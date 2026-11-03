Η Γροιλανδία είναι το μεγαλύτερο δώρο που μας έκανε η Ευρώπη, λέει ο Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
Γροιλανδία Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ Ευρώπη Υπουργός Εξωτερικών

Η Γροιλανδία είναι το μεγαλύτερο δώρο που μας έκανε η Ευρώπη, λέει ο Τραμπ

Το απόσπασμα της συνέντευξης δημοσίευσε και το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter

Η Γροιλανδία είναι το μεγαλύτερο δώρο που μας έκανε η Ευρώπη, λέει ο Τραμπ
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Στη Γροιλανδία αναφέρθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την ως το «μεγαλύτερο δώρο» που έχουν λάβει ποτέ οι ΗΠΑ από την Ευρώπη.

«Η Ευρώπη ήταν καλή. Μόλις έκανε στις ΗΠΑ το μεγαλύτερο δώρο που έχουμε λάβει ποτέ. Ξέρετε τι ήταν; Η Γροιλανδία», δήλωσε ο Τραμπ, μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox.

Το σχετικό απόσπασμα της συνέντευξης δημοσίευσε και το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών (State Department) στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter.

Τον Σεπτέμβριο οι ΗΠΑ, η Δανία και η Γροιλανδία υπέγραψαν τη συμφωνία που στοχεύει να δώσει τέλος στις εντάσεις μετά τις επανειλημμένες απειλές που εκτόξευσε ο Τραμπ να λάβει τον έλεγχο του νησιού που διαθέτει σημαντικό ορυκτό πλούτο και αποτελεί αυτοδιοικούμενη περιοχή της Δανίας.

Η συμφωνία διευρύνει τον ρόλο του αμερικανικού στρατού στη Γροιλανδία, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία δύο νέων στρατιωτικών βάσεων και την ανάπτυξη του αντιπυραυλικού συστήματος «Golden Dome» που προωθεί ο Τραμπ. Παράλληλα, επαναβεβαιώνει τη δανέζικη κυριαρχία στο νησί και το δικαίωμα των κατοίκων του στην αυτοδιάθεση.

Το κοινοβούλιο της Δανίας αναμένεται να εξετάσει το νομοσχέδιο σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Νοεμβρίου και θα ακολουθήσει δεύτερη ανάγνωση και ψηφοφορία στις 19 Νοεμβρίου. Η εκτελεστική συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ μόλις επικυρωθεί από τη Δανία και τη Γροιλανδία και δεν απαιτείται έγκριση από τη Γερουσία των ΗΠΑ.
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