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Οικογένεια-συμμορία στη Βρετανία: Η «γκάνγκστερ γιαγιά» που έκανε τα παιδιά της διακινητές κοκαΐνης και ο «Bugsy» που συνελήφθη με το εσώρουχο
Οικογένεια-συμμορία στη Βρετανία: Η «γκάνγκστερ γιαγιά» που έκανε τα παιδιά της διακινητές κοκαΐνης και ο «Bugsy» που συνελήφθη με το εσώρουχο
Σχεδόν ένας τόνος κοκαΐνης διακινήθηκε από την οικογενειακή εγκληματική οργάνωση – Οι κρυπτογραφημένες συνομιλίες, οι πολυτελείς αγορές και η σύλληψη του βαρόνου ναρκωτικών σε βίντεο.
Το βίντεο από τη στιγμή που Βρετανοί αστυνομικοί εισβάλλουν στο σπίτι του και τον συλλαμβάνουν φορώντας μόνο το εσώρουχό του αποκαλύπτει την επιχείρηση σύλληψης του 46χρονου Bradley Stainer, γνωστού ως «Bugsy». Ο άνδρας καταδικάστηκε σε 18 χρόνια φυλάκισης για τον ρόλο του σε ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα διακίνησης κοκαΐνης στη Βρετανία, το οποίο μετέφερε περισσότερους από έναν τόνο ναρκωτικών.
Στην άλλη πλευρά της εγκληματικής οργάνωσης βρισκόταν η 66χρονη Deborah Mason, γνωστή ως «Queen Bee» ή «γκάνγκστερ γιαγιά», η οποία είχε στρατολογήσει τα παιδιά της, την αδελφή της και τους συντρόφους των παιδιών της, δημιουργώντας μια οικογενειακή εγκληματική επιχείρηση με εκτιμώμενη αξία στη λιανική αγορά που έφτανε τα 95,6 εκατομμύρια ευρώ.
Η σύλληψη του Stainer πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2026, στην κατοικία του στο Redhill της Βρετανίας, μετά από πολύμηνη έρευνα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου. Ο 46χρονος, ο οποίος διέμενε κυρίως στη Μαρμπέγια της Ισπανίας, είχε αναλάβει την προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης και τον συντονισμό της διανομής τους σε ολόκληρη τη Βρετανία.
Η αστυνομία κατάφερε να τον εντοπίσει αναλύοντας χιλιάδες κρυπτογραφημένα μηνύματα που αντάλλασσαν τα μέλη του κυκλώματος μέσω της εφαρμογής Signal. Στις συνομιλίες γινόταν αναφορά σε έναν άνδρα με το προσωνύμιο «Bugsy», ο οποίος καθόριζε τις αμοιβές των διακινητών, έδινε οδηγίες για τις μεταφορές των ναρκωτικών και συντόνιζε τη διακίνηση των χρημάτων.
Οι ερευνητές συνέδεσαν το ψευδώνυμο με τον Bradley Stainer και διαπίστωσαν ότι εκείνος προμήθευε την κοκαΐνη που στη συνέχεια διακινούσε η ομάδα της Mason. Παράλληλα, ταξίδευε μεταξύ Βρετανίας και Ισπανίας, μεταφέροντας μεγάλα χρηματικά ποσά από τα παράνομα κέρδη στην κατοικία του στη Μαρμπέγια.
Κεντρικό πρόσωπο στην οικογενειακή εγκληματική οργάνωση ήταν η Deborah Mason, η οποία είχε αναλάβει τον συντονισμό των μεταφορών και των παραδόσεων κοκαΐνης. Η 66χρονη «γκάνγκστερ γιαγιά» είχε στρατολογήσει μέλη της οικογένειάς της, μεταξύ των οποίων τα παιδιά της, την αδελφή της, τους συντρόφους των παιδιών της και φίλους τους.
Η ομάδα παραλάμβανε φορτία εισαγόμενης κοκαΐνης και τα μετέφερε σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι διαδρομές περιλάμβαναν το Λονδίνο, το Μπράντφορντ, το Λέστερ, το Μπέρμιγχαμ, το Μπρίστολ και το Κάρντιφ, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις προς το λιμάνι του Χάργουιτς, από όπου παραλαμβάνονταν φορτία ναρκωτικών.
Στην άλλη πλευρά της εγκληματικής οργάνωσης βρισκόταν η 66χρονη Deborah Mason, γνωστή ως «Queen Bee» ή «γκάνγκστερ γιαγιά», η οποία είχε στρατολογήσει τα παιδιά της, την αδελφή της και τους συντρόφους των παιδιών της, δημιουργώντας μια οικογενειακή εγκληματική επιχείρηση με εκτιμώμενη αξία στη λιανική αγορά που έφτανε τα 95,6 εκατομμύρια ευρώ.
Η σύλληψη του Stainer πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2026, στην κατοικία του στο Redhill της Βρετανίας, μετά από πολύμηνη έρευνα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου. Ο 46χρονος, ο οποίος διέμενε κυρίως στη Μαρμπέγια της Ισπανίας, είχε αναλάβει την προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης και τον συντονισμό της διανομής τους σε ολόκληρη τη Βρετανία.
Η αστυνομία κατάφερε να τον εντοπίσει αναλύοντας χιλιάδες κρυπτογραφημένα μηνύματα που αντάλλασσαν τα μέλη του κυκλώματος μέσω της εφαρμογής Signal. Στις συνομιλίες γινόταν αναφορά σε έναν άνδρα με το προσωνύμιο «Bugsy», ο οποίος καθόριζε τις αμοιβές των διακινητών, έδινε οδηγίες για τις μεταφορές των ναρκωτικών και συντόνιζε τη διακίνηση των χρημάτων.
Δείτε βίντεο με την στιγμή της σύλληψης
Οι ερευνητές συνέδεσαν το ψευδώνυμο με τον Bradley Stainer και διαπίστωσαν ότι εκείνος προμήθευε την κοκαΐνη που στη συνέχεια διακινούσε η ομάδα της Mason. Παράλληλα, ταξίδευε μεταξύ Βρετανίας και Ισπανίας, μεταφέροντας μεγάλα χρηματικά ποσά από τα παράνομα κέρδη στην κατοικία του στη Μαρμπέγια.
Κεντρικό πρόσωπο στην οικογενειακή εγκληματική οργάνωση ήταν η Deborah Mason, η οποία είχε αναλάβει τον συντονισμό των μεταφορών και των παραδόσεων κοκαΐνης. Η 66χρονη «γκάνγκστερ γιαγιά» είχε στρατολογήσει μέλη της οικογένειάς της, μεταξύ των οποίων τα παιδιά της, την αδελφή της, τους συντρόφους των παιδιών της και φίλους τους.
Η «Queen Bee» είχε στρατολογήσει τα παιδιά και την αδελφή της
Η ομάδα παραλάμβανε φορτία εισαγόμενης κοκαΐνης και τα μετέφερε σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι διαδρομές περιλάμβαναν το Λονδίνο, το Μπράντφορντ, το Λέστερ, το Μπέρμιγχαμ, το Μπρίστολ και το Κάρντιφ, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν επαναλαμβανόμενες μετακινήσεις προς το λιμάνι του Χάργουιτς, από όπου παραλαμβάνονταν φορτία ναρκωτικών.
Η δράση του κυκλώματος εκτεινόταν από τον Απρίλιο έως τον Νοέμβριο του 2023. Σε αυτό το διάστημα διακινήθηκε σχεδόν ένας τόνος κοκαΐνης, με εκτιμώμενη αξία στη χονδρική αγορά από 27,4 έως 41,8 εκατομμύρια ευρώ και αξία στη λιανική αγορά που υπολογίζεται σε περίπου 95,6 εκατομμύρια ευρώ.
Τα μέλη της ομάδας λάμβαναν αμοιβές που ξεπερνούσαν τα 1.195 ευρώ ημερησίως, ενώ ο Stainer ήταν εκείνος που καθόριζε τις πληρωμές και έδινε τις κατευθύνσεις για τις μεταφορές.
Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι η Deborah Mason χρησιμοποιούσε μέρος των παράνομων εσόδων για να χρηματοδοτεί έναν πολυτελή τρόπο ζωής. Μεταξύ άλλων, είχε αγοράσει επώνυμα είδη, ενώ είχε ξοδέψει 400 λίρες, δηλαδή περίπου 478 ευρώ, για κολάρο και λουρί Gucci για τη γάτα της.
Παράλληλα, τα μέλη της οργάνωσης πραγματοποιούσαν ταξίδια, διέμεναν σε ξενοδοχεία και χρησιμοποιούσαν ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, με τα σχετικά έξοδα να καλύπτονται από τα χρήματα της εγκληματικής δραστηριότητας.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και το γεγονός ότι ορισμένα μέλη της ομάδας φέρονται να πραγματοποιούσαν διαδρομές μεταφέροντας μαζί τους μικρά παιδιά, ακόμη και κατά τη διάρκεια παραλαβών και παραδόσεων ναρκωτικών
Η Deborah Mason και επτά ακόμη μέλη της οικογενειακής εγκληματικής οργάνωσης είχαν καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2025, έπειτα από εκτεταμένη αστυνομική έρευνα και δικαστική διαδικασία διάρκειας 11 εβδομάδων. Η ίδια καταδικάστηκε σε 20 χρόνια κάθειρξης, ενώ οι συνολικές ποινές για τα μέλη του κυκλώματος έφτασαν τα 106 χρόνια και έξι μήνες φυλάκισης.
Ο Bradley Stainer συνελήφθη αργότερα, τον Μάιο του 2026, αφού είχαν προηγηθεί οι καταδίκες των υπόλοιπων μελών. Παραδέχθηκε την ενοχή του για συνωμοσία με σκοπό τη διακίνηση κοκαΐνης και κατοχή προϊόντων εγκληματικής δραστηριότητας.
Στις 25 Νοεμβρίου 2026, το δικαστήριο Woolwich Crown Court του επέβαλε ποινή 18 ετών φυλάκισης, κλείνοντας ένα ακόμη κεφάλαιο στην υπόθεση του κυκλώματος που είχε μεταφέρει περισσότερους από έναν τόνους κοκαΐνης στη Βρετανία.
Τα μέλη της ομάδας λάμβαναν αμοιβές που ξεπερνούσαν τα 1.195 ευρώ ημερησίως, ενώ ο Stainer ήταν εκείνος που καθόριζε τις πληρωμές και έδινε τις κατευθύνσεις για τις μεταφορές.
Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι η Deborah Mason χρησιμοποιούσε μέρος των παράνομων εσόδων για να χρηματοδοτεί έναν πολυτελή τρόπο ζωής. Μεταξύ άλλων, είχε αγοράσει επώνυμα είδη, ενώ είχε ξοδέψει 400 λίρες, δηλαδή περίπου 478 ευρώ, για κολάρο και λουρί Gucci για τη γάτα της.
Οι πολυτελείς αγορές με τα κέρδη της κοκαΐνης
Παράλληλα, τα μέλη της οργάνωσης πραγματοποιούσαν ταξίδια, διέμεναν σε ξενοδοχεία και χρησιμοποιούσαν ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, με τα σχετικά έξοδα να καλύπτονται από τα χρήματα της εγκληματικής δραστηριότητας.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και το γεγονός ότι ορισμένα μέλη της ομάδας φέρονται να πραγματοποιούσαν διαδρομές μεταφέροντας μαζί τους μικρά παιδιά, ακόμη και κατά τη διάρκεια παραλαβών και παραδόσεων ναρκωτικών
Η Deborah Mason και επτά ακόμη μέλη της οικογενειακής εγκληματικής οργάνωσης είχαν καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2025, έπειτα από εκτεταμένη αστυνομική έρευνα και δικαστική διαδικασία διάρκειας 11 εβδομάδων. Η ίδια καταδικάστηκε σε 20 χρόνια κάθειρξης, ενώ οι συνολικές ποινές για τα μέλη του κυκλώματος έφτασαν τα 106 χρόνια και έξι μήνες φυλάκισης.
Οι ποινές για την «γκάνγκστερ γιαγιά» και τον προμηθευτή της
Ο Bradley Stainer συνελήφθη αργότερα, τον Μάιο του 2026, αφού είχαν προηγηθεί οι καταδίκες των υπόλοιπων μελών. Παραδέχθηκε την ενοχή του για συνωμοσία με σκοπό τη διακίνηση κοκαΐνης και κατοχή προϊόντων εγκληματικής δραστηριότητας.
Στις 25 Νοεμβρίου 2026, το δικαστήριο Woolwich Crown Court του επέβαλε ποινή 18 ετών φυλάκισης, κλείνοντας ένα ακόμη κεφάλαιο στην υπόθεση του κυκλώματος που είχε μεταφέρει περισσότερους από έναν τόνους κοκαΐνης στη Βρετανία.
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