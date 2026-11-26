Ισραήλ: Ο Άιζενκοτ συμφώνησε με τους Δημοκράτες για νέο κυβερνητικό σχήμα, τα υπουργεία που τους δίνει
Ισραήλ: Ο Άιζενκοτ συμφώνησε με τους Δημοκράτες για νέο κυβερνητικό σχήμα, τα υπουργεία που τους δίνει
Τέσσερα υπουργεία εξασφαλίζει το κόμμα του Γκολάν, σύμφωνα με τις πληροφορίες για την κυβερνητική συμφωνία - ΟΚ και με τον Λίμπερμαν, διαφωνίες με Μπένετ - Ο Λευκός Οίκος φέρεται να διερευνά συνάντηση με τον Αϊζενκοτ εφόσον γίνει πρωθυπουργός
Σημαντικό βήμα προς τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης στο Ισραήλ, χωρίς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, φαίνεται πως πραγματοποιεί ο Γκάντι Άιζενκοτ, καθώς το κόμμα του, Γιασάρ, κατέληξε σε συμφωνία με τους Δημοκρατικούς του Γιαΐρ Γκολάν για τη συμμετοχή τους σε έναν νέο κυβερνητικό συνασπισμό.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Hadath, ο Λευκός Οίκος έχει προσεγγίσει τον Άιζενκοτ για τη διοργάνωση συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον ο πρώην αρχηγός του ισραηλινού στρατού καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση.
Ο Άιζενκοτ, ο οποίος έχει λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, προσπαθεί να συγκροτήσει έναν συνασπισμό με τη συμμετοχή κομμάτων που επιδιώκουν την απομάκρυνση του Νετανιάχου από την εξουσία, ενώ παράλληλα διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με το Λικούντ για το ενδεχόμενο κυβέρνησης εθνικής ενότητας.
Πρόκειται για τη δεύτερη συμφωνία στο στρατόπεδο της αλλαγής, μετά τις συνεννοήσεις του Άιζενκοτ με τον Αβιγκντόρ Λίμπερμαν, επικεφαλής του κόμματος Ισραέλ Μπεϊτένου.
Η συμφωνία με τους Δημοκρατικούς προβλέπει ότι το κόμμα του Γκολάν θα αναλάβει τέσσερα υπουργεία:
- Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, με διευρυμένες αρμοδιότητες.
- Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας.
- Το υπουργείο Επικοινωνιών.
- Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο οποίο θα ενταχθεί νέα Διοίκηση για τη Δημοκρατία.
Επιπλέον, το υπουργείο Κοινωνικής Ισότητας θα βρίσκεται υπό την ευθύνη υπουργών που θα προέρχονται από τους Δημοκράτες.
Το κόμμα θα αναλάβει επίσης την προεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συντάγματος, ενώ εκπρόσωπός του θα συμμετέχει στην Επιτροπή Διορισμού Δικαστών.
Παράλληλα, ένα ακόμη στέλεχος των Δημοκρατικών θα αναλάβει καθήκοντα υπουργού αρμόδιου για τις σχέσεις της κυβέρνησης με την Κνεσέτ, το ισραηλινό Κοινοβούλιο.
Σύμφωνα με το δίκτυο, που επικαλείται ισραηλινή πηγή, ο Λευκός Οίκος έχει προσεγγίσει τον Γκάντι Άιζενκοτ με στόχο να οργανωθεί προσωπική συνάντησή του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση. Η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από την αμερικανική κυβέρνηση.
Κατά την ίδια πηγή, ο Άιζενκοτ επιθυμεί να συζητήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο το μέλλον των διμερών σχέσεων, καθώς και την απειλή που, σύμφωνα με το Ισραήλ, εξακολουθεί να προέρχεται από το Ιράν.
Ο επικεφαλής του Γιασάρ φέρεται να σχεδιάζει πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση των σχέσεων ΗΠΑ–Ισραήλ, οι οποίες έχουν δοκιμαστεί το τελευταίο διάστημα.
Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την πληροφορία του Al-Hadath, εξετάζεται η συγκρότηση ειδικής επιτροπής υπό τον πρώην πρωθυπουργό Γιαΐρ Λαπίντ, η οποία θα αναλάβει να εξετάσει τρόπους βελτίωσης των σχέσεων με την Ουάσιγκτον.
Μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων θα είναι η προσπάθεια να πειστεί η αμερικανική κυβέρνηση να μην αναστείλει τη στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ.
Ο Άιζενκοτ φέρεται επίσης να επιδιώκει τη συνέχιση των συνομιλιών με τον Λίβανο και τη Συρία.
Ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ τάσσεται υπέρ της δημιουργίας μιας ευρείας κυβέρνησης εθνικής ενότητας υπό τον Άιζενκοτ, με βασική προτεραιότητα τη συμμετοχή των υπερορθόδοξων Εβραίων στη στρατιωτική θητεία.
Σύμφωνα με τον Μπένετ, μια τέτοια κυβέρνηση θα μπορούσε να διαμορφώσει νέες ισορροπίες στο ζήτημα της στράτευσης, το οποίο αποτελεί μία από τις σοβαρότερες πηγές έντασης στην ισραηλινή κοινωνία. Ο ίδιος έχει πραγματοποιήσει επαφές τόσο με τον Άιζενκοτ όσο και με τον Νετανιάχου, επιμένοντας ότι επιδιώκει κυβέρνηση με επικεφαλής τον Άιζενκοτ.
Από την πλευρά του, ο Αβιγκντόρ Λίμπερμαν προειδοποίησε τον Άιζενκοτ να μην παρασυρθεί, όπως είπε, από τα «τεχνάσματα» του Νετανιάχου. Ο επικεφαλής του Ισραέλ Μπεϊτένου εκτίμησε ότι ο απερχόμενος πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να εμποδίσει τον σχηματισμό κυβέρνησης αλλαγής, ακόμη και προσφέροντας συμφωνία εναλλαγής στην πρωθυπουργία.
Για τον λόγο αυτό, καθοριστική σημασία αποκτούν οι επαφές με το υπερορθόδοξο κόμμα Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά, αλλά και το ενδεχόμενο στήριξης από αραβικά κόμματα.
Σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα, οι συζητήσεις με τους υπερορθόδοξους αφορούν ένα σύνθετο πακέτο νομοθετικών ρυθμίσεων για τη στρατιωτική θητεία των σπουδαστών θρησκευτικών σχολών.
Μεταξύ άλλων εξετάζονται σχέδιο νόμου για τη στράτευση, κυβερνητική νομοθετική πρωτοβουλία που θα υποβληθεί σε νομικό έλεγχο και προσωρινή ρύθμιση σχετικά με τις συλλήψεις υπερορθόδοξων που δεν παρουσιάζονται για στρατιωτική υπηρεσία.
Ωστόσο, ο Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά διαψεύδει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες για την κατανομή υπουργείων.
Το κόμμα υποστηρίζει ότι οι προτεραιότητές του παραμένουν η ρύθμιση του καθεστώτος των σπουδαστών θρησκευτικών σχολών, η ανεξαρτησία της υπερορθόδοξης εκπαίδευσης και η διατήρηση του θρησκευτικού χαρακτήρα του κράτους.
Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής του αραβικού κόμματος Ραάμ, Μανσούρ Αμπάς, εκτιμά ότι αρχίζει να διαμορφώνεται ένας πιθανός δρόμος για τη συγκρότηση κυβέρνησης με τη συμμετοχή του στρατοπέδου της αλλαγής, του Ενωμένου Ιουδαϊσμού της Τορά και του Ραάμ, με εξωτερική κοινοβουλευτική στήριξη από την Κοινή Λίστα.
Ο Άιζενκοτ έχει προθεσμία έως τις 6 Δεκεμβρίου για να σχηματίσει κυβέρνηση, με δυνατότητα παράτασης έως 14 ημερών.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Hadath, ο Λευκός Οίκος έχει προσεγγίσει τον Άιζενκοτ για τη διοργάνωση συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον ο πρώην αρχηγός του ισραηλινού στρατού καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση.
Ο Άιζενκοτ, ο οποίος έχει λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, προσπαθεί να συγκροτήσει έναν συνασπισμό με τη συμμετοχή κομμάτων που επιδιώκουν την απομάκρυνση του Νετανιάχου από την εξουσία, ενώ παράλληλα διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με το Λικούντ για το ενδεχόμενο κυβέρνησης εθνικής ενότητας.
Συμφωνία Αϊζενκοτ - Γκολάν: Ποια υπουργεία παίρνουν οι ΔημοκράτεςΣύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των δύο κομμάτων, ο Γκάντι Άιζενκοτ και ο Γιαΐρ Γκολάν κατέληξαν σε συμφωνία για τη συγκρότηση κυβερνητικού συνασπισμού.
Πρόκειται για τη δεύτερη συμφωνία στο στρατόπεδο της αλλαγής, μετά τις συνεννοήσεις του Άιζενκοτ με τον Αβιγκντόρ Λίμπερμαν, επικεφαλής του κόμματος Ισραέλ Μπεϊτένου.
Η συμφωνία με τους Δημοκρατικούς προβλέπει ότι το κόμμα του Γκολάν θα αναλάβει τέσσερα υπουργεία:
- Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, με διευρυμένες αρμοδιότητες.
- Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας.
- Το υπουργείο Επικοινωνιών.
- Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο οποίο θα ενταχθεί νέα Διοίκηση για τη Δημοκρατία.
Επιπλέον, το υπουργείο Κοινωνικής Ισότητας θα βρίσκεται υπό την ευθύνη υπουργών που θα προέρχονται από τους Δημοκράτες.
Το κόμμα θα αναλάβει επίσης την προεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συντάγματος, ενώ εκπρόσωπός του θα συμμετέχει στην Επιτροπή Διορισμού Δικαστών.
Παράλληλα, ένα ακόμη στέλεχος των Δημοκρατικών θα αναλάβει καθήκοντα υπουργού αρμόδιου για τις σχέσεις της κυβέρνησης με την Κνεσέτ, το ισραηλινό Κοινοβούλιο.
Το παρασκήνιο με τον Τραμπ: Συνάντηση εφόσον σχηματίσει κυβέρνησηΤην ίδια ώρα, νέες πληροφορίες για τις σχέσεις της επόμενης ισραηλινής κυβέρνησης με την Ουάσιγκτον έρχονται από το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Hadath.
Σύμφωνα με το δίκτυο, που επικαλείται ισραηλινή πηγή, ο Λευκός Οίκος έχει προσεγγίσει τον Γκάντι Άιζενκοτ με στόχο να οργανωθεί προσωπική συνάντησή του με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση. Η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από την αμερικανική κυβέρνηση.
Κατά την ίδια πηγή, ο Άιζενκοτ επιθυμεί να συζητήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο το μέλλον των διμερών σχέσεων, καθώς και την απειλή που, σύμφωνα με το Ισραήλ, εξακολουθεί να προέρχεται από το Ιράν.
Ο επικεφαλής του Γιασάρ φέρεται να σχεδιάζει πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση των σχέσεων ΗΠΑ–Ισραήλ, οι οποίες έχουν δοκιμαστεί το τελευταίο διάστημα.
Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την πληροφορία του Al-Hadath, εξετάζεται η συγκρότηση ειδικής επιτροπής υπό τον πρώην πρωθυπουργό Γιαΐρ Λαπίντ, η οποία θα αναλάβει να εξετάσει τρόπους βελτίωσης των σχέσεων με την Ουάσιγκτον.
Μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων θα είναι η προσπάθεια να πειστεί η αμερικανική κυβέρνηση να μην αναστείλει τη στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ.
Ο Άιζενκοτ φέρεται επίσης να επιδιώκει τη συνέχιση των συνομιλιών με τον Λίβανο και τη Συρία.
Ο Μπένετ ζητά κυβέρνηση εθνικής ενότητας – Οι προειδοποιήσεις Λίμπερμαν για ΝετανιάχουΠαρά την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, οι διαφωνίες στο στρατόπεδο της αλλαγής παραμένουν.
Ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ τάσσεται υπέρ της δημιουργίας μιας ευρείας κυβέρνησης εθνικής ενότητας υπό τον Άιζενκοτ, με βασική προτεραιότητα τη συμμετοχή των υπερορθόδοξων Εβραίων στη στρατιωτική θητεία.
Σύμφωνα με τον Μπένετ, μια τέτοια κυβέρνηση θα μπορούσε να διαμορφώσει νέες ισορροπίες στο ζήτημα της στράτευσης, το οποίο αποτελεί μία από τις σοβαρότερες πηγές έντασης στην ισραηλινή κοινωνία. Ο ίδιος έχει πραγματοποιήσει επαφές τόσο με τον Άιζενκοτ όσο και με τον Νετανιάχου, επιμένοντας ότι επιδιώκει κυβέρνηση με επικεφαλής τον Άιζενκοτ.
Από την πλευρά του, ο Αβιγκντόρ Λίμπερμαν προειδοποίησε τον Άιζενκοτ να μην παρασυρθεί, όπως είπε, από τα «τεχνάσματα» του Νετανιάχου. Ο επικεφαλής του Ισραέλ Μπεϊτένου εκτίμησε ότι ο απερχόμενος πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να εμποδίσει τον σχηματισμό κυβέρνησης αλλαγής, ακόμη και προσφέροντας συμφωνία εναλλαγής στην πρωθυπουργία.
Το κρίσιμο παζάρι με τους υπερορθόδοξουςΟ Άιζενκοτ επιδιώκει να ολοκληρώσει τις συμφωνίες του με τους πολιτικούς εταίρους του μέσα στο σαββατοκύριακο, συγκεντρώνοντας τη στήριξη 48 βουλευτών. Ο αριθμός αυτός, ωστόσο, υπολείπεται σημαντικά των 61 εδρών που απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία στην Κνεσέτ.
Για τον λόγο αυτό, καθοριστική σημασία αποκτούν οι επαφές με το υπερορθόδοξο κόμμα Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά, αλλά και το ενδεχόμενο στήριξης από αραβικά κόμματα.
Σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα, οι συζητήσεις με τους υπερορθόδοξους αφορούν ένα σύνθετο πακέτο νομοθετικών ρυθμίσεων για τη στρατιωτική θητεία των σπουδαστών θρησκευτικών σχολών.
Μεταξύ άλλων εξετάζονται σχέδιο νόμου για τη στράτευση, κυβερνητική νομοθετική πρωτοβουλία που θα υποβληθεί σε νομικό έλεγχο και προσωρινή ρύθμιση σχετικά με τις συλλήψεις υπερορθόδοξων που δεν παρουσιάζονται για στρατιωτική υπηρεσία.
Ωστόσο, ο Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά διαψεύδει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες για την κατανομή υπουργείων.
Το κόμμα υποστηρίζει ότι οι προτεραιότητές του παραμένουν η ρύθμιση του καθεστώτος των σπουδαστών θρησκευτικών σχολών, η ανεξαρτησία της υπερορθόδοξης εκπαίδευσης και η διατήρηση του θρησκευτικού χαρακτήρα του κράτους.
Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής του αραβικού κόμματος Ραάμ, Μανσούρ Αμπάς, εκτιμά ότι αρχίζει να διαμορφώνεται ένας πιθανός δρόμος για τη συγκρότηση κυβέρνησης με τη συμμετοχή του στρατοπέδου της αλλαγής, του Ενωμένου Ιουδαϊσμού της Τορά και του Ραάμ, με εξωτερική κοινοβουλευτική στήριξη από την Κοινή Λίστα.
Ο Άιζενκοτ έχει προθεσμία έως τις 6 Δεκεμβρίου για να σχηματίσει κυβέρνηση, με δυνατότητα παράτασης έως 14 ημερών.
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