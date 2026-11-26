Ποια είναι η Αλεξάντρα Στάσκεβιτς

Η Αλεξάντρα Στάσκεβιτς γεννήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου του 2005 στο Τουμέν της Ρωσίας. Εκτός από την ενασχόλησή της με το μόντελινγκ, έχει σημαντική αθλητική διαδρομή, καθώς έχει αναδειχτεί επτά φορές πρωταθλήτρια Ρωσίας στο cheerleading, ενώ έχει αποκτήσει και τον τίτλο της υποψήφιας για τον βαθμό του μάστερ στον αθλητισμό. Ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο άθλημα για περισσότερα από 11 χρόνια και συμμετείχε σε αγώνες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.Παράλληλα, έχει επιλέξει να ακολουθήσει τον δρόμο της δημοσιογραφίας. Σπουδάζει στο Τμήμα Δημοσιογραφίας του Κρατικού Πανεπιστημίου του Τουμέν και έχει εργαστεί ως αθλητική συντάκτρια.Η πρώτη σημαντική παρουσία της σε διαγωνισμό ομορφιάς ήταν το 2023, όταν συμμετείχε στα καλλιστεία Miss Russia. Τότε, σε ηλικία 18 ετών, κατάφερε να φτάσει στην πρώτη δεκάδα, ενώ ξεχώρισε και στον διαγωνισμό, παρουσιάζοντας ένα χορευτικό και ακροβατικό πρόγραμμα.