Οι απειλές για βόμβα σε πτήσεις ανά την Ευρώπη είναι στρατηγική για να αυξηθεί το χάος, λέει ο Ιταλός υπουργός Άμυνας
Οι απειλές για βόμβα σε πτήσεις ανά την Ευρώπη είναι στρατηγική για να αυξηθεί το χάος, λέει ο Ιταλός υπουργός Άμυνας
Όσα συνέβησαν αποτελούν ένα παράδειγμα του πόσο εύκολο είναι να προκληθούν προβλήματα, άγχος και ψύχωση στις χώρες μας, τόνισε μεταξύ άλλων ο Γκουίντο Κροσέτο
Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροσέτο, υπογράμμισε ότι οι συναγερμοί για βόμβες σε αεροσκάφη στην Ευρώπη «είναι μια στρατηγική για να αυξηθεί το χάος».
«Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, ήδη τις περασμένες ημέρες είχαν φτάσει περίπου δέκα σχετικές αναφορές», πρόσθεσε ο Κροσέτο, σύμφωνα με τον οποίο, τα όσα συνέβησαν σήμερα «αποτελούν ένα παράδειγμα του πόσο εύκολο είναι να προκληθούν προβλήματα, άγχος και ψύχωση στις χώρες μας».
Ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Άμυνας τόνισε επίσης ότι «μπορεί να υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με το ποιος ευθύνεται για όλα αυτά», από την στιγμή που «δεν προέκυψαν σαφείς και αδιάψευστες απαντήσεις».
«Πρόκειται για μια νέα απειλή. Εδώ και τέσσερα χρόνια, υποστηρίζω ότι θα πρέπει, με κάποιο τρόπο, να συνηθίσουμε να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας», δήλωσε ο ίδιος.
Σημειώνεται ότι ορισμένες από τις ψευδείς απειλές για ύπαρξη βόμβας σε επιβατικά αεροπλάνα είχαν υπογραφή από τους «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους», το όνομα μιας ρωσικής εξτρεμιστικής οργάνωσης, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το Γαλλικό Πρακτορείο και το BBC.
Μια απειλή σε πτήση με προορισμό το αεροδρόμιο της Σόφιας στη Βουλγαρία είχε υπογραφή από αυτή την οργάνωση. «Εμείς, οι Μαχητές του Ανδρικού Κράτους, θα γράψουμε ιστορία με τις σημερινές μας ενέργειες. Το φεμινιστικό σας καθεστώς θα το θυμάται αυτό για πάντα. Η έκρηξη θα γίνει σε 60 λεπτά. Σήμερα, ο ουρανός σας θα γίνει κόκκινος», έγραφε email που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.
Στην Ιταλία, όπου επίσης δύο πτήσεις (Ελσίνκι-Ρώμη και Δουβλίνο-Ρώμη) δέχθηκαν απειλές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τόνισε εκπρόσωπος των Αεροδρομίων της Ρώμης. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το email (γραμμένο στα ιταλικά) είχε υπογραφή από τους «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους»: «Είστε όλοι συνένοχοι σε ένα εγκληματικό σχέδιο. Θέλουμε να σας εξαφανίσουμε για αυτό (...). Το φεμινιστικό σας καθεστώς θα το θυμάται αυτό για πάντα. Η έκρηξη θα συμβεί σε 60 λεπτά. Σήμερα, ο ουρανός σας θα είναι κόκκινος».
«Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, ήδη τις περασμένες ημέρες είχαν φτάσει περίπου δέκα σχετικές αναφορές», πρόσθεσε ο Κροσέτο, σύμφωνα με τον οποίο, τα όσα συνέβησαν σήμερα «αποτελούν ένα παράδειγμα του πόσο εύκολο είναι να προκληθούν προβλήματα, άγχος και ψύχωση στις χώρες μας».
Ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Άμυνας τόνισε επίσης ότι «μπορεί να υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με το ποιος ευθύνεται για όλα αυτά», από την στιγμή που «δεν προέκυψαν σαφείς και αδιάψευστες απαντήσεις».
«Πρόκειται για μια νέα απειλή. Εδώ και τέσσερα χρόνια, υποστηρίζω ότι θα πρέπει, με κάποιο τρόπο, να συνηθίσουμε να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας», δήλωσε ο ίδιος.
Σημειώνεται ότι ορισμένες από τις ψευδείς απειλές για ύπαρξη βόμβας σε επιβατικά αεροπλάνα είχαν υπογραφή από τους «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους», το όνομα μιας ρωσικής εξτρεμιστικής οργάνωσης, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το Γαλλικό Πρακτορείο και το BBC.
Οι «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους»
Μια απειλή σε πτήση με προορισμό το αεροδρόμιο της Σόφιας στη Βουλγαρία είχε υπογραφή από αυτή την οργάνωση. «Εμείς, οι Μαχητές του Ανδρικού Κράτους, θα γράψουμε ιστορία με τις σημερινές μας ενέργειες. Το φεμινιστικό σας καθεστώς θα το θυμάται αυτό για πάντα. Η έκρηξη θα γίνει σε 60 λεπτά. Σήμερα, ο ουρανός σας θα γίνει κόκκινος», έγραφε email που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.
Bomb threats spark chaos across Europe as planes make emergency landings and passengers evacuate https://t.co/9ImFGvYICc https://t.co/gBvZlYafT0— New York Post (@nypost) November 5, 2026
Στην Ιταλία, όπου επίσης δύο πτήσεις (Ελσίνκι-Ρώμη και Δουβλίνο-Ρώμη) δέχθηκαν απειλές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τόνισε εκπρόσωπος των Αεροδρομίων της Ρώμης. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το email (γραμμένο στα ιταλικά) είχε υπογραφή από τους «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους»: «Είστε όλοι συνένοχοι σε ένα εγκληματικό σχέδιο. Θέλουμε να σας εξαφανίσουμε για αυτό (...). Το φεμινιστικό σας καθεστώς θα το θυμάται αυτό για πάντα. Η έκρηξη θα συμβεί σε 60 λεπτά. Σήμερα, ο ουρανός σας θα είναι κόκκινος».
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