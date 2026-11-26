Φονικό στη Δράμα: Ο 50χρονος σκότωσε τον 24χρονο μέσα σε μαντρί, τον έθαψε σε χωράφι και έκρυβε το έγκλημα επί πέντε ημέρες

Ο 50χρονος κτηνοτρόφος ήταν εργοδότης του 24χρονου και είχε βαπτίσει τα δύο παιδιά του – Τι υποστήριξε στην ομολογία του για τη σχέση τους και το κίνητρο της δολοφονίας – Υπό διερεύνηση ο ρόλος του 23χρονου ανιψιού του