλές για βόμβες μέσα σε λιγότερο από 20 λεπτά. Οι προειδοποιήσεις αφορούσαν δύο πτήσεις τηςαπό τη Μαδρίτη προς το Παρίσι και τέσσερις εισερχόμενες πτήσεις τηςαπό τη Ρώμη και το Μιλάνο.Αρκετά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης ακινητοποιήθηκαν ή επέστρεψαν στις θέσεις στάθμευσης, ενώ οι επιβάτες αποβιβάστηκαν προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας.Στην Πολωνία, πτήση τηςαπό τη Βαρσοβία προς το Παρίσι σταμάτησε ενώ τροχοδρομούσε για απογείωση. Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν σε άλλο αεροσκάφος, προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους.Στην Ιρλανδία, πτήση από το Κορκ καθυστέρησε κατά 90 λεπτά, έπειτα από απειλή που έλαβε το αεροδρόμιο, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία του.Στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε δύο αεροσκάφη, ενώ στην Τσεχία αρκετές πτήσεις με προορισμό την Πράγα τέθηκαν υπό ειδική παρακολούθηση.Δύο πτήσεις της EasyJet από τη Βρετανία, μία από την Ιρλανδία και μία από την Ελλάδα προσγειώθηκαν κανονικά στην Πράγα, παρά τις απειλές που είχαν δεχθεί.Απειλές καταγράφηκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές αεροπορικές συνδέσεις, χωρίς να χρειαστεί σε όλες τις περιπτώσεις να τροποποιηθούν τα δρομολόγια.Πτήση της Finnair από το Ελσίνκι προς τη Βιέννη, καθώς και πτήση της LOT από τη Βαρσοβία προς τις Βρυξέλλες, προσγειώθηκαν κανονικά στους προορισμούς τους. Το ίδιο συνέβη με πτήση της Wizz Air από το Μιλάνο προς το Βουκουρέστι και πτήση της Air Serbia από το Βελιγράδι προς τη ρουμανική πρωτεύουσα.Αντίθετα, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, αεροσκάφος της Wizz Air που εκτελούσε το δρομολόγιο Μιλάνο - Βαρσοβία άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε στη Βιέννη. Το ιταλικό πρακτορείο ANSA μετέδωσε επίσης ότι δύο αεροσκάφη προσγειώθηκαν κανονικά στο Μιλάνο, παρά τις απειλές. Η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου Φιουμιτσίνο της Ρώμης ανακοίνωσε ότι η λειτουργία του δεν επηρεάστηκε από τα περιστατικά.Οι απειλές για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε αεροσκάφη διατυπώνονται συνήθως μέσω ανώνυμων ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή τηλεφωνημάτων προς αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια και αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας.Οι Αρχές δεν δημοσιοποιούν πάντοτε τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται τέτοιες προειδοποιήσεις, καθώς η αποκάλυψη λεπτομερειών θα μπορούσε να ενθαρρύνει μιμητές ή να δυσχεράνει τις έρευνες.Εκπρόσωπος του αεροδρομίου της Πράγας δήλωσε στο CNN ότι την Πέμπτη ελήφθη απειλητικό μήνυμα από ανώνυμη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η τσεχική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι παρόμοια μηνύματα είχαν αποσταλεί και σε άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια.επικεφαλής της εταιρείας αεροπορικής ασφάλειας Dyami, εξήγησε στο Reuters ότι εξετάζεται αρχικά η απειλή βάσει συγκεκριμένου καταλόγου κριτηρίων. Στη συνέχεια ενημερώνονται οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να αποφασίσουν την απογείωση μαχητικών αεροσκαφών ή την εκτροπή μιας πτήσης σε συγκεκριμένο αεροδρόμιο, όπου πραγματοποιείται εξονυχιστικός έλεγχος.«Από γεωπολιτική άποψη, πιστεύω ότι πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη το σενάριο του, όπου μια χώρα με αυτόν τον τρόπο μας επιτίθεται σε πολλαπλά μέτωπα, από τους σιδηροδρόμους έως τα σούπερ μάρκετ και, πιο πρόσφατα, τις τράπεζες αίματος. Ο ενεργειακός τομέας, ο τομέας του διαδικτύου και ο τομέας των αερομεταφορών συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών» ανέφερε ο Σχάουτεν.Παρότι η συντριπτική πλειονότητα των απειλών αποδεικνύεται ψευδής, κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται ωςμέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγησή του.Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης χαρακτήρισε τα περιστατικά της εβδομάδας «», επισημαίνοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει «ένα από τα ισχυρότερα συστήματα αεροπορικής ασφάλειας στον κόσμο».Σύμφωνα με το Reuters, ακόμη και ένας ψευδής συναγερμός μπορεί να διαταράξει τις λειτουργίες των αεροπορικών εταιρειών, καθώς οι εκτροπές πτήσεων και οι διεξοδικοί έλεγχοι ασφαλείας προκαλούν καθυστερήσεις για τους επιβάτες. Οι αερομεταφορείς συνήθως επιβαρύνονται με πρόσθετα έξοδα, όπως καύσιμα, αλλαγή κρατήσεων επιβατών και εκτροπές αεροσκαφών.