Ο Τραμπ κήρυξε «Εβδομάδα κατά του Κομμουνισμού» εν μέσω εκλογών: «Να προστατεύσουμε την ελευθερία από το σκοτάδι»
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ Κομμουνισμός Λευκός Οίκος ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ

Ο Τραμπ κήρυξε «Εβδομάδα κατά του Κομμουνισμού» εν μέσω εκλογών: «Να προστατεύσουμε την ελευθερία από το σκοτάδι»

Λίγες ώρες πριν από τα εκλογικά αποτελέσματα, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε την αντικομμουνιστική ρητορική, στοχεύοντας και στους Λατίνους ψηφοφόρους

Ο Τραμπ κήρυξε «Εβδομάδα κατά του Κομμουνισμού» εν μέσω εκλογών: «Να προστατεύσουμε την ελευθερία από το σκοτάδι»
6 ΣΧΟΛΙΑ
Σε μια συμβολική κίνηση με έντονο πολιτικό περιεχόμενο προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες πριν αρχίσουν να ανακοινώνονται τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε διακήρυξη με την οποία ανακήρυξε την περίοδο από την 1η έως τις 7 Νοεμβρίου «Εβδομάδα κατά του Κομμουνισμού», καλώντας τους Αμερικανούς να αντισταθούν σε κάθε απειλή κατά του τρόπου ζωής τους.

Η διακήρυξη δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου πριν από τις 18:00 το απόγευμα της Τρίτης (3/11), ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ (01:00 ξημερώματα ώρα Ελλάδας), ενώ ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι παρακολουθούσε την προεκλογική κάλυψη του Fox News.



«Ανακηρύσσω την εβδομάδα από την 1η έως τις 7 Νοεμβρίου ως Εβδομάδα κατά του Κομμουνισμού. Καλώ όλους τους Αμερικανούς να παραμείνουν ακλόνητοι στην υπεράσπισή τους απέναντι σε κάθε απειλή για τον αμερικανικό τρόπο ζωής και να προστατεύσουν τη φλόγα της ελευθερίας μας από το σκοτάδι του κομμουνισμού», αναφέρεται στο προεδρικό κείμενο.



Η πολιτική στόχευση και οι Λατίνοι ψηφοφόροι

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη διαχρονική πολιτική ρητορική του Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει πολιτικούς του αντιπάλους «σοσιαλιστές» και «κομμουνιστές», επιχειρώντας να συνδέσει τις θέσεις τους με ιδεολογίες που αντιμετωπίζονται αρνητικά από σημαντικά τμήματα του αμερικανικού εκλογικού σώματος.

Κλείσιμο
Η συγκεκριμένη επιχειρηματολογία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη στην προσπάθειά του να προσεγγίσει Λατίνους ψηφοφόρους, κυρίως στη Φλόριντα, όπου ζουν μεγάλες κοινότητες Κουβανοαμερικανών και μεταναστών με καταγωγή από χώρες που έχουν κυβερνηθεί από αριστερά ή κομμουνιστικά καθεστώτα.

Για πολλούς από αυτούς τους ψηφοφόρους, οι ιστορικές εμπειρίες των οικογενειών τους από τέτοια καθεστώτα επηρεάζουν την πολιτική τους στάση, γεγονός που έχει αξιοποιήσει ο Τραμπ σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Η χρονική συγκυρία της διακήρυξης έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ανακοινώθηκε την ημέρα που οι Αμερικανοί προσήλθαν στις κάλπες για να εκλέξουν τη νέα σύνθεση του Κογκρέσου, σε μια αναμέτρηση κρίσιμη για τους πολιτικούς συσχετισμούς κατά το δεύτερο μισό της προεδρικής θητείας του Τραμπ.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η αριστεία της Rolex στην υπηρεσία των ελληνικών δασών

Με πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά και συνδέουν την καινοτομία με την υπευθυνότητα, η ROLEX Ελλάδας υποστηρίζει έμπρακτα όσους εργάζονται για τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς της χώρας, υλοποιώντας έτσι τη διαχρονική της δέσμευση για κοινωνική ευθύνη και υποστήριξη δράσεων με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Love at First Sight: Η συνεργασία του glo™ HILO με τον Στέλιο Κουδουνάρη

Μόδα, design και υψηλή αισθητική συναντήθηκαν σε μια exclusive βραδιά με πρωταγωνιστές το glo™ HILO και τον Στέλιο Κουδουνάρη

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης