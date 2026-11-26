Χρυσοχοΐδης: Όποιος παρουσιαστεί σε γειτονιές όπως ο Άγιος Παντελεήμονας ως προστάτης, αλληλέγγυος ακροδεξιός θα συλληφθεί
Χρυσοχοΐδης: Όποιος παρουσιαστεί σε γειτονιές όπως ο Άγιος Παντελεήμονας ως προστάτης, αλληλέγγυος ακροδεξιός θα συλληφθεί
Δεν θα αφήσουμε να κυριαρχήσει είτε το έγκλημα είτε η ακροδεξιά ρητορική, είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης - «Δεν θα εξιχνιάζουμε εγκληματικές υποθέσεις επειδή είναι προεκλογική περίοδος;»
Το μήνυμα ότι «όποιος τολμήσει να εμφανιστεί στις γειτονιές να παρουσιάζεται ως προστάτης ή ως συμπαραστάτης ή αλληλέγγυος ακροδεξιός από αυτά που εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια - υπάρχουν στη φυλακή άνθρωποι που σκότωσαν μετανάστες και τα μέλη της Χρυσής Αυγής - να ξέρει ότι θα συλληφθεί και θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη» έστειλε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με αφορμή το σχέδιο της ΕΛΑΣ για περιοχές όπως ο Άγιος Παντελεήμονας.
«Κάθε βράδυ υπάρχει παρουσία του ελληνικού FBI, του Εκβιαστών με τη ΔΙΑΣ και άλλες δυνάμεις της αστυνομίας. Έχουμε εγκαταστήσει σε όλες τις πλατείες εδώ και έναν μήνα ένστολες δυνάμεις από το πρωί μέχρι τις 2 τη νύχτα. Ορισμένες περιοχές έχουν καθαρίσει όπως η Κυψέλη. Δεν θα αφήσουμε να κυριαρχήσει είτε το έγκλημα είτε η ακροδεξιά ρητορική» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό ο κ. Χρυσοχοΐδης μιλώντας στο ΟΡΕΝ.
Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος για αύξηση της εγκληματικότητας και αύξηση της ρητορικής της ακροδεξιάς».
Όσον αφορά το κύκλωμα με τις εικονικές αποδείξεις διαμονής ένστολων, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε «είναι πολλά χρόνια αυτές οι υποθέσεις και κάποια στιγμή οι παθογένειες πρέπει να τελειώνουν. Είναι καθήκον των υπηρεσιών να τις εξιχνιάσουν, πιστεύω ότι με αφορμή την υπόθεση αυτή να εξαφανιστούν τέτοιες παθογένειες».
Ερωτηθείς, στη συνέχεια, για τους Ρομά, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είπε «αυτό που πρέπει να τελειώνει είναι η εκτεταμένη παραβατικότητα των Ρομά, το άβατο έχει σπάσει με τις ομάδες διαμεσολάβησης που έχουμε ιδρύσει».
Απαντώντας, δε, στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για εξιχνίαση υποθέσεων λόγω προεκλογικής περιόδου, ο κ. Χρυσοχοΐδης σχολίασε «διαβάζω ανακοινώσεις που δείχλουν άγνοια των θεμάτων και αυτό δεν είναι καλό για το κομματικό σύστημα και τη Δημοκρατία. Τα ζητήματα όλα έχουν αρχές, εξέλιξη και τέλος. Πιστεύει κανείς ότι μια υπόθεση που έχει 60-70-100 συλλήψεις, έχει ανεύρεση εκατομμυρίων με διείσδυση αστυνομικών γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη; Αν τα πιστεύουν υπάρχει ένα ζήτημα για την παρουσία τους».
«Το ελληνικό FBI ιδρύθηκε πριν από 2 χρόνια, έχει κάνει 2.000 συλλήψεις. Τώρα έγιναν αυτά; Είναι στη φυλακή 800. Τώρα μπήκαν στη φυλακή; Έέχουν εξαρθρωθεί 200 εγκληματικές οργανώσεις. Απλώς οι δύο μεγάλες υποθέσεις δουλεύονταν 1,5 χρόνο. Τι θα κάνουμε; Θα αφήσουμε και δεν θα προχωρήσουμε σε εξιχνίαση εγκληματικών υποθέσεων επειδή είναι προεκλογική περίοδος;» αναρωτήθηκε ο υπουργός Προστασία του Πολίτη.
Αναφερόμενος, επίσης, στην αντιμετώπιση των υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας, ο κ. Χρυσοχοΐδης επισήμανε ότι «πριν 15 χρόνια εάν πήγαινε μια γυναίκα σε ΑΤ και του έλεγε ο άνδρας μου με κακοποιεί θα του έλεγε βρείτε μια λύση. Εδώ και 5-6 χρόνια η κοινωνία μας αποφάσισε να προστατεύσει τα θύματα. Έχουμε κάθε μέρα 100 καταγγελίες και αυτό σημαίνει ότι ανοίγουν τα στόματα. Κάθε μέρα γίνονται 50-60-70 συλλήψεις για κακοποιητική δράση, πλησιάζουμε τις 12.000 συλλήψεις φέτος, στις φυλακές βρίσκονται 600 προφυλακισμένοι, έχουμε 66 γραφεία για την ενδοοικογενειακή βία σε όλη τη χώρα».
«Κάθε βράδυ υπάρχει παρουσία του ελληνικού FBI, του Εκβιαστών με τη ΔΙΑΣ και άλλες δυνάμεις της αστυνομίας. Έχουμε εγκαταστήσει σε όλες τις πλατείες εδώ και έναν μήνα ένστολες δυνάμεις από το πρωί μέχρι τις 2 τη νύχτα. Ορισμένες περιοχές έχουν καθαρίσει όπως η Κυψέλη. Δεν θα αφήσουμε να κυριαρχήσει είτε το έγκλημα είτε η ακροδεξιά ρητορική» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό ο κ. Χρυσοχοΐδης μιλώντας στο ΟΡΕΝ.
Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος για αύξηση της εγκληματικότητας και αύξηση της ρητορικής της ακροδεξιάς».
Όσον αφορά το κύκλωμα με τις εικονικές αποδείξεις διαμονής ένστολων, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε «είναι πολλά χρόνια αυτές οι υποθέσεις και κάποια στιγμή οι παθογένειες πρέπει να τελειώνουν. Είναι καθήκον των υπηρεσιών να τις εξιχνιάσουν, πιστεύω ότι με αφορμή την υπόθεση αυτή να εξαφανιστούν τέτοιες παθογένειες».
Ερωτηθείς, στη συνέχεια, για τους Ρομά, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είπε «αυτό που πρέπει να τελειώνει είναι η εκτεταμένη παραβατικότητα των Ρομά, το άβατο έχει σπάσει με τις ομάδες διαμεσολάβησης που έχουμε ιδρύσει».
«Θα σταματήσουμε την εξιχνίαση υποθέσεων επειδή είναι προεκλογική περίοδος;»
Απαντώντας, δε, στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για εξιχνίαση υποθέσεων λόγω προεκλογικής περιόδου, ο κ. Χρυσοχοΐδης σχολίασε «διαβάζω ανακοινώσεις που δείχλουν άγνοια των θεμάτων και αυτό δεν είναι καλό για το κομματικό σύστημα και τη Δημοκρατία. Τα ζητήματα όλα έχουν αρχές, εξέλιξη και τέλος. Πιστεύει κανείς ότι μια υπόθεση που έχει 60-70-100 συλλήψεις, έχει ανεύρεση εκατομμυρίων με διείσδυση αστυνομικών γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη; Αν τα πιστεύουν υπάρχει ένα ζήτημα για την παρουσία τους».
«Το ελληνικό FBI ιδρύθηκε πριν από 2 χρόνια, έχει κάνει 2.000 συλλήψεις. Τώρα έγιναν αυτά; Είναι στη φυλακή 800. Τώρα μπήκαν στη φυλακή; Έέχουν εξαρθρωθεί 200 εγκληματικές οργανώσεις. Απλώς οι δύο μεγάλες υποθέσεις δουλεύονταν 1,5 χρόνο. Τι θα κάνουμε; Θα αφήσουμε και δεν θα προχωρήσουμε σε εξιχνίαση εγκληματικών υποθέσεων επειδή είναι προεκλογική περίοδος;» αναρωτήθηκε ο υπουργός Προστασία του Πολίτη.
«Δεν υπάρχει ανοχή στην παράνομη βία»
Αναφερόμενος, επίσης, στην αντιμετώπιση των υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας, ο κ. Χρυσοχοΐδης επισήμανε ότι «πριν 15 χρόνια εάν πήγαινε μια γυναίκα σε ΑΤ και του έλεγε ο άνδρας μου με κακοποιεί θα του έλεγε βρείτε μια λύση. Εδώ και 5-6 χρόνια η κοινωνία μας αποφάσισε να προστατεύσει τα θύματα. Έχουμε κάθε μέρα 100 καταγγελίες και αυτό σημαίνει ότι ανοίγουν τα στόματα. Κάθε μέρα γίνονται 50-60-70 συλλήψεις για κακοποιητική δράση, πλησιάζουμε τις 12.000 συλλήψεις φέτος, στις φυλακές βρίσκονται 600 προφυλακισμένοι, έχουμε 66 γραφεία για την ενδοοικογενειακή βία σε όλη τη χώρα».
Όσον αφορά, τέλος, τον αστυνομικό που χτύπησε γυναίκα με γκλοπ στο τέλος της πορείας του Πολυτεχνείου, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε «κάποιος αστυνομικός άσκησε παράνομη βία και είναι καταδικαστέος. Απομακρύνθηκε από την υπηρεσία, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, δεν υπάρχει ΕΔΕ, την έρευνα την έχει ο Συνήγορος του Πολίτη, δεν υπάρχει καμία ανοχή στην παράνομη βία».
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