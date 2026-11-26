ου παρουσιάζουν τις πιο εκτεταμένες φθορές

ου βρίσκεται στο πίσω μέρος της

ουσας και παρέμενε αθέατο

Ανάδειξη ψηφηδωτoύ δαπέδoυ πoυ βρίσκεται στo πίσω μέρoς της σκηνικής αίθoυσας και παρέμενε αθέατo

Τα νέα καμαρίνια

Σύγχρoνoι χώρoι υγιεινής

ο οποίος μεγαλώνει

ό τις πρόχειρες κατασκευές, όπως γκισέ εισιτηρίων κ.α. και θα αποκτήσει ένα

ο καθιστικό

ο, σε όλο το μήκος της, με θέα την πρόσοψη του μνημείου. Σ

λότερο επίπεδο

Η νέα διαμoρφωση τoυ πρoαύλιoυ χώρoυ

Τo νέo αναψυκτήριo

ου χρονολογείται το

απ

οτελεί ένα από τα πλέον

εμβληματικά μνημεία της Αθήνας,

ου

Το «λίφτινγκ» του Ηρωδείου θα είναι ολικό, με δομικές και λειτουργικές παρεμβάσεις. Ο σχεδιασμός προβλέπει, μεταξύ άλλων, συντήρηση της εσωτερικής και εξωτερικής όψης του μετωπικού τοίχου π, περιμετρικού τοίχου του κοίλου, των επιχρισμάτων αλλά και του εντυπωσιακού ψηφιακού δαπέδου πσκηνικής αίθ, το οποίο στις παραστάσεις θα προστατεύεται με ειδικό κάλυμμα, καθαρισμό εδωλίων, επεμβάσεις στο προσκήνιο με τοποθέτηση σανιδώματος και πλάκες μαρμάρων Διονύσου, αναστηλώσεις και αποκαταστάσεις τμημάτων που παρουσιάζουν φθορές αλλά και δημιουργία εξωτερικών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.Στο μεταξύ σε πλήρη ανακαίνιση θα υποβληθούν ταπου φιλοξενούν τους καλλιτέχνες των παραστάσεων που παρουσιάζονται αλλά και οιπου χρησιμοποιούν οι επισκέπτες.Σημαντικές παρεμβάσεις, όμως, θα γίνουν και στοντου Ηρωδείου. Η πλατεία και το θα αναδιαμορφωθεί, θα απαλλαγεί αππέτρινχώρε χαμηπροβλέπεται να λειτουργήσουν εκείκαι«Η γενική ιδέα της αποκατάστασης βασίζεται στη διαφύλαξη όλων των υφιστάμενων δομικών και αρχιτεκτονικών στοιχείων, καθώς και στην εφαρμογή των απολύτως αναγκαίων ενισχύσεων, προσθηκών ή συμπληρώσεων των χαμένων τμημάτων, ώστε να εξασφαλισθεί η μακροχρόνια προστασία του μνημείου, η ευστάθεια, η στερεότητα, η λειτουργικότητα, η αναγνωσιμότητα και η διδακτικότητά του» επισήμανε η Λίνα Μενδώνη.Tο Ηρώδειο, π2ο αι. μ.Χ. καιίδρυσε ο Ηρώδης Αττικός, αποκάλυψε ο Κυριακός Πιττάκης, το 1858, ανέσκαψε ο Παναγής Καββαδίας, το 1890, αναστήλωσε αρχικά ο Αναστάσιος Ορλάνδος, το 1962, και χρησιμοποιείται από το 1955 για τις παραστάσεις τΦεστιβάλ.