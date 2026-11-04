Ιστορικές πρωτιές στις ενδιάμεσες εκλογές: Η πρώτη Αφροαμερικανή κυβερνήτης και ο ομογενής Κρις Πάππας
Οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου αναδεικνύουν μια σειρά από πρόσωπα που γράφουν ιστορία
Από την πρώτη Αφροαμερικανή γυναίκα που αναμένεται να αναλάβει κυβερνήτης αμερικανικής πολιτείας μέχρι τον πρώτο ανοιχτά ομοφυλόφιλο άνδρα που εκλέγεται στη Γερουσία, οι εκλογές της 3ης Νοεμβρίου αναδεικνύουν μια σειρά από πρόσωπα που γράφουν ιστορία.
Κίσα Λανς Μπότομς: Η πρώτη Αφροαμερικανή γυναίκα κυβερνήτης στις ΗΠΑΗ Κίσα Λανς Μπότομς αναμένεται να γίνει η πρώτη Αφροαμερικανή κυβερνήτης της Τζόρτζια, η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει το συγκεκριμένο αξίωμα στην πολιτεία και, ταυτόχρονα, η πρώτη Αφροαμερικανή γυναίκα κυβερνήτης στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.
JUST IN: Keisha Lance Bottoms will win the Georgia governor's race, ABC News projects. She will become the first Black woman elected governor in the U.S.https://t.co/kF7vNzSWlg pic.twitter.com/8L5fOasGVI— ABC News (@ABC) November 4, 2026
Η Μπότομς, η οποία είχε επίσης υπηρετήσει στην κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν, επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Ρικ Τζάκσον, ο οποίος είχε εξασφαλίσει την υποστήριξη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Κρις Πάππας: Ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας στη ΓερουσίαΙστορική είναι και η εκλογή του ελληνικής καταγωγής Δημοκρατικού Κρις Πάππας στο Νιου Χάμσαϊρ, καθώς αναμένεται να γίνει ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που θα υπηρετήσει στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών.
Chris Pappas, in his victory speech: "Tonight's results are a wake up call for corporate special interests and billionaires who have been rigging the economy for the cowards in Congress who have enabled health care cuts, tariffs, and war. And for the incompetent president who… pic.twitter.com/IQnDAFrCgB— Bulwark Clips (@BulwarkClips) November 4, 2026
Η νίκη του επιτρέπει στους Δημοκρατικούς να διατηρήσουν μια κρίσιμη έδρα σε πολιτεία την οποία οι Ρεπουμπλικανοί θεωρούσαν προηγουμένως μία από τις σημαντικότερες ευκαιρίες τους για εκλογικό κέρδος.
Ο Πάππας έχει υπηρετήσει τέσσερις θητείες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εκπροσωπώντας περιοχή του νοτιοανατολικού Νιου Χάμσαϊρ.
Μπάιρον Ντόναλντς: Ο πρώτος Αφροαμερικανός κυβερνήτης της ΦλόρινταΟ Ρεπουμπλικανός Μπάιρον Ντόναλντς αναμένεται να γίνει ο πρώτος Αφροαμερικανός κυβερνήτης της Φλόριντα.
Republican Rep. Byron Donalds has defeated Democrat David Jolly in Florida's gubernatorial election and is set to become the first Black governor in the state's history, CBS News projects.— CBS News (@CBSNews) November 4, 2026
Donalds' victory marks another major win for Republicans in Florida, extending the party's… pic.twitter.com/q96dmPcxez
Η εκλογή του καταγράφεται σε μια πολιτεία που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ολοένα σταθερότερη εκλογική στήριξη προς τους Ρεπουμπλικανούς, τόσο στις πολιτειακές όσο και στις ομοσπονδιακές αναμετρήσεις.
Μελάτ Κίρος: Η πρώτη Αφροαμερικανή βουλευτής από το ΚολοράντοΗ Μελάτ Κίρος αναμένεται να γίνει η πρώτη Αφροαμερικανή γυναίκα που εκλέγεται στο αμερικανικό Κογκρέσο εκπροσωπώντας το Κολοράντο.
Congratulations to Melat Kiros👏🇺🇸🦅 pic.twitter.com/DDG9V0wzb5— JusticeIsNotFree (@Amharafirst88) November 4, 2026
Η ιστορική αυτή πρωτιά προκύπτει από την προβλεπόμενη επικράτησή της στην 1η εκλογική περιφέρεια της πολιτείας.
Άνταμ Χαμάουι: Ο πρώτος μουσουλμάνος βουλευτής από το Νιου ΤζέρσεϊΟ Άνταμ Χαμάουι αναμένεται να γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος που εκλέγεται στο Κογκρέσο ως εκπρόσωπος του Νιου Τζέρσεϊ.
Η νίκη του στην 12η εκλογική περιφέρεια της πολιτείας αποτελεί ακόμη μία ιστορική πρωτιά στη φετινή εκλογική αναμέτρηση.
☑️Democrat Adam Hamawy has been elected to Congress from New Jersey's 12th district. pic.twitter.com/q4mF8FOGL9— David Wildstein (@wildstein) November 4, 2026
Κλερ Βαλντές: Η πρώτη γυναίκα αυτόχθονης αμερικανικής καταγωγής στο Κογκρέσο από τη Νέα ΥόρκηΗ Κλερ Βαλντές αναμένεται να γίνει η πρώτη γυναίκα αυτόχθονης αμερικανικής καταγωγής που θα εκπροσωπήσει την πολιτεία της Νέας Υόρκης στο Κογκρέσο.
Workers deserve it all, and Claire is running for Congress to give it to them. A union organizer, artist, cadre DSA member, and Assemblymember, Claire is running to bring a truly worker-first agenda to Congress and deliver for the working class. pic.twitter.com/dQEObfNn15— Socialist Majority Caucus (@DSASocMaj) November 4, 2026
Σύμφωνα με τις εκλογικές προβολές, η Βαλντές κερδίζει την 7η εκλογική περιφέρεια της Νέας Υόρκης, καταγράφοντας μια ακόμη σημαντική πρωτιά στην ιστορία της πολιτικής εκπροσώπησης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
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