Ιστορικές πρωτιές στις ενδιάμεσες εκλογές: Η πρώτη Αφροαμερικανή κυβερνήτης και ο ομογενής Κρις Πάππας
ΚΟΣΜΟΣ
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Ιστορικές πρωτιές στις ενδιάμεσες εκλογές: Η πρώτη Αφροαμερικανή κυβερνήτης και ο ομογενής Κρις Πάππας

Οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου αναδεικνύουν μια σειρά από πρόσωπα που γράφουν ιστορία

Ιστορικές πρωτιές στις ενδιάμεσες εκλογές: Η πρώτη Αφροαμερικανή κυβερνήτης και ο ομογενής Κρις Πάππας
Οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες φέρνουν ιστορικές πρωτιές, καθώς αρκετοί υποψήφιοι αναμένεται να καταρρίψουν πολιτικά και κοινωνικά ορόσημα, σύμφωνα με τις προβολές των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Από την πρώτη Αφροαμερικανή γυναίκα που αναμένεται να αναλάβει κυβερνήτης αμερικανικής πολιτείας μέχρι τον πρώτο ανοιχτά ομοφυλόφιλο άνδρα που εκλέγεται στη Γερουσία, οι εκλογές της 3ης Νοεμβρίου αναδεικνύουν μια σειρά από πρόσωπα που γράφουν ιστορία.

Κίσα Λανς Μπότομς: Η πρώτη Αφροαμερικανή γυναίκα κυβερνήτης στις ΗΠΑ

Η Κίσα Λανς Μπότομς αναμένεται να γίνει η πρώτη Αφροαμερικανή κυβερνήτης της Τζόρτζια, η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει το συγκεκριμένο αξίωμα στην πολιτεία και, ταυτόχρονα, η πρώτη Αφροαμερικανή γυναίκα κυβερνήτης στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.



Η Μπότομς, η οποία είχε επίσης υπηρετήσει στην κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν, επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Ρικ Τζάκσον, ο οποίος είχε εξασφαλίσει την υποστήριξη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Κρις Πάππας: Ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας στη Γερουσία

Ιστορική είναι και η εκλογή του ελληνικής καταγωγής Δημοκρατικού Κρις Πάππας στο Νιου Χάμσαϊρ, καθώς αναμένεται να γίνει ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που θα υπηρετήσει στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών.

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Η νίκη του επιτρέπει στους Δημοκρατικούς να διατηρήσουν μια κρίσιμη έδρα σε πολιτεία την οποία οι Ρεπουμπλικανοί θεωρούσαν προηγουμένως μία από τις σημαντικότερες ευκαιρίες τους για εκλογικό κέρδος.

Ο Πάππας έχει υπηρετήσει τέσσερις θητείες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εκπροσωπώντας περιοχή του νοτιοανατολικού Νιου Χάμσαϊρ.

Μπάιρον Ντόναλντς: Ο πρώτος Αφροαμερικανός κυβερνήτης της Φλόριντα

Ο Ρεπουμπλικανός Μπάιρον Ντόναλντς αναμένεται να γίνει ο πρώτος Αφροαμερικανός κυβερνήτης της Φλόριντα.

Κατά την προεκλογική του εκστρατεία έδωσε έμφαση στις φορολογικές μεταρρυθμίσεις, στη ρύθμιση της λειτουργίας των κέντρων δεδομένων και στη στήριξη της πολιτικής ατζέντας του Ντόναλντ Τραμπ.



Η εκλογή του καταγράφεται σε μια πολιτεία που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ολοένα σταθερότερη εκλογική στήριξη προς τους Ρεπουμπλικανούς, τόσο στις πολιτειακές όσο και στις ομοσπονδιακές αναμετρήσεις.

Μελάτ Κίρος: Η πρώτη Αφροαμερικανή βουλευτής από το Κολοράντο

Η Μελάτ Κίρος αναμένεται να γίνει η πρώτη Αφροαμερικανή γυναίκα που εκλέγεται στο αμερικανικό Κογκρέσο εκπροσωπώντας το Κολοράντο.



Η ιστορική αυτή πρωτιά προκύπτει από την προβλεπόμενη επικράτησή της στην 1η εκλογική περιφέρεια της πολιτείας.

Άνταμ Χαμάουι: Ο πρώτος μουσουλμάνος βουλευτής από το Νιου Τζέρσεϊ

Ο Άνταμ Χαμάουι αναμένεται να γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος που εκλέγεται στο Κογκρέσο ως εκπρόσωπος του Νιου Τζέρσεϊ.

Η νίκη του στην 12η εκλογική περιφέρεια της πολιτείας αποτελεί ακόμη μία ιστορική πρωτιά στη φετινή εκλογική αναμέτρηση.



Κλερ Βαλντές: Η πρώτη γυναίκα αυτόχθονης αμερικανικής καταγωγής στο Κογκρέσο από τη Νέα Υόρκη

Η Κλερ Βαλντές αναμένεται να γίνει η πρώτη γυναίκα αυτόχθονης αμερικανικής καταγωγής που θα εκπροσωπήσει την πολιτεία της Νέας Υόρκης στο Κογκρέσο.



Σύμφωνα με τις εκλογικές προβολές, η Βαλντές κερδίζει την 7η εκλογική περιφέρεια της Νέας Υόρκης, καταγράφοντας μια ακόμη σημαντική πρωτιά στην ιστορία της πολιτικής εκπροσώπησης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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