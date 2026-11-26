

Οι πολυτελείς αγορές με τα κέρδη της κοκαΐνης



Οι ποινές για την «γκάνγκστερ γιαγιά» και τον προμηθευτή της

Η Deborah Mason

Η δράση του κυκλώματος εκτεινόταν από τον Απρίλιο έως τον Νοέμβριο του 2023. Σε αυτό το διάστημα διακινήθηκε σχεδόν ένας τόνος κοκαΐνης, με εκτιμώμενη αξία στη χονδρική αγορά από 27,4 έως 41,8 εκατομμύρια ευρώ και αξία στη λιανική αγορά που υπολογίζεται σε περίπου 95,6 εκατομμύρια ευρώ.Τα μέλη της ομάδας λάμβαναν αμοιβές που ξεπερνούσαν τα 1.195 ευρώ ημερησίως, ενώ ο Stainer ήταν εκείνος που καθόριζε τις πληρωμές και έδινε τις κατευθύνσεις για τις μεταφορές.Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι η Deborah Mason χρησιμοποιούσε μέρος των παράνομων εσόδων για να χρηματοδοτεί έναν πολυτελή τρόπο ζωής. Μεταξύ άλλων, είχε αγοράσει επώνυμα είδη, ενώ είχε ξοδέψει 400 λίρες, δηλαδή περίπου 478 ευρώ, για κολάρο και λουρί Gucci για τη γάτα της.Παράλληλα, τα μέλη της οργάνωσης πραγματοποιούσαν ταξίδια, διέμεναν σε ξενοδοχεία και χρησιμοποιούσαν ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, με τα σχετικά έξοδα να καλύπτονται από τα χρήματα της εγκληματικής δραστηριότητας.Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και το γεγονός ότι ορισμένα μέλη της ομάδας φέρονται να πραγματοποιούσαν διαδρομές μεταφέροντας μαζί τους μικρά παιδιά, ακόμη και κατά τη διάρκεια παραλαβών και παραδόσεων ναρκωτικώνΗ Deborah Mason και επτά ακόμη μέλη της οικογενειακής εγκληματικής οργάνωσης είχαν καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2025, έπειτα από εκτεταμένη αστυνομική έρευνα και δικαστική διαδικασία διάρκειας 11 εβδομάδων. Η ίδια καταδικάστηκε σε 20 χρόνια κάθειρξης, ενώ οι συνολικές ποινές για τα μέλη του κυκλώματος έφτασαν τα 106 χρόνια και έξι μήνες φυλάκισης.Ο Bradley Stainer συνελήφθη αργότερα, τον Μάιο του 2026, αφού είχαν προηγηθεί οι καταδίκες των υπόλοιπων μελών. Παραδέχθηκε την ενοχή του για συνωμοσία με σκοπό τη διακίνηση κοκαΐνης και κατοχή προϊόντων εγκληματικής δραστηριότητας.Στις 25 Νοεμβρίου 2026, το δικαστήριο Woolwich Crown Court του επέβαλε ποινή 18 ετών φυλάκισης, κλείνοντας ένα ακόμη κεφάλαιο στην υπόθεση του κυκλώματος που είχε μεταφέρει περισσότερους από έναν τόνους κοκαΐνης στη Βρετανία.