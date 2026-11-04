Επιμένει η Τεχεράνη: Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας
Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, έστειλε ταυτόχρονα αυστηρή προειδοποίηση στην Ουάσινγκτον ότι οποιαδήποτε νέα στρατιωτική επίθεση θα προκαλέσει ισχυρά αντίποινα
Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, υποστήριξε ότι η αμερικανική απάντηση στις απαιτήσεις της χώρας του δεν είναι ικανοποιητική, επιμένοντας πως η επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού προϋποθέτει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και όχι απλώς διαβεβαιώσεις.
Η νέα τοποθέτηση της ιρανικής ηγεσίας έρχεται σε μια περίοδο έντονων διπλωματικών διεργασιών για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ, ενώ το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο χωρών.
🇮🇷🇺🇸 Iran says the Strait of Hormuz will stay closed until the U.S. meets its demands. Mohsen Rezaei, Iran's top security official, says Washington needs to fully accept Iran's 7 conditions and actually follow through before Tehran will reopen the waterway. And Iran wants some big things in return, including an end to the U.S. naval blockade on its ports, access to its frozen money, and an end to the war on all fronts. Rezaei says meeting those conditions would open the door to diplomacy, but he also had a warning for Washington. If Iran is attacked again, he says it will hit back with new weapons and deliver what he called "crushing blows." So Iran is leaving the door open for talks, but it's making clear that the Strait of Hormuz won't reopen unless its demands are met. Source: Middle East Monitor / Writer: Daniyal— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 4, 2026
Ο Μοχσέν Ρεζαΐ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδεχθούν με σαφήνεια το σύνολο των ιρανικών απαιτήσεων και, κυρίως, να προχωρήσουν στην εφαρμογή τους, προκειμένου να υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στο καθεστώς των Στενών του Ορμούζ.
Οι επτά όροι που θέτει η Τεχεράνη
«Η απάντηση των ΗΠΑ στα δικαιώματα και στις απαιτήσεις του Ιράν δεν ήταν πειστική», ανέφερε ο Ιρανός αξιωματούχος.
«Πρέπει να απαντήσουν πλήρως και ρητά στους επτά όρους του Ιράν και να τους εκπληρώσουν. Μόνο τότε θα ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ», ξεκαθάρισε.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί για τις ιρανικές προϋποθέσεις, η Τεχεράνη απαιτεί τον συνολικό τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, την άρση των οικονομικών κυρώσεων, ιδιαίτερα στον πετρελαϊκό τομέα, καθώς και την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν παγωμένα στο εξωτερικό.
Στις απαιτήσεις περιλαμβάνονται επίσης η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, η καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές του πολέμου, η αποχώρηση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων και ο τερματισμός των απειλών και των παρεμβάσεων εναντίον της χώρας.
Για την ιρανική πλευρά, η αποδοχή αυτών των όρων αποτελεί βασική προϋπόθεση προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες για ουσιαστική διπλωματική πρόοδο.
Παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη δηλώνει πως δεν εγκαταλείπει την προοπτική της διπλωματίας, ο Ρεζαΐ προειδοποίησε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει δυναμικά εάν δεχθεί νέα στρατιωτική επίθεση.
Προειδοποίηση για νέα όπλα και «συντριπτικά πλήγματα»
Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, σε περίπτωση επανέναρξης των εχθροπραξιών, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν νέα οπλικά συστήματα και στρατιωτικές δυνατότητες που δεν έχουν αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα.
Η Τεχεράνη απειλεί ότι μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει σε «συντριπτικά πλήγματα» εναντίον των αντιπάλων της.
Οι προειδοποιήσεις αυτές ενισχύουν το κλίμα αβεβαιότητας στην περιοχή, καθώς η ιρανική ηγεσία επιχειρεί να συνδυάσει τη διαπραγματευτική πίεση με τη διατήρηση της στρατιωτικής αποτρεπτικής της ισχύος.
Ο Ρεζαΐ έχει επισημάνει και σε προηγούμενες παρεμβάσεις του ότι η χώρα του δεν επιθυμεί την παράταση του πολέμου, αλλά δεν πρόκειται να επιστρέψει σε συμφωνίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην πολιτική καλή πίστη της άλλης πλευράς.
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