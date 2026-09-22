Ο Τραμπ και οι πρωθυπουργοί Δανίας και Γροιλανδίας υπέγραψαν αμυντική συμφωνία που αυξάνει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο αρκτικό νησί

Στην ομιλία του στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ αποκτούν μέσω αυτής της συμφωνίας «μόνιμο έλεγχο στην ασφάλεια και σε όλες τις άλλες ανάγκες αυτού του εδάφους».