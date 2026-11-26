Χρυσοχοΐδης: Όποιος παρουσιαστεί σε γειτονιές όπως ο Άγιος Παντελεήμονας ως προστάτης, αλληλέγγυος ακροδεξιός θα συλληφθεί

Δεν θα αφήσουμε να κυριαρχήσει είτε το έγκλημα είτε η ακροδεξιά ρητορική, είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης - «Δεν θα εξιχνιάζουμε εγκληματικές υποθέσεις επειδή είναι προεκλογική περίοδος;»