Γκαλιμπάφ για την εκλογική ήττα του Τραμπ: Οι Αμερικανοί είπαν όχι στον πόλεμο, εάν τους προδώσει τον περιμένει ένας εφιάλτης
Γκαλιμπάφ για την εκλογική ήττα του Τραμπ: Οι Αμερικανοί είπαν όχι στον πόλεμο, εάν τους προδώσει τον περιμένει ένας εφιάλτης
Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα αποτελεί ξεκάθαρη αποδοκιμασία της στρατιωτικής σύγκρουσης
Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα με την ήττα του Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ αποτελεί ξεκάθαρη αποδοκιμασία της στρατιωτικής σύγκρουσης, προειδοποιώντας παράλληλα την Ουάσινγκτον για τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης συνέχισης της ίδιας πολιτικής.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γκαλιμπάφ σχολίασε την εκλογική ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, γράφοντας χαρακτηριστικά ότι οι Αμερικανοί «είπαν ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ».
«Συμφωνούμε με αυτό το μήνυμα», πρόσθεσε, επιδιώκοντας να παρουσιάσει την εκλογική ετυμηγορία ως επιβεβαίωση της ιρανικής θέσης απέναντι στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Ο Ιρανός αξιωματούχος προχώρησε, ωστόσο, και σε ευθεία προειδοποίηση προς την αμερικανική κυβέρνηση.
«Αν η κυβέρνηση των ΗΠΑ προδώσει τη λαϊκή βούληση για να υπηρετήσει διεθνείς εντολείς και εκβιαστές, θα μάθει ότι το δικό μας ΟΧΙ συνοδεύεται από έναν εφιάλτη», έγραψε.
Οι δηλώσεις του αντανακλούν την προσπάθεια της ιρανικής ηγεσίας να αξιοποιήσει πολιτικά το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών, συνδέοντας τις απώλειες των Ρεπουμπλικανών με τις επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία και την καθημερινότητα των Αμερικανών.
Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε την Τρίτη ότι οι αρνητικές επιδόσεις των Ρεπουμπλικανών υποψηφίων για το Κογκρέσο οφείλονται εν μέρει στον πόλεμο με το Ιράν και στην απότομη αύξηση των τιμών της βενζίνης που συνδέεται με τη σύγκρουση.
Η παραδοχή αυτή έρχεται μετά τη σημαντική εκλογική υποχώρηση του κόμματός του, με τον πόλεμο και το αυξημένο ενεργειακό κόστος να έχουν εξελιχθεί σε σοβαρούς παράγοντες πολιτικής δυσαρέσκειας.
Παρά το εκλογικό πλήγμα, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι δεν μετανιώνει για την απόφασή του να εξαπολύσει, σε συνεργασία με το Ισραήλ, στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν τον περασμένο Φεβρουάριο.
Η τοποθέτησή του υποδηλώνει ότι, αν και αναγνωρίζει τις εσωτερικές πολιτικές συνέπειες της σύγκρουσης, εξακολουθεί να υπερασπίζεται την επιλογή της στρατιωτικής επέμβασης.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γκαλιμπάφ σχολίασε την εκλογική ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, γράφοντας χαρακτηριστικά ότι οι Αμερικανοί «είπαν ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ».
«Συμφωνούμε με αυτό το μήνυμα», πρόσθεσε, επιδιώκοντας να παρουσιάσει την εκλογική ετυμηγορία ως επιβεβαίωση της ιρανικής θέσης απέναντι στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Conscience or the cost of living, Americans said NO TO WAR, and we endorse this message. If the US govt betrays their public will to serve international paymasters and blackmailers, it will learn our NO comes with a Nightmare.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) November 4, 2026
Ο Ιρανός αξιωματούχος προχώρησε, ωστόσο, και σε ευθεία προειδοποίηση προς την αμερικανική κυβέρνηση.
«Το δικό μας όχι συνοδεύεται από εφιάλτη»
«Αν η κυβέρνηση των ΗΠΑ προδώσει τη λαϊκή βούληση για να υπηρετήσει διεθνείς εντολείς και εκβιαστές, θα μάθει ότι το δικό μας ΟΧΙ συνοδεύεται από έναν εφιάλτη», έγραψε.
Οι δηλώσεις του αντανακλούν την προσπάθεια της ιρανικής ηγεσίας να αξιοποιήσει πολιτικά το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών, συνδέοντας τις απώλειες των Ρεπουμπλικανών με τις επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία και την καθημερινότητα των Αμερικανών.
Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε την Τρίτη ότι οι αρνητικές επιδόσεις των Ρεπουμπλικανών υποψηφίων για το Κογκρέσο οφείλονται εν μέρει στον πόλεμο με το Ιράν και στην απότομη αύξηση των τιμών της βενζίνης που συνδέεται με τη σύγκρουση.
Ο Τραμπ παραδέχεται το πολιτικό κόστος, αλλά δεν μετανιώνει για την επίθεση
Η παραδοχή αυτή έρχεται μετά τη σημαντική εκλογική υποχώρηση του κόμματός του, με τον πόλεμο και το αυξημένο ενεργειακό κόστος να έχουν εξελιχθεί σε σοβαρούς παράγοντες πολιτικής δυσαρέσκειας.
Παρά το εκλογικό πλήγμα, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι δεν μετανιώνει για την απόφασή του να εξαπολύσει, σε συνεργασία με το Ισραήλ, στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν τον περασμένο Φεβρουάριο.
Η τοποθέτησή του υποδηλώνει ότι, αν και αναγνωρίζει τις εσωτερικές πολιτικές συνέπειες της σύγκρουσης, εξακολουθεί να υπερασπίζεται την επιλογή της στρατιωτικής επέμβασης.
Ακόμη πιο κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος εκτίμησε ότι η ήττα των Ρεπουμπλικανών δεν πρόκειται να επιφέρει ουσιαστική μεταβολή στην αμερικανική πολιτική απέναντι στην Τεχεράνη.
Χαμενεΐ: «Βαθιά γελασμένοι» όσοι περιμένουν αλλαγή στάσης από τις ΗΠΑ
Σε γραπτή δήλωσή του, προειδοποίησε ότι όποιος πιστεύει πως το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών θα αλλάξει την αμερικανική στάση απέναντι στο Ιράν κάνει σοβαρό λάθος.
Όπως ανέφερε, όσοι θεωρούν ότι θα υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στην «εχθρότητα απέναντι στο ιρανικό έθνος» είναι «βαθιά γελασμένοι».
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις γραπτές παρεμβάσεις του για τις εξελίξεις στις σχέσεις με την Ουάσινγκτον.
Οι αντιδράσεις της ιρανικής ηγεσίας αποτυπώνουν δύο παράλληλες εκτιμήσεις: από τη μία, ότι οι Αμερικανοί ψηφοφόροι τιμώρησαν πολιτικά τον Τραμπ για τον πόλεμο και τις οικονομικές συνέπειές του και, από την άλλη, ότι η εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών δεν εγγυάται αλλαγή της αμερικανικής στρατηγικής.
Το ερώτημα πλέον είναι εάν η πίεση που δέχεται ο Τραμπ στο εσωτερικό των ΗΠΑ θα επηρεάσει τις επόμενες αποφάσεις του για τον πόλεμο ή εάν η Ουάσινγκτον θα διατηρήσει την ίδια στάση απέναντι στην Τεχεράνη, παρά το πολιτικό κόστος.
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