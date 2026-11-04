Σφίγγει κι άλλο ο οικονομικός κλοιός των ΗΠΑ στο Ιράν: Νέες κυρώσεις σε εταιρείες και φυσικά πρόσωπα σε Τουρκία και Ινδία για υποστήριξη την Τεχεράνη
Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, τα πρόσωπα και οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στο νέο πακέτο κυρώσεων φέρονται να συνδέονται με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» του Ιράν
Η απόφαση αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης εκστρατείας οικονομικής πίεσης της Ουάσινγκτον εναντίον της Τεχεράνης, με στόχο να περιοριστούν ακόμη περισσότερο οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις του Ιράν με τους εναπομείναντες διεθνείς εταίρους του.
Οι νέες κυρώσεις επιβάλλονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία εξακολουθεί να αναζητεί διπλωματική διέξοδο από τον πόλεμο με το Ιράν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταφέρει να επιτύχει μια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.
.@USTreasury issues fresh sanctions against companies and individuals based in India and Turkiye for their ties to Iran, warning that it would continue to go after anyone who supported the Iranian regime https://t.co/SaQrEcWJqi— Arab News (@arabnews) November 4, 2026
Στο στόχαστρο το «σκιώδες» ναυτιλιακό δίκτυο του ΙράνΣύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, τα πρόσωπα και οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στο νέο πακέτο κυρώσεων φέρονται να συνδέονται με δραστηριότητες που επιτρέπουν στην Τεχεράνη να διατηρεί πρόσβαση σε διεθνή ναυτιλιακά και αεροπορικά δίκτυα.
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» του Ιράν, ένα δίκτυο πλοίων και εταιρικών σχημάτων που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά φορτίων και τη συνέχιση εμπορικών δραστηριοτήτων υπό το καθεστώς των διεθνών περιορισμών.
Today, as part of Operation Economic Outcast, Treasury targeted the vast criminal network of India-based Suniel Kumar Sharma and his spouse, Jaspreet Preeti Shahid, who have supported Iran’s shadow fleet through a web maritime fraud. Their schemes have provided false flags and certifications to sanctioned vessels involved in transporting Iranian petroleum, including vessels operating on behalf of the Iranian military and its proxies. https://t.co/LXl5cDbfDF— Treasury Department (@USTreasury) November 4, 2026
Η Ουάσινγκτον επιχειρεί με τις νέες κυρώσεις να δυσκολέψει τη λειτουργία αυτών των δικτύων και να περιορίσει τις δυνατότητες της ιρανικής οικονομίας να διατηρεί συναλλαγές με επιχειρήσεις του εξωτερικού.
Παράλληλα, οι αμερικανικές αρχές στρέφονται και εναντίον δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον αεροπορικό τομέα του Ιράν, επιδιώκοντας να ενισχύσουν την οικονομική απομόνωση της χώρας.
Η συμπερίληψη εταιρειών και προσώπων με έδρα την Τουρκία και την Ινδία αναδεικνύει τη διεθνή διάσταση των δικτύων που επιχειρεί να περιορίσει η αμερικανική κυβέρνηση.
Οι νέες κυρώσεις αποτελούν την τελευταία κίνηση της Ουάσινγκτον στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής οικονομικής πίεσης προς το Ιράν.
Οικονομική πίεση ενώ συνεχίζεται ο πόλεμος
Βασικός στόχος της αμερικανικής κυβέρνησης είναι να αποκόψει την Τεχεράνη από τις οικονομικές σχέσεις που εξακολουθεί να διατηρεί με διεθνείς εταίρους, περιορίζοντας τις δυνατότητες χρηματοδότησης και υποστήριξης της οικονομικής της δραστηριότητας.
Ωστόσο, η στρατηγική αυτή εφαρμόζεται ενώ οι προσπάθειες επίτευξης διπλωματικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν χωρίς αποτέλεσμα.
Η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η παρατεταμένη σύγκρουση με το Ιράν έχει προκαλέσει έντονη πολιτική δυσαρέσκεια, ιδιαίτερα λόγω των οικονομικών συνεπειών της.
Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε εκ νέου τη στρατιωτική επέμβαση εναντίον του Ιράν, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι ο πόλεμος επηρέασε αρνητικά τις επιδόσεις του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές.
Ο Τραμπ παραδέχεται ότι ο πόλεμος επηρέασε τις εκλογές
Μετά τις σημαντικές νίκες των Δημοκρατικών σε ολόκληρη τη χώρα, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ότι η αύξηση των τιμών της βενζίνης αποτέλεσε βασική αιτία της δυσαρέσκειας των ψηφοφόρων.
Η σύγκρουση, η οποία διαρκεί πλέον περισσότερο από οκτώ μήνες, έχει επιβαρύνει το ενεργειακό κόστος και έχει ενισχύσει την ανησυχία για τις επιπτώσεις της στην αμερικανική οικονομία.
Παρά την παραδοχή του για το πολιτικό κόστος, ο Τραμπ επέμεινε ότι η απόφαση για στρατιωτική δράση εναντίον της Τεχεράνης ήταν δικαιολογημένη και εξακολουθεί να την υπερασπίζεται.
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