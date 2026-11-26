Φουρνιέ για τις δηλώσεις του Αταμάν: «Δώστε μου τη σωστή μετάφραση γιατί θα τρελαθώ», βίντεο
Φουρνιέ για τις δηλώσεις του Αταμάν: «Δώστε μου τη σωστή μετάφραση γιατί θα τρελαθώ», βίντεο
Ο παίκτης του Ολυμπιακού απόρησε με όλα όσα δήλωσε ο άλλοτε προπονητής του Παναθηναϊκού αναφορικά με την υπόθεση του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς
Με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο επέλεξε ο Εβάν Φουρνιέ να σχολιάσει τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Εργκίν Αταμάν σχετικά με την υπόθεση του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς.
Ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού δεν άφησε ασχολίαστες τις δηλώσεις του Τούρκου τεχνικού, ο οποίος εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του προς τη FIBA για την απόφασή της να μην επιτρέψει στον Μπιμπέροβιτς να αγωνιστεί ως νατουραλιζέ με την εθνική ομάδα της Τουρκίας.
Ο Φουρνιέ, θέλοντας προφανώς να καταλάβει καλύτερα το περιεχόμενο των συγκεκριμένων δηλώσεων, απευθύνθηκε στους ακολούθους του στο Χ, ζητώντας τη βοήθεια όσων γνωρίζουν την τουρκική γλώσσα.
«Όσοι μιλάνε τουρκικά, παρακαλώ δώστε μου τη σωστή μετάφραση γιατί θα τρελαθώ», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γάλλος, σε μία ανάρτηση που δεν πέρασε απαρατήρητη.
Στη συνέχεια, επικαλέστηκε την εμπειρία του από την εθνική Γαλλίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, επισημαίνοντας πως όλοι οι συμπαίκτες του είχαν γεννηθεί στη Γαλλία, με μοναδική εξαίρεση τον Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος γεννήθηκε στο Βέλγιο, αλλά μετακόμισε στο Στρασβούργο σε ηλικία μόλις τριών ετών.
Ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού δεν άφησε ασχολίαστες τις δηλώσεις του Τούρκου τεχνικού, ο οποίος εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του προς τη FIBA για την απόφασή της να μην επιτρέψει στον Μπιμπέροβιτς να αγωνιστεί ως νατουραλιζέ με την εθνική ομάδα της Τουρκίας.
Ο Φουρνιέ, θέλοντας προφανώς να καταλάβει καλύτερα το περιεχόμενο των συγκεκριμένων δηλώσεων, απευθύνθηκε στους ακολούθους του στο Χ, ζητώντας τη βοήθεια όσων γνωρίζουν την τουρκική γλώσσα.
«Όσοι μιλάνε τουρκικά, παρακαλώ δώστε μου τη σωστή μετάφραση γιατί θα τρελαθώ», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γάλλος, σε μία ανάρτηση που δεν πέρασε απαρατήρητη.
Λίγες ώρες μετά ο Εβάν Φουρνιέ επανήλθε στην υπόθεση με νέα ανάρτηση. Αρχικά αναφέρθηκε στο παρελθόν του Μπιμπέροβιτς, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με τη συμμετοχή του στις μικρές εθνικές ομάδες της Βοσνίας και τη μετακόμισή του στην Τουρκία σε ηλικία 16-17 ετών. Όπως υποστήριξε, οι συγκεκριμένες συνθήκες δεν μπορούν να συγκριθούν με άλλες περιπτώσεις.
Ceux qui parlent Turque svp donnez moi la bonne traduction pck jvais vriller la— Evan Fournier (@EvanFourmizz) November 26, 2026
Στη συνέχεια, επικαλέστηκε την εμπειρία του από την εθνική Γαλλίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, επισημαίνοντας πως όλοι οι συμπαίκτες του είχαν γεννηθεί στη Γαλλία, με μοναδική εξαίρεση τον Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος γεννήθηκε στο Βέλγιο, αλλά μετακόμισε στο Στρασβούργο σε ηλικία μόλις τριών ετών.
Αργότερα απάντησε σε ένα σχόλιο ενός χρήστη κάτω από το σχετικό post γράφοντας: «Τι σχέση έχει το χρώμα του δέρματος με την εθνικότητα; Αν είσαι μαύρος, δεν μπορείς να είσαι Γάλλος; Τι στο καλό συζητάμε εδώ;».
@Utku_arslannn Last time I played for Team France at Paris Olympics we were ALL born in France. Only Frank was born in Belgium and moved to Strasbourg at 3. So what the fuck are we talking about here— Evan Fournier (@EvanFourmizz) November 26, 2026
@Battigol Wtf does color have to do nationality? If you are black you cant be French?— Evan Fournier (@EvanFourmizz) November 26, 2026
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