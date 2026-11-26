Επιστροφή ενοικίου: Έγινε νωρίτερα η πληρωμή - Στους λογαριασμούς 932.652 δικαιούχων τα χρήματα

Ολοκληρώθηκε η καταβολή της επιστροφής ενοικίου – Ποιοι λαμβάνουν διπλή ενίσχυση, ποια είναι τα αυξημένα εισοδηματικά όρια και σε ποιες περιπτώσεις μπορούν να υποβληθούν δικαιολογητικά έως τις 31 Δεκεμβρίου