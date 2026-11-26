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Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ παραπέμπεται σε δίκη για τον βιασμό της ηθοποιού Σαρλότ Αρνούλ
Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ παραπέμπεται σε δίκη για τον βιασμό της ηθοποιού Σαρλότ Αρνούλ
Σε περίπτωση καταδίκης, βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης από 15 έως 20 έτη
Σε δίκη για τον βιασμό της ηθοποιού Σαρλότ Αρνούλ το 2018 παραπέμπεται ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο δικηγόρος του Γάλλου ηθοποιού, Νταβίντ-Ολιβιέ Καμίνσκι.
Σύμφωνα με το Reuters, η Αρνούλ κατήγγειλε για πρώτη φορά τον Ντεπαρντιέ το 2018, υποστηρίζοντας ότι ο ηθοποιός τη βίασε σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις στην κατοικία του στο Παρίσι, όταν εκείνη ήταν λίγο πάνω από 20 ετών. Ο 77χρονος ηθοποιός έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, ενώ η νομική του ομάδα είχε προσφύγει πέρυσι κατά της απόφασης για την παραπομπή του σε δίκη.
Σημειώνεται ότι νωρίτερα τον Νοέμβριο, ο Ντεπαρντιέ απέσυρε την έφεσή του κατά της καταδίκης του το 2025 για σεξουαλική επίθεση σε ξεχωριστή υπόθεση, αποδεχόμενος την ενοχή του και ζητώντας συγγνώμη από τα θύματά του.
Η νέα δικαστική διαδικασία αφορά σοβαρότερες κατηγορίες, καθώς, σε περίπτωση καταδίκης για βιασμό, ο Γάλλος ηθοποιός βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης από 15 έως 20 έτη.
Σύμφωνα με το Reuters, η Αρνούλ κατήγγειλε για πρώτη φορά τον Ντεπαρντιέ το 2018, υποστηρίζοντας ότι ο ηθοποιός τη βίασε σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις στην κατοικία του στο Παρίσι, όταν εκείνη ήταν λίγο πάνω από 20 ετών. Ο 77χρονος ηθοποιός έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, ενώ η νομική του ομάδα είχε προσφύγει πέρυσι κατά της απόφασης για την παραπομπή του σε δίκη.
Σημειώνεται ότι νωρίτερα τον Νοέμβριο, ο Ντεπαρντιέ απέσυρε την έφεσή του κατά της καταδίκης του το 2025 για σεξουαλική επίθεση σε ξεχωριστή υπόθεση, αποδεχόμενος την ενοχή του και ζητώντας συγγνώμη από τα θύματά του.
Η νέα δικαστική διαδικασία αφορά σοβαρότερες κατηγορίες, καθώς, σε περίπτωση καταδίκης για βιασμό, ο Γάλλος ηθοποιός βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης από 15 έως 20 έτη.
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