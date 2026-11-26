Από τα 6 στα 11,3 δισ. δολάρια μέσα σε έναν μήνα

Οι κυρώσεις συγκράτησαν τα ρωσικά κέρδη κατά δεκάδες δισεκατομμύρια

Οι ΗΠΑ δεν ακολούθησαν την αυστηροποίηση του πλαφόν

Το «παραθυράκι» της Αυστραλίας και ο ρόλος της Ινδίας

Τα ουκρανικά drones και το κόστος των 10 δισ. δολαρίων για τον «σκιώδη στόλο»

Ο πόλεμος που ξεκίνησε οκατά τουστα τέλη Φεβρουαρίου και η αμερικανική εμπλοκή για την ανατροπή του καθεστώτος στη Βενεζουέλα έδωσαν απροσδόκητη οικονομική «» στη, ενισχύοντας σημαντικά τα έσοδά της από τις εξαγωγές πετρελαίου, παρά τις δυτικές κυρώσεις και τις συνεχιζόμενες ουκρανικές επιθέσεις κατά των ενεργειακών της υποδομών.Αυτό προκύπτει από έκθεση της, η οποία διαβιβάστηκε στις χώρες της ΕΕ στιςκαι περιήλθε στην κατοχή της ουκρανικής ειδησεογραφικής ιστοσελίδαςΣύμφωνα με την έκθεση, τα έσοδα της Ρωσίας από εξαγωγές αργού πετρελαίου έφτασαν ταστο εννεάμηνο, ξεπερνώντας ήδη τα 101 δισ. δολάρια που είχαν καταγραφεί σε ολόκληρο το 2025.Η αύξηση αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην ενεργειακή αναταραχή που προκάλεσε η αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο και ο επακόλουθος περιορισμός της διέλευσης πετρελαίου από τα, με τη Μόσχα να επωφελείται από την άνοδο των διεθνών τιμών και να περιορίζει την οικονομική πίεση που ασκούν οι δυτικές κυρώσεις με στόχο τη μείωση των εσόδων που χρηματοδοτούν τον πόλεμο στην Ουκρανία.Η έκθεση της Κομισιόν, έκτασηςεξετάζει την αποτελεσματικότητα του πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου, το οποίο συμφωνήθηκε αρχικά από τηντο, προκειμένου να περιοριστεί η δυνατότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο μέσω των ενεργειακών της εξαγωγών.Σύμφωνα με τα ευρήματά της, η κρίση στη Μέση Ανατολή ανέτρεψε την πτωτική πορεία των ρωσικών πετρελαϊκών εσόδων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην έκθεση τα Στενά του Ορμούζ αναφέρονται 14 φορές, το Ιράν 17 φορές και η Μέση Ανατολή 12 φορές, γεγονός που αποτυπώνει τη σημασία που αποδίδουν οι συντάκτες της στις εξελίξεις της περιοχής.Η έκθεση περιγράφει τη Ρωσία ως χώρα που «ανακτά διαπραγματευτική ισχύ» χάρη στο σοκ στην προσφορά πετρελαίου, το οποίο προκλήθηκε από τη διακοπή της ομαλής ναυσιπλοΐας σταΜάλιστα, χαρακτηρίζει τη διαταραχή αυτή πρωτοφανή ως προς την έκτασή της.Κατά την περίοδο, οι ροές πετρελαίου μέσω των Στενών ήταν μειωμένες κατάσε σχέση με τα επίπεδα πριν από την έναρξη του πολέμου. Για τη Ρωσία, το αποτέλεσμα ήταν άμεσο. Τα μηνιαία έσοδά της από τις εξαγωγές αργού πετρελαίου αυξήθηκαν από 6 δισ. δολάρια τον Φεβρουάριο σετον Μάρτιο.Παρά την υποχώρηση που ακολούθησε κατά τους θερινούς μήνες, τα έσοδα αυξήθηκαν εκ νέου και έφτασαν τατον Σεπτέμβριο του 2026.Παρότι η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου περιόρισε την πίεση στη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει ότι χωρίς το πλαφόν στις τιμές οι οικονομικές επιπτώσεις θα ήταν πολύ δυσμενέστερες για τη Δύση.«Αντιθέτως, οι κυρώσεις έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό της δυνατότητας της Ρωσίας να επωφεληθεί από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή», αναφέρεται στην έκθεση.Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Κομισιόν, εάν δεν υπήρχε ο μηχανισμός επιβολής ανώτατης τιμής, η αξία των ρωσικών εξαγωγών αργού πετρελαίου διά θαλάσσης θα ήταν αυξημένη κατάΠαράλληλα, η Μόσχα θα είχε αποκομίσει επιπλέοναπό εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων από τον Μάρτιο και μετά.Με άλλα λόγια, παρά τη σημαντική ενίσχυση των ρωσικών εσόδων, η Επιτροπή εκτιμά ότι το πλαφόν έχει αποτρέψει πρόσθετα έσοδα της τάξης τωνΗ έκθεση εντοπίζει, ωστόσο, και μια σημαντική διαφοροποίηση στο εσωτερικό της συμμαχίας των χωρών που εφαρμόζουν τους περιορισμούς στο ρωσικό πετρέλαιο.Σύμφωνα με το έγγραφο, οιείναι η χώρα που δεν έχει προχωρήσει στην αυστηροποίηση του πλαφόν, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους εταίρους του συνασπισμού που υποστηρίζει τον συγκεκριμένο μηχανισμό.Η συμμετοχή της Ουάσιγκτον θεωρείται περισσότερο συμβολικής παρά ουσιαστικής σημασίας, καθώς οι ΗΠΑ είναι σε μεγάλο βαθμό ενεργειακά αυτάρκεις.Πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούσε τον σημαντικότερο πελάτη της Μόσχας στον ενεργειακό τομέα. Σήμερα, ωστόσο, η εικόνα έχει αλλάξει ριζικά, με τηνκαι τηννα απορροφούν πλέον το 85% των συνολικών ρωσικών ενεργειακών εξαγωγών, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η έκθεση.Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην, η οποία έχει απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων, χωρίς ωστόσο να έχει κλείσει ένα σημαντικό κενό στο καθεστώς κυρώσεων. Το κενό αυτό επιτρέπει την εισαγωγή πετρελαϊκών προϊόντων που έχουν παραχθεί σε τρίτες χώρες από ρωσικό αργό πετρέλαιο.Μάλιστα, η Ινδία συγκαταλέγεται στις χώρες που έχουν επωφεληθεί ιδιαίτερα από τη συγκεκριμένη δυνατότητα, καθώς αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, το διυλίζει και στη συνέχεια εξάγει τα τελικά προϊόντα σε άλλες αγορές.Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και μέλη της αυστραλιανής Γερουσίας έχουν ασκήσει πιέσεις στην κυβέρνηση της Καμπέρας να κλείσει αυτό το παραθυράκι, χωρίς μέχρι στιγμής αποτέλεσμα.Ωστόσο, η μεταφορά της διαδικασίας διύλισης και επεξεργασίας σε τρίτες χώρες περιορίζει τα συνολικά οφέλη για τη Ρωσία, καθώς η προστιθέμενη αξία από την παραγωγή των τελικών προϊόντων δημιουργείται εκτός της ρωσικής οικονομίας.Πέρα από τις δυτικές κυρώσεις, σημαντική πίεση στις ρωσικές ενεργειακές εξαγωγές ασκούν και οι ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.Σύμφωνα με την έκθεση, τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια έχουν δυσκολέψει την ενεργειακή δραστηριότητα της Μόσχας, συμβάλλοντας στη μείωση κατά περίπου ένα τρίτο των εξαγωγών πετρελαϊκών προϊόντων μέσω θαλάσσης.Παράλληλα, η ανάγκη της Ρωσίας να δημιουργήσει και να διατηρήσει τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο», ένα δίκτυο τάνκερ που χρησιμοποιείται για την παράκαμψη των δυτικών περιορισμών, έχει επιβαρύνει σημαντικά την οικονομία της.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η συγκρότηση αυτού του στόλου έχει πιθανότατα κοστίσει στη Μόσχα περισσότερα από 10 δισ. δολάρια.