Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Όσοφ επανεκλέγεται στην Τζόρτζια, σύμφωνα με CNN και NBC News
ΚΟΣΜΟΣ
ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ Δημοκρατικοί

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Όσοφ επανεκλέγεται στην Τζόρτζια, σύμφωνα με CNN και NBC News

Ο Όσοφ διατηρεί τη θέση των Δημοκρατικών σε μία πολιτεία που θεωρούνταν κρίσιμη για τον έλεγχο της Γερουσίας – Η Τζόρτζια είχε θεωρηθεί πολιτεία – κλειδί

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Όσοφ επανεκλέγεται στην Τζόρτζια, σύμφωνα με CNN και NBC News
Την επανεκλογή του φαίνεται ότι εξασφάλισε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Όσοφ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του CNN και του NBC News

Ο Όσοφ επικράτησε στην Τζόρτζια έναντι του Ρεπουμπλικανού βουλευτή Μάικ Κόλινς. Η εκλογική αναμέτρηση είχε έντονες προσωπικές επιθέσεις και γνώρισε μεγάλη κάλυψη το περασμένο διάστημα.

Η νίκη του Όσοφ αποτελεί σημαντική διατήρηση της θέσης για τους Δημοκρατικούς σε μία από τις πιο ισορροπημένες πολιτείες-κλειδιά. Και οι δύο πλευρές θεωρούσαν την έδρα κρίσιμη για τον έλεγχο της Γερουσίας.

Ο Όσοφ, που είχε οικονομικό πλεονέκτημα, απέκτησε νωρίς πλεονέκτημα στην αναμέτρηση το οποίο διατήρησε.

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