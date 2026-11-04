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Ο Τραμπ κήρυξε «Εβδομάδα κατά του Κομμουνισμού» εν μέσω εκλογών: «Να προστατεύσουμε την ελευθερία από το σκοτάδι»
Ο Τραμπ κήρυξε «Εβδομάδα κατά του Κομμουνισμού» εν μέσω εκλογών: «Να προστατεύσουμε την ελευθερία από το σκοτάδι»
Λίγες ώρες πριν από τα εκλογικά αποτελέσματα, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε την αντικομμουνιστική ρητορική, στοχεύοντας και στους Λατίνους ψηφοφόρους
Σε μια συμβολική κίνηση με έντονο πολιτικό περιεχόμενο προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες πριν αρχίσουν να ανακοινώνονται τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε διακήρυξη με την οποία ανακήρυξε την περίοδο από την 1η έως τις 7 Νοεμβρίου «Εβδομάδα κατά του Κομμουνισμού», καλώντας τους Αμερικανούς να αντισταθούν σε κάθε απειλή κατά του τρόπου ζωής τους.
Η διακήρυξη δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου πριν από τις 18:00 το απόγευμα της Τρίτης (3/11), ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ (01:00 ξημερώματα ώρα Ελλάδας), ενώ ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι παρακολουθούσε την προεκλογική κάλυψη του Fox News.
«Ανακηρύσσω την εβδομάδα από την 1η έως τις 7 Νοεμβρίου ως Εβδομάδα κατά του Κομμουνισμού. Καλώ όλους τους Αμερικανούς να παραμείνουν ακλόνητοι στην υπεράσπισή τους απέναντι σε κάθε απειλή για τον αμερικανικό τρόπο ζωής και να προστατεύσουν τη φλόγα της ελευθερίας μας από το σκοτάδι του κομμουνισμού», αναφέρεται στο προεδρικό κείμενο.
Η συγκεκριμένη επιχειρηματολογία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη στην προσπάθειά του να προσεγγίσει Λατίνους ψηφοφόρους, κυρίως στη Φλόριντα, όπου ζουν μεγάλες κοινότητες Κουβανοαμερικανών και μεταναστών με καταγωγή από χώρες που έχουν κυβερνηθεί από αριστερά ή κομμουνιστικά καθεστώτα.
Για πολλούς από αυτούς τους ψηφοφόρους, οι ιστορικές εμπειρίες των οικογενειών τους από τέτοια καθεστώτα επηρεάζουν την πολιτική τους στάση, γεγονός που έχει αξιοποιήσει ο Τραμπ σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.
Η χρονική συγκυρία της διακήρυξης έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ανακοινώθηκε την ημέρα που οι Αμερικανοί προσήλθαν στις κάλπες για να εκλέξουν τη νέα σύνθεση του Κογκρέσου, σε μια αναμέτρηση κρίσιμη για τους πολιτικούς συσχετισμούς κατά το δεύτερο μισό της προεδρικής θητείας του Τραμπ.
Η διακήρυξη δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου πριν από τις 18:00 το απόγευμα της Τρίτης (3/11), ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ (01:00 ξημερώματα ώρα Ελλάδας), ενώ ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι παρακολουθούσε την προεκλογική κάλυψη του Fox News.
Communism is the exact opposite of life, liberty, and the pursuit of happiness - the very principles America was founded on. pic.twitter.com/xFhAEYgkDH— The White House (@WhiteHouse) November 3, 2026
«Ανακηρύσσω την εβδομάδα από την 1η έως τις 7 Νοεμβρίου ως Εβδομάδα κατά του Κομμουνισμού. Καλώ όλους τους Αμερικανούς να παραμείνουν ακλόνητοι στην υπεράσπισή τους απέναντι σε κάθε απειλή για τον αμερικανικό τρόπο ζωής και να προστατεύσουν τη φλόγα της ελευθερίας μας από το σκοτάδι του κομμουνισμού», αναφέρεται στο προεδρικό κείμενο.
🚨 JUST IN: President Trump hereby proclaims November 1–7 Anti-COMMUNISM Week, honoring the MILLIONS m*rdered and impoverished by socialist and communist regimes— Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 3, 2026
KEEP VOTING REPUBLICAN 🇺🇸
"Under my leadership, America will never fall victim to these evil ideologies, and the… pic.twitter.com/ay3B5QIb55
Η πολιτική στόχευση και οι Λατίνοι ψηφοφόροιΗ πρωτοβουλία εντάσσεται στη διαχρονική πολιτική ρητορική του Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει πολιτικούς του αντιπάλους «σοσιαλιστές» και «κομμουνιστές», επιχειρώντας να συνδέσει τις θέσεις τους με ιδεολογίες που αντιμετωπίζονται αρνητικά από σημαντικά τμήματα του αμερικανικού εκλογικού σώματος.
Η συγκεκριμένη επιχειρηματολογία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη στην προσπάθειά του να προσεγγίσει Λατίνους ψηφοφόρους, κυρίως στη Φλόριντα, όπου ζουν μεγάλες κοινότητες Κουβανοαμερικανών και μεταναστών με καταγωγή από χώρες που έχουν κυβερνηθεί από αριστερά ή κομμουνιστικά καθεστώτα.
Για πολλούς από αυτούς τους ψηφοφόρους, οι ιστορικές εμπειρίες των οικογενειών τους από τέτοια καθεστώτα επηρεάζουν την πολιτική τους στάση, γεγονός που έχει αξιοποιήσει ο Τραμπ σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.
Η χρονική συγκυρία της διακήρυξης έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ανακοινώθηκε την ημέρα που οι Αμερικανοί προσήλθαν στις κάλπες για να εκλέξουν τη νέα σύνθεση του Κογκρέσου, σε μια αναμέτρηση κρίσιμη για τους πολιτικούς συσχετισμούς κατά το δεύτερο μισό της προεδρικής θητείας του Τραμπ.
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