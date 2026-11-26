Σοβαρές τριβές φαίνεται ότι έχουν προκύψει στη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Βόρειας Κορέας, με τηννα αναστέλλει την αποστολή βαλλιστικών πυραύλων και πυρομαχικών προς τη Μόσχα, έπειτα από διπλωματική αντιπαράθεση σχετικά με τις σχέσεις τηςμε τηΣύμφωνα με ενημέρωση που παρείχε η Κεντρική Διεύθυνση Πληροφοριών του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας (), ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας,έδωσε προσωπικά εντολή για την αναστολή μέρους της στρατιωτικής υποστήριξης προς τη Ρωσία.Η απόφαση φέρεται να ελήφθη μετά τις δηλώσεις του Ρώσου υφυπουργού Εξωτερικών, τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τις οποίες η Μόσχα θα επιδίωκε να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας.Οι δηλώσεις προκάλεσαν, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών, την έντονη αντίδραση της Πιονγκγιάνγκ, η οποία θεώρησε ότι η ρωσική στάση δεν συνάδει με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμμαχία των δύο χωρών.Η υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας,φέρεται να ζήτησε διευκρινίσεις από τη Μόσχα για την πολιτική που σκοπεύει να ακολουθήσει απέναντι στη Σεούλ.Σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών, οι περιορισμοί που επέβαλε η Πιονγκγιάνγκ αφορούν την αναστολή των παραδόσεων βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς KN-23, καθώς και νέων φορτίων πυρομαχικών πυροβολικού.Οι πύραυλοι KN-23 έχουν χρησιμοποιηθεί από τις ρωσικές δυνάμεις σε επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, μεταξύ των οποίων και πρόσφατα πλήγματα στο ενεργειακό δίκτυο της χώρας.Παράλληλα, η Βόρεια Κορέα φέρεται να απαγόρευσε τη χρήση του εναέριου χώρου της από ρωσικά στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη, περιορίζοντας μία ακόμη δυνατότητα στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.Επιπλέον, η Πιονγκγιάνγκ εμφανίζεται να καθυστερεί την εξέταση ρωσικού αιτήματος για σημαντική αύξηση της βορειοκορεατικής στρατιωτικής παρουσίας στη Ρωσία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ουκρανικές πληροφορίες, η Μόσχα έχει ζητήσει να αυξηθεί ο αριθμός των Βορειοκορεατών στρατιωτικών από περίπου 8.500 σε 50.000.

Η προσέγγιση της Μόσχας με τη Σεούλ που ενόχλησε την Πιονγκγιάνγκ

Το 25% έως 40% των ρωσικών πυρομαχικών προερχόταν από τη Βόρεια Κορέα

Πάνω από 7.000 απώλειες για τους Βορειοκορεάτες στρατιώτες στο Κουρσκ

Επιβράδυνση της συνεργασίας, όχι οριστική ρήξη

Οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Νότιας Κορέας παραμένουν τεταμένες από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.Η Σεούλ συμμετείχε στις διεθνείς προσπάθειες υποστήριξης του Κιέβου και επέβαλε περιορισμούς στις εξαγωγές προϊόντων και τεχνολογίας προς τη Ρωσία. Ωστόσο, οι οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών δεν έχουν διακοπεί.Κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026, η Νότια Κορέα εισήγαγε 18 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ρωσικού άνθρακα, ποσότητα αυξημένη κατά 34% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.Παράλληλα, σύμφωνα με άλλες πηγές, περισσότεροι από 176.000 μετρικοί τόνοι καυσίμων φορτώθηκαν σε νοτιοκορεατικά λιμάνια, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2026, σε δεξαμενόπλοια με προορισμό τη Ρωσία.Οι αποστολές αυτές πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο, που η Μόσχα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα στην εγχώρια αγορά καυσίμων, εξαιτίας των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια.Η φερόμενη αναστολή των στρατιωτικών αποστολών έρχεται έπειτα από μια περίοδο στενής και διαρκώς διευρυνόμενης συνεργασίας μεταξύ Μόσχας και Πιονγκγιάνγκ.Από το 2022, η Βόρεια Κορέα έχει εξελιχθεί σε σημαντικό προμηθευτή στρατιωτικού υλικού για τις ρωσικές δυνάμεις που πολεμούν στην Ουκρανία. Σύμφωνα με προηγούμενες εκτιμήσεις της ουκρανικής υπηρεσίας πληροφοριών, η Πιονγκγιάνγκ προμήθευε περίπου το 25% έως 40% των πυρομαχικών που χρησιμοποιούσε ο ρωσικός στρατός.Οι αποστολές περιλάμβαναν βλήματα πυροβολικού, βαλλιστικούς πυραύλους, συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών ρουκετών και αυτοκινούμενα πυροβόλα. Επιπλέον, η Ρωσία φέρεται να είχε παραλάβει περισσότερους από 100 βαλλιστικούς πυραύλους KN-23 και KN-24 από τον Ιούνιο του 2023.Η στρατιωτική συνεργασία επισημοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2024, όταν ο Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφθηκε την Πιονγκγιάνγκ και υπέγραψε με τονσυμφωνία αμοιβαίας άμυνας.Στη συνέχεια, η Βόρεια Κορέα ανέπτυξε στρατιωτικές δυνάμεις στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, προκειμένου να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις του ρωσικού στρατού. Η Πιονγκγιάνγκ αναγνώρισε επίσημα τη συμμετοχή των στρατιωτών της στις πολεμικές επιχειρήσεις τον Απρίλιο του 2025.Παρά τη στενή στρατιωτική συνεργασία, οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η ανάπτυξη βορειοκορεατικών δυνάμεων στη Ρωσία συνοδεύτηκε από σοβαρά επιχειρησιακά προβλήματα.Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι δυσκολίες συντονισμού μεταξύ Ρώσων και Βορειοκορεατών στρατιωτικών, τα γλωσσικά εμπόδια, η έλλειψη επαρκούς αριθμού διερμηνέων και η ανεπαρκής επιμελητειακή υποστήριξη.Τα προβλήματα αυτά επιδεινώθηκαν από τις μεγάλες απώλειες που φέρονται να υπέστησαν οι βορειοκορεατικές δυνάμεις στις επιχειρήσεις στην περιφέρεια του Κουρσκ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, οι συνολικές απώλειες του βορειοκορεατικού εκστρατευτικού σώματος ανέρχονται σε 7.058 στρατιώτες.Από αυτούς, 2.251 εκτιμάται ότι έχουν σκοτωθεί, ενώ οι υπόλοιποι έχουν τραυματιστεί. Τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.Παρά τις πληροφορίες για αναστολή της στρατιωτικής βοήθειας, η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών αποφεύγει να παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις ως οριστική διάλυση της συμμαχίας Μόσχας και Πιονγκγιάνγκ. Αντίθετα, περιγράφει την κατάσταση ως επιβράδυνση της στρατιωτικής συνεργασίας, η οποία συνδέεται με τις πρόσφατες διπλωματικές διαφωνίες.Η διάρκεια των περιορισμών, όπως και το κατά πόσο αυτοί θα επηρεάσουν ουσιαστικά τις ρωσικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, παραμένουν ασαφή.