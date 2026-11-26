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«Είμαι ο εγγονός της Πηνελόπης, ωραίο μπουφάν»: Η στιγμή που 17χρονος Ρομά προσπαθεί να κλέψει ηλικιωμένη στο Αιγάλεω
«Είμαι ο εγγονός της Πηνελόπης, ωραίο μπουφάν»: Η στιγμή που 17χρονος Ρομά προσπαθεί να κλέψει ηλικιωμένη στο Αιγάλεω
«Με θυμάσαι; Έχεις να μου δώσεις κάτι;» έλεγε με θράσος ο 17χρονος πριν να βάλει τα χέρια του στις τσέπες του μπουφάν της γυναίκας
Στο σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος ενός 17χρονου Ρομά ο οποίος ανέβασε σε βίντεο στο TikTok την προσπάθειά του να κλέψει ηλικιωμένη στο Αιγάλεω προχώρησε το τοπικό Τμήμα Διωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.
Στο βίντεο φαίνεται ο νεαρός να πλησιάζει την ανυποψίαστη γυναίκα και να της λέει «γιαγιούλα, καλά είσαι; Τι κάνεις;». Όταν η γυναίκα φάνηκε να μην αντιλαμβάνεται ποιος είναι αυτός που της μιλάει, ο ανήλικος Ρομά της λέει ότι δήθεν είναι «της Πηνελόπης ο εγγονός;».
Χωρίς να αφήνει την ηλικιωμένη να επεξεργαστεί όσα του λέει, ο 17χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία είναι σεσημασμένος για παρόμοια αδικήματα, επιμένει: «Με θυμάσαι; Έχεις να μου δώσεις κάτι;».
Στο άκουσμα, δε, της αρνητικής απάντησης από τη γυναίκα με τη φράση «ούτε λεπτό», ο νεαρός δράστης την πλησιάζει και με αριστοτεχνικό τρόπο αρχικά βάζει το χέρι του στην αριστερή τσέπη του μπουφάν της ηλικιωμένης λέγοντας της «γαμ@@@ε τα».
Αμέσως μετά, δε, βάζοντας το χέρι του στη δεξιά τσέπη του μπουφάν, ο νεαρός Ρομά λέει «χάρηκα θεία, ωραίο μπουφάν είναι, ευχαριστώ» πριν να στρίψει σε ένα στενό και να απομακρυνθεί από το θύμα του.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ «από τους Αστυνομικούς ύστερα από επισταμένες έρευνες ανευρέθηκε ο ακριβής τόπος και χρόνος της πράξης ενώ παράλληλα ανευρέθηκε και κατέθεσε σχετικά και η ηλικιωμένη παθούσα.
Στο βίντεο φαίνεται ο νεαρός να πλησιάζει την ανυποψίαστη γυναίκα και να της λέει «γιαγιούλα, καλά είσαι; Τι κάνεις;». Όταν η γυναίκα φάνηκε να μην αντιλαμβάνεται ποιος είναι αυτός που της μιλάει, ο ανήλικος Ρομά της λέει ότι δήθεν είναι «της Πηνελόπης ο εγγονός;».
Χωρίς να αφήνει την ηλικιωμένη να επεξεργαστεί όσα του λέει, ο 17χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία είναι σεσημασμένος για παρόμοια αδικήματα, επιμένει: «Με θυμάσαι; Έχεις να μου δώσεις κάτι;».
Στο άκουσμα, δε, της αρνητικής απάντησης από τη γυναίκα με τη φράση «ούτε λεπτό», ο νεαρός δράστης την πλησιάζει και με αριστοτεχνικό τρόπο αρχικά βάζει το χέρι του στην αριστερή τσέπη του μπουφάν της ηλικιωμένης λέγοντας της «γαμ@@@ε τα».
Αμέσως μετά, δε, βάζοντας το χέρι του στη δεξιά τσέπη του μπουφάν, ο νεαρός Ρομά λέει «χάρηκα θεία, ωραίο μπουφάν είναι, ευχαριστώ» πριν να στρίψει σε ένα στενό και να απομακρυνθεί από το θύμα του.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ «από τους Αστυνομικούς ύστερα από επισταμένες έρευνες ανευρέθηκε ο ακριβής τόπος και χρόνος της πράξης ενώ παράλληλα ανευρέθηκε και κατέθεσε σχετικά και η ηλικιωμένη παθούσα.
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