Ο Ανδρουλάκης μηνύει την Μαριζέττα Αντωνοπούλου της ΕΛΑΣ, τον χαρακτήρισε «αρχή της διαφθοράς» - Βίντεο
Ο Ανδρουλάκης μηνύει την Μαριζέττα Αντωνοπούλου της ΕΛΑΣ, τον χαρακτήρισε «αρχή της διαφθοράς» - Βίντεο
Η αναπληρώτρια εκπροσωπος της ΕΛΑΣ όταν κλήθηκε να απαντήσει σε τηλεοπτική της εμφάνιση για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Μίλτου Χατζηγιαννάκη αναφέρθηκε στο οικογενειακό ακίνητο Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο που ενοικιάζεται από το Κτηματολόγιο
Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ Μαριζέττας Αντωνοπούλου, η οποία σε εμφάνισή της στο OPEN τον χαρακτήρισε ως την «αρχή της διαφθοράς», αναφερόμενη στην υπόθεση της ενοικίασης στο Κτηματολόγιο οικογενειακού ακινήτου του στο Ηράκλειο.
Νωρίτερα, όπως ακούγεται και στο βίντεο η κα Αντωνοπούλου ακούγεται να κάνει λόγο για «πολύ σημαντικό βουλευτή του ΠΑΣΟΚ που πήρε εκατομμύρια από το Δημόσιο», υπονοώντας την επιχείρηση των γονιών του βουλευτή ανατολικής Αττικής Μανώλη Χριστοδουλάκη.
H ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:
Σήμερα, σε τηλεοπτική εμφάνισή της στο Open, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, αδυνατώντας να απαντήσει πειστικά για τις σκανδαλώδεις διαδικασίες ανάθεσης έργων που ακολούθησε ο γραμματέας του κόμματός της, Μ. Χατζηγιαννάκης, επέλεξε τον κατήφορο της λάσπης.
Υποδύθηκε τον Άδωνι Γεωργιάδη, υιοθετώντας πλήρως τα ψεύδη και τις συκοφαντίες του σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
Όπως και στην περίπτωση του κυρίου Γεωργιάδη, έτσι και τώρα θα ακολουθηθεί η νομική οδός.
Οι συκοφάντες θα λογοδοτούν στη δικαιοσύνη. Κρίμα για την ΕΛΑΣ που τόσο γρήγορα αποδείχθηκε ουρά της δεξιάς.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Νωρίτερα, όπως ακούγεται και στο βίντεο η κα Αντωνοπούλου ακούγεται να κάνει λόγο για «πολύ σημαντικό βουλευτή του ΠΑΣΟΚ που πήρε εκατομμύρια από το Δημόσιο», υπονοώντας την επιχείρηση των γονιών του βουλευτή ανατολικής Αττικής Μανώλη Χριστοδουλάκη.
H ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:
Σήμερα, σε τηλεοπτική εμφάνισή της στο Open, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, αδυνατώντας να απαντήσει πειστικά για τις σκανδαλώδεις διαδικασίες ανάθεσης έργων που ακολούθησε ο γραμματέας του κόμματός της, Μ. Χατζηγιαννάκης, επέλεξε τον κατήφορο της λάσπης.
Υποδύθηκε τον Άδωνι Γεωργιάδη, υιοθετώντας πλήρως τα ψεύδη και τις συκοφαντίες του σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ.
Όπως και στην περίπτωση του κυρίου Γεωργιάδη, έτσι και τώρα θα ακολουθηθεί η νομική οδός.
Οι συκοφάντες θα λογοδοτούν στη δικαιοσύνη. Κρίμα για την ΕΛΑΣ που τόσο γρήγορα αποδείχθηκε ουρά της δεξιάς.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
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