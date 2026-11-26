Συμφωνία Αϊζενκοτ - Γκολάν: Ποια υπουργεία παίρνουν οι Δημοκράτες

Το παρασκήνιο με τον Τραμπ: Συνάντηση εφόσον σχηματίσει κυβέρνηση

Ο Μπένετ ζητά κυβέρνηση εθνικής ενότητας – Οι προειδοποιήσεις Λίμπερμαν για Νετανιάχου

Το κρίσιμο παζάρι με τους υπερορθόδοξους

Σημαντικό βήμα προς τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης στο Ισραήλ, χωρίς τονφαίνεται πως πραγματοποιεί οκαθώς το κόμμα του,, κατέληξε σε συμφωνία με τους Δημοκρατικούς τουγια τη συμμετοχή τους σε έναν νέο κυβερνητικό συνασπισμό.Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο Λευκός Οίκος έχει προσεγγίσει τονγια τη διοργάνωση συνάντησης με τον, εφόσον ο πρώην αρχηγός του ισραηλινού στρατού καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση., ο οποίος έχει λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, προσπαθεί να συγκροτήσει έναν συνασπισμό με τη συμμετοχή κομμάτων που επιδιώκουν την απομάκρυνση τουαπό την εξουσία, ενώ παράλληλα διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τογια το ενδεχόμενο κυβέρνησης εθνικής ενότητας.Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των δύο κομμάτων, οκαι οκατέληξαν σε συμφωνία για τη συγκρότηση κυβερνητικού συνασπισμού.Πρόκειται για τη δεύτερη συμφωνία στο στρατόπεδο της αλλαγής, μετά τις συνεννοήσεις τουμε τον, επικεφαλής του κόμματοςΗ συμφωνία με τουςπροβλέπει ότι το κόμμα τουθα αναλάβει τέσσερα υπουργεία:- Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, με διευρυμένες αρμοδιότητες.- Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας.- Το υπουργείο Επικοινωνιών.- Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο οποίο θα ενταχθεί νέα Διοίκηση για τη Δημοκρατία.Επιπλέον, τοθα βρίσκεται υπό την ευθύνη υπουργών που θα προέρχονται από τουςΤο κόμμα θα αναλάβει επίσης την προεδρία της κοινοβουλευτικής, ενώ εκπρόσωπός του θα συμμετέχει στηνΠαράλληλα, ένα ακόμη στέλεχος των Δημοκρατικών θα αναλάβει καθήκοντα υπουργού αρμόδιου για τις σχέσεις της κυβέρνησης με την, το ισραηλινόΤην ίδια ώρα, νέες πληροφορίες για τις σχέσεις της επόμενης ισραηλινής κυβέρνησης με την Ουάσιγκτον έρχονται από το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυοΣύμφωνα με το δίκτυο, που επικαλείται ισραηλινή πηγή, οέχει προσεγγίσει τονμε στόχο να οργανωθεί προσωπική συνάντησή του με τον πρόεδρο, εφόσον καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση. Η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από την αμερικανική κυβέρνηση.Κατά την ίδια πηγή, οεπιθυμεί να συζητήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο το μέλλον των διμερών σχέσεων, καθώς και την απειλή που, σύμφωνα με το Ισραήλ, εξακολουθεί να προέρχεται από το Ιράν.Ο επικεφαλής τουφέρεται να σχεδιάζει πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση των σχέσεων ΗΠΑ–Ισραήλ, οι οποίες έχουν δοκιμαστεί το τελευταίο διάστημα.Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την πληροφορία του Al-Hadath, εξετάζεται η συγκρότηση ειδικής επιτροπής υπό τον πρώην πρωθυπουργόη οποία θα αναλάβει να εξετάσει τρόπους βελτίωσης των σχέσεων με την Ουάσιγκτον.Μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων θα είναι η προσπάθεια να πειστεί η αμερικανική κυβέρνηση να μην αναστείλει τη στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ.φέρεται επίσης να επιδιώκει τη συνέχιση των συνομιλιών με τον Λίβανο και τη Συρία.Παρά την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, οι διαφωνίες στο στρατόπεδο της αλλαγής παραμένουν.Ο πρώην πρωθυπουργόςτάσσεται υπέρ της δημιουργίας μιας ευρείας κυβέρνησης εθνικής ενότητας υπό τον, με βασική προτεραιότητα τη συμμετοχή των υπερορθόδοξωνστη στρατιωτική θητεία.Σύμφωνα με τον Μπένετ, μια τέτοια κυβέρνηση θα μπορούσε να διαμορφώσει νέες ισορροπίες στο ζήτημα της στράτευσης, το οποίο αποτελεί μία από τις σοβαρότερες πηγές έντασης στην ισραηλινή κοινωνία. Ο ίδιος έχει πραγματοποιήσει επαφές τόσο με τονόσο και με τον, επιμένοντας ότι επιδιώκει κυβέρνηση με επικεφαλής τονΑπό την πλευρά του, οπροειδοποίησε τοννα μην παρασυρθεί, όπως είπε, από τα «τεχνάσματα» του. Ο επικεφαλής τουεκτίμησε ότι ο απερχόμενος πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να εμποδίσει τον σχηματισμό κυβέρνησης αλλαγής, ακόμη και προσφέροντας συμφωνία εναλλαγής στην πρωθυπουργία.επιδιώκει να ολοκληρώσει τις συμφωνίες του με τους πολιτικούς εταίρους του μέσα στο σαββατοκύριακο, συγκεντρώνοντας τη στήριξη 48 βουλευτών. Ο αριθμός αυτός, ωστόσο, υπολείπεται σημαντικά των 61 εδρών που απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία στηνΓια τον λόγο αυτό, καθοριστική σημασία αποκτούν οι επαφές με το υπερορθόδοξο κόμμα, αλλά και το ενδεχόμενο στήριξης από αραβικά κόμματα.Σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα, οι συζητήσεις με τους υπερορθόδοξους αφορούν ένα σύνθετο πακέτο νομοθετικών ρυθμίσεων για τη στρατιωτική θητεία των σπουδαστών θρησκευτικών σχολών.Μεταξύ άλλων εξετάζονται σχέδιο νόμου για τη στράτευση, κυβερνητική νομοθετική πρωτοβουλία που θα υποβληθεί σε νομικό έλεγχο και προσωρινή ρύθμιση σχετικά με τις συλλήψεις υπερορθόδοξων που δεν παρουσιάζονται για στρατιωτική υπηρεσία.Ωστόσο, ο Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά διαψεύδει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες για την κατανομή υπουργείων.Το κόμμα υποστηρίζει ότι οι προτεραιότητές του παραμένουν η ρύθμιση του καθεστώτος των σπουδαστών θρησκευτικών σχολών, η ανεξαρτησία της υπερορθόδοξης εκπαίδευσης και η διατήρηση του θρησκευτικού χαρακτήρα του κράτους.Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής του αραβικού κόμματος, εκτιμά ότι αρχίζει να διαμορφώνεται ένας πιθανός δρόμος για τη συγκρότηση κυβέρνησης με τη συμμετοχή του στρατοπέδου της αλλαγής, τουκαι του, με εξωτερική κοινοβουλευτική στήριξη από τηνέχει προθεσμία έως τις 6 Δεκεμβρίου για να σχηματίσει κυβέρνηση, με δυνατότητα παράτασης έως 14 ημερών.