Τραμπ: Είπα στον Πούτιν να τερματιστεί κάθε επιθετικότητα στην Ευρώπη για να υπάρξει συμφωνία με Ουκρανία
Τραμπ: Είπα στον Πούτιν να τερματιστεί κάθε επιθετικότητα στην Ευρώπη για να υπάρξει συμφωνία με Ουκρανία
Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρεται σε ανάρτησή του στις συνομιλίες που είχε με τον Ρώσο ηγέτη στην Κίνα
Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τις συνομιλίες που είχαν την περασμένη εβδομάδα στην Κίνα να τερματίσει η Ρωσία κάθε μορφής στρατιωτική επιθετικότητα στην Ευρώπη «με την ελπίδα να επιτευχθεί μια συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».
Ο Αμερικανός πρόεδρος γράφει σε ανάρτησή του μάλιστα ότι «αυτό είναι πολύ πιθανό», εξηγώντας ότι θα τερματιστεί μια σφαγή που στοιχίζει χιλιάδες ζωές κάθε μήνα.
Κλείνει λέγοντας ότι είχε την Τετάρτη την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, τον οποίο και ενημέρωσε για τις συνομιλίες που είχε με τον Ρώσο ηγέτη.
Στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ γράφει:
«Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μου στην Κίνα με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, αφιέρωσα πολύ χρόνο συζητώντας το γεγονός ότι θα ήθελα να δω τον πρόεδρο Πούτιν να τερματίσει κάθε στρατιωτική επιθετικότητα εναντίον εδαφών σε ολόκληρη την Ευρώπη, με την ελπίδα να επιτευχθεί μια συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και μάλιστα γρήγορα.
Πιστεύω πραγματικά ότι αυτό είναι πολύ πιθανό — χιλιάδες άνθρωποι σκοτώνονται κάθε μήνα, πραγματικό λουτρό αίματος — και θα αποτελέσει ένα μεγάλο επίτευγμα για όλους!
Ήταν τιμή μου που συναντήθηκα χθες το βράδυ στο Μαρ-α-Λάγκο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, όπου συζητήθηκαν πολλά θέματα και τον ενημέρωσα για τις συνομιλίες μου με τον πρόεδρο Πούτιν. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό!»
Ο Αμερικανός πρόεδρος γράφει σε ανάρτησή του μάλιστα ότι «αυτό είναι πολύ πιθανό», εξηγώντας ότι θα τερματιστεί μια σφαγή που στοιχίζει χιλιάδες ζωές κάθε μήνα.
Κλείνει λέγοντας ότι είχε την Τετάρτη την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, τον οποίο και ενημέρωσε για τις συνομιλίες που είχε με τον Ρώσο ηγέτη.
Στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ γράφει:
«Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μου στην Κίνα με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, αφιέρωσα πολύ χρόνο συζητώντας το γεγονός ότι θα ήθελα να δω τον πρόεδρο Πούτιν να τερματίσει κάθε στρατιωτική επιθετικότητα εναντίον εδαφών σε ολόκληρη την Ευρώπη, με την ελπίδα να επιτευχθεί μια συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και μάλιστα γρήγορα.
Πιστεύω πραγματικά ότι αυτό είναι πολύ πιθανό — χιλιάδες άνθρωποι σκοτώνονται κάθε μήνα, πραγματικό λουτρό αίματος — και θα αποτελέσει ένα μεγάλο επίτευγμα για όλους!
Ήταν τιμή μου που συναντήθηκα χθες το βράδυ στο Μαρ-α-Λάγκο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, όπου συζητήθηκαν πολλά θέματα και τον ενημέρωσα για τις συνομιλίες μου με τον πρόεδρο Πούτιν. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό!»
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