Το κοινοβούλιο της Γροιλανδίας θα επικυρώσει σήμερα τη συμφωνία ασφαλείας με τον Τραμπ
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Ντόναλντ Τραμπ Γροιλανδία Συμφωνία ΗΠΑ Δανία

Το κοινοβούλιο της Γροιλανδίας θα επικυρώσει σήμερα τη συμφωνία ασφαλείας με τον Τραμπ

Η συμφωνία διευρύνει τον ρόλο του αμερικανικού στρατού στη Γροιλανδία, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία δύο νέων στρατιωτικών βάσεων και την ανάπτυξη του αντιπυραυλικού συστήματος «Golden Dome» που προωθεί ο Τραμπ

Το κοινοβούλιο της Γροιλανδίας θα επικυρώσει σήμερα τη συμφωνία ασφαλείας με τον Τραμπ
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Το κοινοβούλιο της Γροιλανδίας πρόκειται να επικυρώσει σήμερα τη συμφωνία ασφαλείας για το νησί της Αρκτικής που επιτεύχθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά τη στήριξη που έδωσε η πλειονότητα των βουλευτών κατά την πρώτη κοινοβουλευτική συζήτηση για το θέμα, τον περασμένο μήνα.

Τον Σεπτέμβριο οι ΗΠΑ, η Δανία και η Γροιλανδία υπέγραψαν τη συμφωνία που στοχεύει να δώσει τέλος στις εντάσεις μετά τις επανειλημμένες απειλές που εκτόξευσε ο Τραμπ να λάβει τον έλεγχο του στρατηγικής σημασίας νησιού, το οποίο διαθέτει σημαντικό ορυκτό πλούτο και αποτελεί αυτοδιοικούμενη περιοχή της Δανίας.

Η συμφωνία διευρύνει τον ρόλο του αμερικανικού στρατού στη Γροιλανδία, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία δύο νέων στρατιωτικών βάσεων και την ανάπτυξη του αντιπυραυλικού συστήματος «Golden Dome» που προωθεί ο Τραμπ. Παράλληλα, επαναβεβαιώνει τη δανέζικη κυριαρχία στο νησί και το δικαίωμα των κατοίκων του στην αυτοδιάθεση.



Ο υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας Μούτε Έγκεντε δήλωσε ότι η επικύρωση της συμφωνίας είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα για το νησί.

«Η πορεία μέχρι εδώ ήταν δύσκολη για εμάς ως λαό. Ωστόσο, παραμείναμε σταθεροί στις θεμελιώδεις αρχές μας, επιλέξαμε τον διάλογο και αναλάβαμε την ευθύνη για τα συμφέροντα της χώρας μας», έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Αυτό αφορά όλους μας. Τη Γροιλανδία που αγαπάμε. Την ασφάλειά μας. Και το δικαίωμά μας να διαμορφώνουμε το δικό μας μέλλον», πρόσθεσε.

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Το κοινοβούλιο της Δανίας αναμένεται να εξετάσει το νομοσχέδιο σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Νοεμβρίου και θα ακολουθήσει δεύτερη ανάγνωση και ψηφοφορία στις 19 Νοεμβρίου.

Η εκτελεστική συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ μόλις επικυρωθεί από τη Δανία και τη Γροιλανδία και δεν απαιτείται έγκριση από τη Γερουσία των ΗΠΑ.
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