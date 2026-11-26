Όπως και σε άλλες χώρες του πρώην σοβιετικού μπλοκ, η κομμουνιστική Ουγγαρία βασιζόταν σε ένα τεράστιο δίκτυο πληροφοριοδοτών που στρατολογούνταν μέσω πειθούς ή εξαναγκασμού για να παρακολουθούν συναδέλφους, γείτονες και συγγενείς

δεκάδες χιλιάδες φακέλους των μυστικών υπηρεσιών της κομμουνιστικής περιόδου, αναρτώντας τους σε online δημόσια βάση δεδομένων, σε μια απόπειρα αντιμετώπισης του καταπιεστικού παρελθόντος της, ο Γιόζεφ -ψευδώνυμο- γνώριζε ότι το μυστικό και η ντροπή που κουβαλούσε για χρόνια θα αποκαλυπτόταν.



Η έναρξη της δημοσιοποίησης των μυστικών αρχείων έγινε στις 4 Νοεμβρίου 2026, 70 ακριβώς χρόνια από την ημέρα που τα Βουδαπέστη για να καταπνίξουν την ουγγρική εξέγερση που είχε ξεκινήσει στις 23 Οκτωβρίου. Η ιστορική αυτή κίνηση περισσότερα από 36 χρόνια μετά την κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος άνοιξε ένα παράθυρο στο τεράστιο δίκτυο πληροφοριοδοτών και πρακτόρων τους οποίους χρησιμοποιούσε επί δεκαετίες το κομμουνιστικό καθεστώς για να παρακολουθεί τους Ούγγρους πολίτες.



παραδέχτηκε ότι συνεργάστηκε με τη μυστική αστυνομία τη δεκαετία του 1970 πριν αποχωρήσει λίγα χρόνια αργότερα.



«Θυμάμαι την ημέρα που με κάλεσαν στο γραφείο του διευθυντή του κινηματογραφικού στούντιο, όπου με περίμενε ένας νεαρός άνδρας που δεν γνώριζα. Μου είπε ότι ήταν αξιωματικός στο υπουργείο Εσωτερικών και μου ζήτησε να συνεισφέρω στο έργο τους για την υπεράσπιση της χώρας μας. Ήταν ταυτόχρονα ευγενικός και απειλητικός», αφηγείται.



Για να μπορέσει να συνεχίσει να εργάζεται και επειδή καταλάβαινε ότι οι ουγγρικές υπηρεσίες πληροφοριών γνώριζαν πολλά για αυτόν και την οικογένειά του, ιδιαίτερα για την απόπειρα αυτομόλησης του πατέρα του, την οποία ο ίδιος δεν γνώριζε, ο Γιόζεφ συμφώνησε.



ένοχος, αλλά και θύμα ενός καθεστώτος στο οποίο δεν ήξερα πώς να αντισταθώ».



Υποστηρίζει ότι ποτέ δεν παρείχε καμία χρήσιμη πληροφορία. Αλλά αυτή η «αμαρτία» «καίει τα σωθικά μου» για σχεδόν μισό αιώνα, λέει, ελπίζοντας ότι η μετέπειτα εμπλοκή του στη δημοκρατική αντιπολίτευση θα τον βοηθούσε να εξιλεωθεί.



Όπως και σε άλλες χώρες του πρώην σοβιετικού μπλοκ, η κομμουνιστική Ουγγαρία βασιζόταν σε ένα τεράστιο δίκτυο πληροφοριοδοτών που στρατολογούνταν μέσω πειθούς ή εξαναγκασμού για να παρακολουθούν συναδέλφους, γείτονες και συγγενείς. Μεταξύ 1949 και 1989, εκατοντάδες χιλιάδες Ούγγροι υποβλήθηκαν έτσι σε παρακολούθηση.



Κλείσιμο Πολωνία άνοιξε τα αρχεία της πολύ νωρίτερα, αλλά δεν επιτρέπει ελεύθερες και χωρίς περιορισμούς αναζητήσεις, όπως θα είναι η περίπτωση της Ουγγαρίας. Η Γερμανία υιοθέτησε επίσης μία περιοριστική προσέγγιση στο άνοιγμα των φακέλων της Stasi, ενώ στην Τσεχική Δημοκρατία δεν έχει αναρτηθεί το σύνολο των φακέλων στην online βάση δεδομένων.



«Η πιθανότητα να ήταν πληροφοριοδότης του κομμουνιστικού καθεστώτος γκρέμισε βάναυσα την εικόνα που είχα πάντα γι' αυτόν» Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, οι υπηρεσίες της μυστικής αστυνομίας των χωρών της ανατολικής Ευρώπης, όπως η Stasi στην Ανατολική Γερμανία ή οι υπηρεσίες ασφαλείας στην Ουγγαρία, στηρίζονταν σε πληροφορίες πληροφοριοδοτών/συνεργατών οι οποίοι στρατολογούνταν μέσω εκβιασμών, απειλών ή ανταμοιβών. Ανάμεσα στο 1956 και το 1989, περί τους 55.000 μυστικοί πληροφοριοδότες είχαν καταγραφεί στην Ουγγαρία. Παρακολουθούσαν φίλους, μέλη των οικογενειών τους, γείτονες και συναδέλφους για να ανακαλύψουν σημάδια αντικαθεστωτικών αισθημάτων, δυτικής επιρροής και οι αναφορές τους συχνά οδηγούσαν σε συλλήψεις και ανακρίσεις.



Κατά τη διάρκεια των πιο σκοτεινών χρόνων του καθεστώτος, στις αρχές της δεκαετίας του 1950, οι αναφορές πληροφοριοδοτών μπορούσαν συχνά να οδηγήσουν σε συλλήψεις, δίκες παρωδία ή ακόμα και εκτελέσεις. Αργότερα, οδήγησαν κυρίως σε εμπόδια στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία ή σε ταξιδιωτικούς περιορισμούς.



Πολλά διαμερίσματα στο κέντρο της Βουδαπέστης -που αποκαλούνταν διαμερίσματα-Κ- χρησίμευαν ως γιάφκες για μυστικές συναντήσεις ανάμεσα σε πράκτορες της μυστικής αστυνομίας και πολίτες/πληροφοριοδότες.



Όταν η Ουγγαρία στις αρχές Νοεμβρίου έδωσε στη δημοσιότητα, αναρτώντας τους σε online δημόσια βάση δεδομένων, σε μια απόπειρα αντιμετώπισης του καταπιεστικού παρελθόντος της, ο-ψευδώνυμο- γνώριζε ότι το μυστικό και η ντροπή που κουβαλούσε για χρόνια θα αποκαλυπτόταν.Η έναρξη της δημοσιοποίησης των μυστικών αρχείων έγινε στις 4 Νοεμβρίου 2026, 70 ακριβώς χρόνια από την ημέρα που τα σοβιετικά τανκς εισέβαλαν στηνγια να καταπνίξουν την ουγγρική εξέγερση που είχε ξεκινήσει στις 23 Οκτωβρίου. Η ιστορική αυτή κίνηση περισσότερα από 36 χρόνια μετά την κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος άνοιξε ένα παράθυρο στο τεράστιο δίκτυοτους οποίους χρησιμοποιούσε επί δεκαετίες το κομμουνιστικό καθεστώς για να παρακολουθεί τους Ούγγρους πολίτες.Σε αντίθεση με άλλα άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί στα αρχεία, ο Γιόζεφ, ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος για να προστατεύσει την οικογένειά του, δεν θέλει ούτε να υποβαθμίσει ούτε να αρνηθεί τη συμμετοχή του. Σε μια ανάρτηση που δημοσιεύτηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης,με τη μυστική αστυνομία τη δεκαετία του 1970 πριν αποχωρήσει λίγα χρόνια αργότερα.«Θυμάμαι την ημέρα που μετου διευθυντή του κινηματογραφικού στούντιο, όπου με περίμενε ένας νεαρός άνδρας που δεν γνώριζα. Μου είπε ότι ήταν αξιωματικός στο υπουργείο Εσωτερικών και μου ζήτησε να συνεισφέρω στο έργο τους για την υπεράσπιση της χώρας μας. Ήταν ταυτόχρονα ευγενικός και απειλητικός», αφηγείται.Για να μπορέσει να συνεχίσει να εργάζεται και επειδή καταλάβαινε ότι οιγνώριζαν πολλά για αυτόν και την οικογένειά του, ιδιαίτερα για την απόπειρα αυτομόλησης του πατέρα του, την οποία ο ίδιος δεν γνώριζε, ο Γιόζεφ συμφώνησε.«Φοβόμουν, ήμουν δειλός. Και ήμουν ευάλωτος», παραδέχεται σήμερα, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Έγινα, αλλά και θύμα ενός καθεστώτος στο οποίο δεν ήξερα πώς να αντισταθώ».Υποστηρίζει ότι ποτέ δεν παρείχε καμία χρήσιμη πληροφορία. Αλλάγια σχεδόν μισό αιώνα, λέει, ελπίζοντας ότι η μετέπειτα εμπλοκή του στη δημοκρατική αντιπολίτευση θα τον βοηθούσε να εξιλεωθεί.Όπως και σε άλλες χώρες του πρώην σοβιετικού μπλοκ, ηβασιζόταν σε ένα τεράστιο δίκτυο πληροφοριοδοτών που στρατολογούνταν μέσω πειθούς ή εξαναγκασμού για να παρακολουθούν συναδέλφους, γείτονες και συγγενείς. Μεταξύ 1949 και 1989, εκατοντάδες χιλιάδες Ούγγροι υποβλήθηκαν έτσι σε παρακολούθηση.άνοιξε τα αρχεία της πολύ νωρίτερα, αλλά δεν επιτρέπει ελεύθερες και χωρίς περιορισμούς αναζητήσεις, όπως θα είναι η περίπτωση της Ουγγαρίας. Η Γερμανία υιοθέτησε επίσης μία περιοριστική προσέγγιση στο άνοιγμα των φακέλων της Stasi, ενώ στην Τσεχική Δημοκρατία δεν έχει αναρτηθεί το σύνολο των φακέλων στην online βάση δεδομένων.Κατά τη διάρκεια του, οι υπηρεσίες της μυστικής αστυνομίας των χωρών της ανατολικής Ευρώπης, όπως η Stasi στην Ανατολική Γερμανία ή οι υπηρεσίες ασφαλείας στην, στηρίζονταν σε πληροφορίες πληροφοριοδοτών/συνεργατών οι οποίοι στρατολογούνταν μέσω εκβιασμών, απειλών ή ανταμοιβών. Ανάμεσα στο 1956 και το 1989, περί τους 55.000 μυστικοί πληροφοριοδότες είχαν καταγραφεί στην Ουγγαρία. Παρακολουθούσαν φίλους, μέλη των οικογενειών τους, γείτονες και συναδέλφους για να ανακαλύψουν σημάδια αντικαθεστωτικών αισθημάτων, δυτικής επιρροής και οι αναφορές τους συχνά οδηγούσαν σε συλλήψεις και ανακρίσεις.Κατά τη διάρκεια των πιο σκοτεινών χρόνων του καθεστώτος, στις αρχές της δεκαετίας του 1950, οι αναφορέςμπορούσαν συχνά να οδηγήσουν σε συλλήψεις, δίκες παρωδία ή ακόμα και εκτελέσεις. Αργότερα, οδήγησαν κυρίως σε εμπόδια στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία ή σε ταξιδιωτικούς περιορισμούς.Πολλά διαμερίσματα στο κέντρο της Βουδαπέστης -που αποκαλούνταν διαμερίσματα-Κ- χρησίμευαν ως γιάφκες για μυστικές συναντήσεις ανάμεσα σε πράκτορες της μυστικής αστυνομίας και πολίτες/πληροφοριοδότες.

Στις 4 Νοεμβρίου δημοσιεύθηκαν περίπου 60.000 ονόματα, τα οποία προήλθαν από διατηρημένα αρχεία και εφεδρικές μαγνητικές ταινίες, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα τρίτο του εκτιμώμενου αριθμού πληροφοριοδοτών.



Η δημοσίευση προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τα Ιστορικά Αρχεία της Υπηρεσίας Κρατικής Ασφάλειας (ABTL), σχεδόν 10.000 άτομα ζήτησαν πρόσβαση σε πρόσθετα έγγραφα μόνο την πρώτη εβδομάδα.



Μεταξύ αυτών και η Χαϊνάλκα, η οποία έμεινε άναυδη όταν ανακάλυψε το όνομα του αποθανόντος πατέρα της στη λίστα.



«Η πιθανότητα να ήταν πληροφοριοδότης του κομμουνιστικού καθεστώτος γκρέμισε βάναυσα την εικόνα που είχα πάντα γι' αυτόν», λέει η 50χρονη γυναίκα, η οποία προτιμά να μην δώσει το επώνυμό της.



«Ίσως όμως αυτό εξηγεί και ορισμένες διακοπές και ολισθήσεις στη ζωή του που παρέμεναν πάντα μυστηριώδεις», προσθέτει, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.



Χωρίς να γνωρίζει αν υπάρχουν ακόμη έγγραφα που διευκρινίζουν τον ρόλο του, λυπάται που οι συνέπειες αυτής της αποκάλυψης για τις οικογένειες δεν έχουν σχεδόν ληφθεί υπόψη.



«Ο πατέρας μου είναι νεκρός εδώ και 30 χρόνια. Δεν μπορώ πλέον να του μιλήσω γι' αυτό», προσθέτει, μη σίγουρη για το τι φοβάται περισσότερο: «να μην μάθει ποτέ την αλήθεια» ή, αντίθετα, να την ανακαλύψει.



«Κάθαρση» Το τέλος του κομμουνιστικού καθεστώτος ήρθε το 1989, αλλά η Ουγγαρία καθυστέρησε το άνοιγμα των φακέλων του αρχείου που φυλάσσεται σε έναν τεράστιο υπόγειο χώρο στην Βουδαπέστη λόγω της έλλειψης πολιτικής βούλησης διαδοχικών κυβερνήσεων που δεν επέτρεψαν στην ουγγρική κοινωνία να συμφιλιωθεί με το κομμουνιστικό της παρελθόν.



Από την πτώση του κομμουνισμού, πολλές προσπάθειες πλήρους ανοίγματος των αρχείων απέτυχαν, κάτι που επικριτές έχουν αποδώσει στην απροθυμία των διαδοχικών κυβερνήσεων να διακινδυνεύσουν να θέσουν σε κίνδυνο ορισμένα πολιτικά πρόσωπα.



Το άνοιγμα των αρχείων ήταν μεταξύ των προεκλογικών υποσχέσεων του πρωθυπουργού Πέτερ Μάγιαρ, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία τον Μάιο.



Ωστόσο, επικριτές πιστεύουν ότι η εφαρμογή της ήταν βιαστική και κακώς προετοιμασμένη. Αρκετά λάθη έχουν τροφοδοτήσει αυτές τις επικρίσεις.



Ο Σάντορ Λέζακ, πρώην αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, εξέχουσα προσωπικότητα στη δημοκρατική μετάβαση μετά το τέλος της κομμουνιστικής περιόδου και σύμμαχος του πρώην εθνικιστή πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, αναγνωρίστηκε λανθασμένα ως πληροφοριοδότης, όπως και 164 άλλα άτομα που στην πραγματικότητα ήταν θύματα κρατικής επιτήρησης.



Για τον Γκάμπορ Ντέμσκι, 74 ετών, μια άλλη σημαντική προσωπικότητα στη δημοκρατική μετάβαση, αυτή η δημοσίευση αποτελεί ωστόσο «ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση». «Όσο αυτά τα αρχεία δεν ήταν δημόσια, όλοι θα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι δεν είχαν ποτέ καταγγείλει κανέναν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο φιλελεύθερος πρώην δήμαρχος της Βουδαπέστης.



Ο κοινωνιολόγος Μάτε Ζόμπορι του Πανεπιστημίου ELTE πιστεύει ότι είναι πολύ αργά για να ελπίζουμε σε ένα εθνικό «ξεκαθάρισμα λογαριασμών». «Αλλά αν πυροδοτήσει μια διαδικασία όπου οι άνθρωποι εξερευνούν το οικογενειακό τους ιστορικό και το άμεσο κοινωνικό τους περιβάλλον αντί για μεγάλες δημόσιες χειρονομίες και συγγνώμες, αυτό θα είναι ήδη πολύτιμο», είπε.



Για τον Γιόζεφ , η δημοσίευση των αρχείων είναι επώδυνη, αλλά απαραίτητη. «Η κοινωνία χρειάζεται αυτό το είδος κάθαρσης».