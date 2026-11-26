Λίγο μετά τη δολοφονία της κοπέλας ο άνδρας τηλεφώνησε στο 112 για να ενημερώσει για την πράξη και ότι πρόκειται να βάλει τέλος στη ζωή του - Οι σοκαριστικές ομοιότητες με την γυναικοκτονία της 46χρονης Λορένας Ιτσέρι





Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του corrierefiorentino.corriere.it, λίγο μετά τη δολοφονία της γυναίκας ο άνδρας φέρεται να οδήγησε περίπου 70 χιλιόμετρα μέχρι την υπερυψωμένη γέφυρα του Μπαρμπερίνο ντι Μουτζέλο, στην Φλωρεντία, και τηλεφώνησε στο κέντρο έκτακτης ανάγκης 112 λέγοντας πως: «Η κοπέλα μου πέθανε, τώρα θα αυτοκτονήσω κι εγώ». Όταν έκλεισε το τηλέφωνο έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητο, βγήκε από το όχημα και έκανε βουτιά στο κενό.







All’indomani della Giornata contro la violenza sulle donne, un altro #femminicidio. Nel #Pistoiese un giovane uccide la fidanzata di 24 anni, poi si getta nel vuoto da un viadotto dell’A1, lo stesso del femminicidio di Lorena Isceri. #Tg1 Elisa Marioni https://t.co/D2ybiUOzQv — Tg1 (@Tg1Rai) November 26, 2026 Οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνες στο σπίτι της γυναίκας στην οδό «Via Roma» στο Πόντε Μπουτζιανέζε προκειμένου να γίνει κατανοητό πως έγινε η δολοφονία της 23χρονης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα φαίνεται να χτυπήθηκε στο κεφάλι με ένα αντικείμενο, το οποίο αναζητείται. Το ζευγάρι φέρεται να ζούσε μαζί εδώ και μερικά χρόνια.



Pistoia, uccide la ex, si dà fuoco e si getta dal viadotto. Dopo il delitto, il giovane assassino si è lanciato dal ponte a Barberino del Mugello dove lo scorso 3 settembre Federico Vella aveva ucciso l'ex compagna Lorena Isceri prima di suicidarsi. Gli aggiornamenti a #ORE11. https://t.co/o0xaqx9imW — Ore 11 (@Ore11official) November 26, 2026

"Il viadotto dell'orrore": dopo Lorena Isceri, un'altra donna vittima di femminicidio. L'uomo prima di darsi fuoco e togliersi la vita chiama i soccorsi: "Ho ucciso la mia fidanzata e ora lo faccio anche io". #Dentrolanotizia https://t.co/JWKSUYG9yB — Dentro la Notizia (@dentronotiziatv) November 26, 2026 Κλείσιμο



Οι ομοιότητες με την γυναικοκτονία της 46χρονης Λορένας Ιτσέρι Η συγκεκριμένη υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς έχει σοκαριστικές ομοιότητες με μία



Στην ίδια ακριβώς γέφυρα, όπου ο 23χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του, ο 36χρονος Φεντερίκο Βέλα είχε σκοτώσει την πρώην σύζυγό του, 46χρονη Λορένα Ιτσέρι, πετώντας την από ύψος 40 μέτρων, ενώ στη συνέχεια πήδηξε και ο ίδιος βάζοντας τέλος στην ζωή του.



Υπενθυμίζεται ότι ο 36χρονος περίμενε τη Λορένα να επιστρέψει από τη δουλειά της. Όταν εκείνη μπήκε με το SUV της στο γκαράζ του σπιτιού της, εκείνος βρήκε την ευκαιρία και κρύφτηκε μέσα στον χώρο. Σύμφωνα με τις Αρχές είχε προηγουμένως τοποθετήσει κολλητική ταινία πάνω στο φωτοκύτταρο της πόρτας του γκαράζ, ώστε αυτή να παραμείνει ανοιχτή και να μπορέσει να δράσει χωρίς να γίνει αντιληπτός. Στη συνέχεια επιτέθηκε στη γυναίκα, τη χτύπησε και την έδεσε στα χέρια και στα πόδια, πριν την τοποθετήσει στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου της.



Μία ακόμα υπόθεση γυναικοκτονίας συγκλονίζει την Ιταλία και συγκεκριμένα την Πιστόια, όπου το πρωί της Πέμπτης (26/11) ένας 25χρονος φέρεται να σκότωσε την 23χρονη πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε πέφτοντας από γέφυρα αφού πρώτα είχε αυτοπυρποληθεί Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του corrierefiorentino.corriere.it, λίγο μετά τη δολοφονία της γυναίκας ο άνδρας φέρεται να οδήγησε περίπου 70 χιλιόμετρα μέχρι την υπερυψωμένη γέφυρα του Μπαρμπερίνο ντι Μουτζέλο, στην Φλωρεντία, και τηλεφώνησε στο κέντρο έκτακτης ανάγκης 112 λέγοντας πως: «». Όταν έκλεισε το τηλέφωνο έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητο, βγήκε από το όχημα και έκανε βουτιά στο κενό.Οι άλλοι οδηγοί ειδοποίησαν τότε την τροχαία, η οποία έσπευσε στο σημείο. Λίγο αργότερα η σορός του άνδρα εντοπίστηκε κάτω από τη γέφυρα. Εξαιτίας του περιστατικού, το τμήμα του αυτοκινητόδρομου μεταξύ της διασταύρωσης με την A1 Direttissima και του Aglio, προς τη Μπολόνια, έκλεισε.Οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνες στο σπίτι της γυναίκας στην οδό «Via Roma» στο Πόντε Μπουτζιανέζε προκειμένου να γίνει κατανοητό πως έγινε η δολοφονία της 23χρονης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα φαίνεται να χτυπήθηκε στο κεφάλι με ένα αντικείμενο, το οποίο αναζητείται. Το ζευγάρι φέρεται να ζούσε μαζί εδώ και μερικά χρόνια.Σημειώνεται ότι η σημερινή γυναικοκτονία σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Βίας κατά των Γυναικών.Η συγκεκριμένη υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς έχει σοκαριστικές ομοιότητες με μία άλλη υπόθεση γυναικοκτονίας που σημειώθηκε πριν από μερικούς μήνες, στις 3 Σεπτεμβρίου Στην ίδια ακριβώς γέφυρα, όπου ο 23χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του, ο 36χρονος Φεντερίκο Βέλα είχε σκοτώσει την πρώην σύζυγό του, 46χρονη Λορένα Ιτσέρι, πετώντας την από ύψος 40 μέτρων, ενώ στη συνέχεια πήδηξε και ο ίδιος βάζοντας τέλος στην ζωή του.Υπενθυμίζεται ότι ο 36χρονος περίμενε τη Λορένα να επιστρέψει από τη δουλειά της. Όταν εκείνη μπήκε με το SUV της στο γκαράζ του σπιτιού της, εκείνος βρήκε την ευκαιρία και κρύφτηκε μέσα στον χώρο. Σύμφωνα με τις Αρχές είχε προηγουμένως τοποθετήσει κολλητική ταινία πάνω στο φωτοκύτταρο της πόρτας του γκαράζ, ώστε αυτή να παραμείνει ανοιχτή και να μπορέσει να δράσει χωρίς να γίνει αντιληπτός. Στη συνέχεια επιτέθηκε στη γυναίκα, τη χτύπησε και την έδεσε στα χέρια και στα πόδια, πριν την τοποθετήσει στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου της.

Ωστόσο, η γυναίκα κατάφερε να εντοπίσει το κινητό τηλέφωνο μέσα στην τσάντα που βρισκόταν επίσης στο πορτμπαγκάζ και να ζητήσει βοήθεια. Η Λορένα έστειλε αρχικά ένα ηχητικό μήνυμα σε φίλο της, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές. Στη συνέχεια κάλεσε το 112. Η συνομιλία της με το κέντρο επιχειρήσεων της αστυνομίας κράτησε περίπου 20 λεπτά. «Με απήγαγε, θέλει να με σκοτώσει», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, οι οποίοι κατάφεραν να εντοπίσουν το στίγμα του κινητού της.



Λίγη ώρα αργότερα, ένας διερχόμενος οδηγός αντιλήφθηκε τον 36χρονο πάνω στη γέφυρα της Α1 στο Μπαρμπερίνο ντι Μουτζέλο και ενημέρωσε τις Αρχές. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και προσπάθησαν για περίπου 40 λεπτά να τον πείσουν να μην πέσει στο κενό.



Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ο Βέλα έστειλε μήνυμα στη μητέρα της Λορένα γράφοντας: «Η Λορένα είναι νεκρή». Λίγο αργότερα τηλεφώνησε στη δική του μητέρα, η οποία κάλεσε το 112 και κατήγγειλε τον γιο της.



«Με πήρε τηλέφωνο ο γιος μου και μου είπε ότι σκότωσε την πρώην σύντροφό του», φέρεται να δήλωσε η γυναίκα στους αστυνομικούς.



Η Λορένα χώρισε από τον Φεντερίκο στα μέσα Αυγούστου, όταν φέρεται να ανακάλυψε μία απιστία. Ο 36χρονος προσπάθησε να τα ξαναβρούν επικοινωνώντας επανειλημμένα μαζί της, ενώ είχε ζητήσει ακόμη και από τη μητέρα της να μεσολαβήσει.