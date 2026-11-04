Επιμένει η Τεχεράνη: Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας
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Επιμένει η Τεχεράνη: Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας

Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, έστειλε ταυτόχρονα αυστηρή προειδοποίηση στην Ουάσινγκτον ότι οποιαδήποτε νέα στρατιωτική επίθεση θα προκαλέσει ισχυρά αντίποινα

Επιμένει η Τεχεράνη: Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας
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Το Ιράν ξεκαθαρίζει ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν πλήρως και εφαρμόσουν τους επτά όρους που έχει θέσει η Τεχεράνη, στέλνοντας ταυτόχρονα αυστηρή προειδοποίηση στην Ουάσινγκτον ότι οποιαδήποτε νέα στρατιωτική επίθεση θα προκαλέσει ισχυρά αντίποινα.

Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, υποστήριξε ότι η αμερικανική απάντηση στις απαιτήσεις της χώρας του δεν είναι ικανοποιητική, επιμένοντας πως η επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού προϋποθέτει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και όχι απλώς διαβεβαιώσεις.

Η νέα τοποθέτηση της ιρανικής ηγεσίας έρχεται σε μια περίοδο έντονων διπλωματικών διεργασιών για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ, ενώ το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο χωρών.


Οι επτά όροι που θέτει η Τεχεράνη

Ο Μοχσέν Ρεζαΐ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδεχθούν με σαφήνεια το σύνολο των ιρανικών απαιτήσεων και, κυρίως, να προχωρήσουν στην εφαρμογή τους, προκειμένου να υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στο καθεστώς των Στενών του Ορμούζ.

«Η απάντηση των ΗΠΑ στα δικαιώματα και στις απαιτήσεις του Ιράν δεν ήταν πειστική», ανέφερε ο Ιρανός αξιωματούχος.

«Πρέπει να απαντήσουν πλήρως και ρητά στους επτά όρους του Ιράν και να τους εκπληρώσουν. Μόνο τότε θα ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ», ξεκαθάρισε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί για τις ιρανικές προϋποθέσεις, η Τεχεράνη απαιτεί τον συνολικό τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, την άρση των οικονομικών κυρώσεων, ιδιαίτερα στον πετρελαϊκό τομέα, καθώς και την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν παγωμένα στο εξωτερικό.

Στις απαιτήσεις περιλαμβάνονται επίσης η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, η καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές του πολέμου, η αποχώρηση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων και ο τερματισμός των απειλών και των παρεμβάσεων εναντίον της χώρας.

Για την ιρανική πλευρά, η αποδοχή αυτών των όρων αποτελεί βασική προϋπόθεση προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες για ουσιαστική διπλωματική πρόοδο.


Προειδοποίηση για νέα όπλα και «συντριπτικά πλήγματα»

Παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη δηλώνει πως δεν εγκαταλείπει την προοπτική της διπλωματίας, ο Ρεζαΐ προειδοποίησε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει δυναμικά εάν δεχθεί νέα στρατιωτική επίθεση.

Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, σε περίπτωση επανέναρξης των εχθροπραξιών, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν νέα οπλικά συστήματα και στρατιωτικές δυνατότητες που δεν έχουν αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Η Τεχεράνη απειλεί ότι μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει σε «συντριπτικά πλήγματα» εναντίον των αντιπάλων της.

Οι προειδοποιήσεις αυτές ενισχύουν το κλίμα αβεβαιότητας στην περιοχή, καθώς η ιρανική ηγεσία επιχειρεί να συνδυάσει τη διαπραγματευτική πίεση με τη διατήρηση της στρατιωτικής αποτρεπτικής της ισχύος.

Ο Ρεζαΐ έχει επισημάνει και σε προηγούμενες παρεμβάσεις του ότι η χώρα του δεν επιθυμεί την παράταση του πολέμου, αλλά δεν πρόκειται να επιστρέψει σε συμφωνίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην πολιτική καλή πίστη της άλλης πλευράς.
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