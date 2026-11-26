Miss Universe 2026: Το Πουέρτο Ρίκο κατέκτησε το στέμμα, αλλά η Ρωσίδα έκλεψε τις εντυπώσεις - Αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο της ομορφιάς, γράφουν
«Πώς είναι δυνατόν να μην μπήκε καν στους 30;» είναι μερικά από τα σχόλια στο X για την 21χρονη Αλεξάντρα Στάσκεβιτς
Η 27χρονη Μπαρέτο ξεχώρισε στον επετειακό, 75ο διαγωνισμό ομορφιάς, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο. Η διοργάνωση συγκέντρωσε 116 διαγωνιζόμενες από χώρες και περιοχές ολόκληρου του κόσμου.
Δείτε τη Miss Universe 2026
Η 21χρονη Στάσκεβιτς από τη Ρωσία, η οποία, αν και δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μία από τις 30 θέσεις της τελικής φάσης, δέχεται κολακευτικά σχόλια για την εμφάνισή της στην πλατφόρμα του X.
Κάτω από αναρτήσεις με φωτογραφίες της από τον διαγωνισμό, δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκφράζουν τον θαυμασμό τους, εστιάζοντας στην ομορφιά και την εικόνα της. «Οι Ρωσίδες είναι υπέροχες» έγραψε κάποιος, ενώ άλλος σχολίασε: «Αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο της ομορφιάς». «Είναι τόσο υπέροχη, γι' αυτό τη μισούν» ανέφερε ένα ακόμη σχόλιο.
Η μη πρόκριση της Στάσκεβιτς στην τελική 30άδα προκάλεσε επίσης απορίες. «Πώς είναι δυνατόν να μην μπήκε καν στην πρώτη 30άδα;» αναρωτήθηκε κάποιος, ενώ άλλος υποστήριξε ότι η Ρωσίδα άξιζε τουλάχιστον μια θέση στην πρώτη 12άδα. Το ίδιο πρόσωπο στάθηκε σε φωτογραφία της στην οποία εμφανίζεται με ελάχιστο μακιγιάζ, επισημαίνοντας ότι η φυσική της ομορφιά ήταν αρκετή για να ξεχωρίσει.
Δείτε μερικά από τα σχόλια
Alexandra Stashekevic, Miss Russia 2026 🇷🇺— Aleksander 🇵🇱🇷🇺 (@dhulqarnayn786) November 26, 2026
This is what true beauty looks like! ✨ pic.twitter.com/d40RU9ymUS
Alexandra Stashekevic, Miss Russia 🇷🇺— Aleksander 🇵🇱🇷🇺 (@dhulqarnayn786) November 25, 2026
Russian women are wonderful ❤️ pic.twitter.com/trhtv9bGY5
how can men be gay.!! 🤯— megha p 🍂 𓈒𓂂𓏸♡♡◌𓂂𓈒 (@Meghaa1010) November 25, 2026
this is miss russia, miss universe 2026
she’s sooo beautiful, literally exquisite! pic.twitter.com/qk99jlpcM7
Aleksandra Stashkevich, Miss Russia 2026 🇷🇺— Aleksander 🇵🇱🇷🇺 (@dhulqarnayn786) November 25, 2026
She is so wonderful, that's why they hate her. https://t.co/D6HmfLkN8x pic.twitter.com/fSzwz0bS7e
Astounding beauty Miss Russia 2026 Alexandra Stashkevich advanced to the Miss Universe semifinals, but eventually lost to DEI lock Miss Puerto Rico, whose looks are nothing to write home about pic.twitter.com/C8orXhb1o1— Holli's 2nd ♡ (@HolliTheNord) November 25, 2026
Russian Embassy posted this image of their Miss Universe contestant, and they have a point.— Happy Granddaddd (@PlotWeaver) November 25, 2026
She is exceptionally beautiful, prettiest face in Miss Universe 2026.
I wonder whether she would have placed in the top three if there was not a political bias against her country. https://t.co/01pttJJ4sl pic.twitter.com/Xsh8fWCFu3
You're so stupid that's not Miss Russia 2026, this is Miss Russia 2026 pic.twitter.com/Mk24JQFINq— Edna Slays (@___EdnaLol___) November 25, 2026
Beautiful Russian contestant Alexandra Stashkevich has advanced to the semifinals of Miss Universe 2026.— Sean BT☦️ (@TsSean2027) November 25, 2026
An angelic face, a Caspian-inspired gaze, and gorgeous ornate accessories. I really hope she wins the crown. She perfectly embodies European beauty. pic.twitter.com/dmTr5H0SIn
Ποια είναι η Αλεξάντρα ΣτάσκεβιτςΗ Αλεξάντρα Στάσκεβιτς γεννήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου του 2005 στο Τουμέν της Ρωσίας. Εκτός από την ενασχόλησή της με το μόντελινγκ, έχει σημαντική αθλητική διαδρομή, καθώς έχει αναδειχτεί επτά φορές πρωταθλήτρια Ρωσίας στο cheerleading, ενώ έχει αποκτήσει και τον τίτλο της υποψήφιας για τον βαθμό του μάστερ στον αθλητισμό. Ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο άθλημα για περισσότερα από 11 χρόνια και συμμετείχε σε αγώνες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Παράλληλα, έχει επιλέξει να ακολουθήσει τον δρόμο της δημοσιογραφίας. Σπουδάζει στο Τμήμα Δημοσιογραφίας του Κρατικού Πανεπιστημίου του Τουμέν και έχει εργαστεί ως αθλητική συντάκτρια.
Η πρώτη σημαντική παρουσία της σε διαγωνισμό ομορφιάς ήταν το 2023, όταν συμμετείχε στα καλλιστεία Miss Russia. Τότε, σε ηλικία 18 ετών, κατάφερε να φτάσει στην πρώτη δεκάδα, ενώ ξεχώρισε και στον διαγωνισμό, παρουσιάζοντας ένα χορευτικό και ακροβατικό πρόγραμμα.
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