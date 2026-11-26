Τριετές σχέδιο για εξωδικαστικές διευθετήσεις μέσω διαγωνισμού και νομοθετική παρέμβαση για την επίλυση διαφορών - Στις 200.000 οι αντιρρήσεις για τους δασικούς χάρτες

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη