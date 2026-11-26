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Έτσι θα είναι το Ηρώδειο μετά τις εργασίες: Αναστηλώσεις, παρεμβάσεις στη σκηνή και αναψυκτήριο στον προαύλιο χώρο, δείτε φωτογραφίες
Έτσι θα είναι το Ηρώδειο μετά τις εργασίες: Αναστηλώσεις, παρεμβάσεις στη σκηνή και αναψυκτήριο στον προαύλιο χώρο, δείτε φωτογραφίες
Το «λίφτινγκ» του Ηρωδείου θα είναι ολικό, με δομικές και λειτουργικές παρεμβάσεις ενώ οι εργασίες θα κρατήσουν τρία χρόνια
Μία νέα, εντυπωσιακή εικόνα θα έχει το Ηρώδειο μετά την ολοκλήρωση του τριετούς έργου ολικής αποκατάστασης και ανάδειξής του. Σημαντικά αναστηλωτικά έργα για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων φθορών που έχει υποστεί το μνημείο, αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις που αναδεικνύουν τμήματά του τα οποία παρέμεναν αθέατα, επεμβάσεις σκηνή αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο του αλλά και σημαντική αναβάθμιση στα καμαρίνια και στους χώρους υγιεινής συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στις εννέα συνολικά μελέτες που έχουν εκπονηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείο Πολιτισμού, όπου παρουσιάστηκαν σήμερα, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
«Τα τελευταία χρόνια το μνημείο εμφάνιζε σημάδια κόπωσης και γήρανσης. Η προστασία του ήταν για μας κάτι απολύτως αναγκαίο. Έτσι πήραμε την όχι εύκολη απόφαση το Ηρώδειο να διακόψει τη λειτουργία του τον Ιούλιο 2026, προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασής του» εξήγησε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατά τη σημερινή παρουσίαση του έργου ο συνολικός προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 19.700.000 ευρώ και πρόσθεσε: «Στόχος μας είναι, με την ολοκλήρωση των έργων, το μνημείο να είναι επαρκώς θωρακισμένο έναντι της φυσικής και της ανθρωπογενούς φθοράς, βελτιωμένο ως προς την αναγνωσιμότητά του και πλήρως αναβαθμισμένο, σε επίπεδο υποστήριξης των λειτουργικών απαιτήσεων σύγχρονων πολιτιστικών εκδηλώσεων, με κορυφαίες αυτές του Φεστιβάλ Αθηνών.»
«Τα τελευταία χρόνια το μνημείο εμφάνιζε σημάδια κόπωσης και γήρανσης. Η προστασία του ήταν για μας κάτι απολύτως αναγκαίο. Έτσι πήραμε την όχι εύκολη απόφαση το Ηρώδειο να διακόψει τη λειτουργία του τον Ιούλιο 2026, προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασής του» εξήγησε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατά τη σημερινή παρουσίαση του έργου ο συνολικός προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 19.700.000 ευρώ και πρόσθεσε: «Στόχος μας είναι, με την ολοκλήρωση των έργων, το μνημείο να είναι επαρκώς θωρακισμένο έναντι της φυσικής και της ανθρωπογενούς φθοράς, βελτιωμένο ως προς την αναγνωσιμότητά του και πλήρως αναβαθμισμένο, σε επίπεδο υποστήριξης των λειτουργικών απαιτήσεων σύγχρονων πολιτιστικών εκδηλώσεων, με κορυφαίες αυτές του Φεστιβάλ Αθηνών.»
Το «λίφτινγκ» του Ηρωδείου θα είναι ολικό, με δομικές και λειτουργικές παρεμβάσεις. Ο σχεδιασμός προβλέπει, μεταξύ άλλων, συντήρηση της εσωτερικής και εξωτερικής όψης του μετωπικού τοίχου που παρουσιάζουν τις πιο εκτεταμένες φθορές, περιμετρικού τοίχου του κοίλου, των επιχρισμάτων αλλά και του εντυπωσιακού ψηφιακού δαπέδου που βρίσκεται στο πίσω μέρος της σκηνικής αίθουσας και παρέμενε αθέατο, το οποίο στις παραστάσεις θα προστατεύεται με ειδικό κάλυμμα, καθαρισμό εδωλίων, επεμβάσεις στο προσκήνιο με τοποθέτηση σανιδώματος και πλάκες μαρμάρων Διονύσου, αναστηλώσεις και αποκαταστάσεις τμημάτων που παρουσιάζουν φθορές αλλά και δημιουργία εξωτερικών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.
Στο μεταξύ σε πλήρη ανακαίνιση θα υποβληθούν τα καμαρίνια που φιλοξενούν τους καλλιτέχνες των παραστάσεων που παρουσιάζονται αλλά και οι χώροι υγιεινής που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες.
Σημαντικές παρεμβάσεις, όμως, θα γίνουν και στον προαύλιο χώρο του Ηρωδείου ο οποίος μεγαλώνει. Η πλατεία και το θα αναδιαμορφωθεί, θα απαλλαγεί από τις πρόχειρες κατασκευές, όπως γκισέ εισιτηρίων κ.α. και θα αποκτήσει ένα πέτρινο καθιστικό χώρο, σε όλο το μήκος της, με θέα την πρόσοψη του μνημείου. Σε χαμηλότερο επίπεδο προβλέπεται να λειτουργήσουν εκεί αναψυκτήριο και πωλητήριο.
«Η γενική ιδέα της αποκατάστασης βασίζεται στη διαφύλαξη όλων των υφιστάμενων δομικών και αρχιτεκτονικών στοιχείων, καθώς και στην εφαρμογή των απολύτως αναγκαίων ενισχύσεων, προσθηκών ή συμπληρώσεων των χαμένων τμημάτων, ώστε να εξασφαλισθεί η μακροχρόνια προστασία του μνημείου, η ευστάθεια, η στερεότητα, η λειτουργικότητα, η αναγνωσιμότητα και η διδακτικότητά του» επισήμανε η Λίνα Μενδώνη.
Tο Ηρώδειο, που χρονολογείται το 2ο αι. μ.Χ. και αποτελεί ένα από τα πλέον εμβληματικά μνημεία της Αθήνας, ίδρυσε ο Ηρώδης Αττικός, αποκάλυψε ο Κυριακός Πιττάκης, το 1858, ανέσκαψε ο Παναγής Καββαδίας, το 1890, αναστήλωσε αρχικά ο Αναστάσιος Ορλάνδος, το 1962, και χρησιμοποιείται από το 1955 για τις παραστάσεις του Φεστιβάλ.
Στο μεταξύ σε πλήρη ανακαίνιση θα υποβληθούν τα καμαρίνια που φιλοξενούν τους καλλιτέχνες των παραστάσεων που παρουσιάζονται αλλά και οι χώροι υγιεινής που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες.
Σημαντικές παρεμβάσεις, όμως, θα γίνουν και στον προαύλιο χώρο του Ηρωδείου ο οποίος μεγαλώνει. Η πλατεία και το θα αναδιαμορφωθεί, θα απαλλαγεί από τις πρόχειρες κατασκευές, όπως γκισέ εισιτηρίων κ.α. και θα αποκτήσει ένα πέτρινο καθιστικό χώρο, σε όλο το μήκος της, με θέα την πρόσοψη του μνημείου. Σε χαμηλότερο επίπεδο προβλέπεται να λειτουργήσουν εκεί αναψυκτήριο και πωλητήριο.
«Η γενική ιδέα της αποκατάστασης βασίζεται στη διαφύλαξη όλων των υφιστάμενων δομικών και αρχιτεκτονικών στοιχείων, καθώς και στην εφαρμογή των απολύτως αναγκαίων ενισχύσεων, προσθηκών ή συμπληρώσεων των χαμένων τμημάτων, ώστε να εξασφαλισθεί η μακροχρόνια προστασία του μνημείου, η ευστάθεια, η στερεότητα, η λειτουργικότητα, η αναγνωσιμότητα και η διδακτικότητά του» επισήμανε η Λίνα Μενδώνη.
Tο Ηρώδειο, που χρονολογείται το 2ο αι. μ.Χ. και αποτελεί ένα από τα πλέον εμβληματικά μνημεία της Αθήνας, ίδρυσε ο Ηρώδης Αττικός, αποκάλυψε ο Κυριακός Πιττάκης, το 1858, ανέσκαψε ο Παναγής Καββαδίας, το 1890, αναστήλωσε αρχικά ο Αναστάσιος Ορλάνδος, το 1962, και χρησιμοποιείται από το 1955 για τις παραστάσεις του Φεστιβάλ.
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