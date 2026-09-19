Τι κερδίζουν πραγματικά οι ΗΠΑ στη Γροιλανδία με το deal του Τραμπ: Από στρατιωτική πρόσβαση σε γεωπολιτικό «κλείδωμα»

Τι προσθέτει πραγματικά η νέα συμφωνία

Η πόρτα κλείνει για Κίνα και Ρωσία

Το μεγαλύτερο ερωτηματικό είναι οι επενδύσεις

Η Γροιλανδία και το Golden Dome

Τι σημαίνει ο «μόνιμος έλεγχος» που επικαλείται ο Τραμπ

Η πρόβλεψη που κοιτάζει πέρα από τη Δανία

Από στρατιωτική πρόσβαση σε γεωπολιτικό «κλείδωμα»

Αυτό είναι καθοριστικό για να κατανοήσουμε τη σημερινή συμφωνία. Η Ουάσιγκτον είχε ήδη τη δυνατότητα να αυξήσει τη στρατιωτική παρουσία της. Δεν είχε όμως δικαίωμα να το πράξει μονομερώς.Η νέα συμφωνία δεν καταργεί τη δανική κυριαρχία. Αντιθέτως, το νέο πλαίσιο επαναβεβαιώνει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου της Δανίας, όπως και το δικαίωμα των Γροιλανδών στην αυτοδιάθεση.Οι ΗΠΑ όμως εξασφαλίζουν μακροχρόνια δικαιώματα στρατιωτικής πρόσβασης, εγκατάστασης δυνάμεων και υπερπτήσεων και ανοίγει ο δρόμος για σημαντική αύξηση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας. Ο αριθμός και η μορφή των νέων εγκαταστάσεων δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.Αυτό από μόνο του δεν αποτελεί επανάσταση σε σχέση με το 1951. Η πραγματικά σημαντική αλλαγή βρίσκεται σε ένα διαφορετικό επίπεδο: η νέα συμφωνία δεν καθορίζει μόνο τι μπορούν να κάνουν οι ΗΠΑ στη Γροιλανδία. Επιχειρεί να καθορίσει και τι δεν θα μπορούν να κάνουν εκεί οι στρατηγικοί ανταγωνιστές τους.Το νέο καθεστώς προβλέπει ότι χώρες εκτός NATO δεν θα μπορούν να δημιουργήσουν στρατιωτικές βάσεις ή αντίστοιχη στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία. Η στόχευση είναι σαφής και αφορά πρωτίστως τη Ρωσία και την Κίνα. Αυτό δεν υπήρχε με την ίδια μορφή στη συμφωνία του 1951.Η παλαιά συμφωνία δημιουργήθηκε για να επιτρέψει στις ΗΠΑ και στις δυνάμεις του NATO να χρησιμοποιούν τη Γροιλανδία για την άμυνα του Βόρειου Ατλαντικού. Δεν δημιουργούσε όμως ένα συνολικό καθεστώς με το οποίο η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να αποκλείσει στρατιωτικά ή οικονομικά τρίτες δυνάμεις από ολόκληρο το νησί.Η διαφορά είναι ουσιαστική. Το 1951 η λογική ήταν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να χρησιμοποιούν τη Γροιλανδία για την κοινή άμυνα. Το 2026 προστίθεται ουσιαστικά ένας: η Γροιλανδία δεν πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από στρατηγικούς ανταγωνιστές των ΗΠΑ. Από μια συμφωνία στρατιωτικής πρόσβασης περνάμε επομένως σε ένα ευρύτερο σύστημα γεωπολιτικού αποκλεισμού.Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι η νέα αρχιτεκτονική δεν σταματά στις στρατιωτικές βάσεις. Προβλέπονται περιορισμοί στις ευαίσθητες επενδύσεις κρατών που θεωρούνται στρατηγικοί ανταγωνιστές των ΗΠΑ.Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι τέτοιες επενδύσεις από χώρες εκτόςθα χρειάζονται αμερικανική έγκριση. Εάν η συγκεκριμένη εξουσία αποτυπώνεται πράγματι με αυτό το εύρος στο τελικό νομικό κείμενο, τότε πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες παραχωρήσεις προς την Ουάσιγκτον.Και αυτό επειδή η Γροιλανδία δεν ενδιαφέρει τις μεγάλες δυνάμεις μόνο για τη γεωγραφική της θέση. Διαθέτει σημαντικό ορυκτό πλούτο και κρίσιμες πρώτες ύλες, ενώ η υποχώρηση των πάγων και η αυξανόμενη δραστηριότητα στην Αρκτική ενισχύουν τη στρατηγική αξία λιμανιών, αεροδρομίων, τηλεπικοινωνιών και ενεργειακών υποδομών.Ένα αμερικανικό δικαίωμα παρέμβασης στις επενδύσεις αυτών των τομέων θα ήταν κάτι πολύ διαφορετικό από τη συμφωνία του 1951. Εκείνη ήταν πρωτίστως αμυντική συμφωνία. Το νέο πλαίσιο αγγίζει πλέον και την οικονομική ασφάλεια της Γροιλανδίας.Χρειάζεται ωστόσο προσοχή. Το πλήρες νομικό κείμενο δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί και η Κοπεγχάγη και το Νουούκ δεν έχουν υιοθετήσει όλες τις διατυπώσεις που χρησιμοποιεί ο Τραμπ για το εύρος του αμερικανικού ελέγχου. Επομένως, άλλο είναι η πολιτική περιγραφή του Λευκού Οίκου και άλλο τι θα προβλέπει τελικά η δεσμευτική συμφωνία.Ένας ακόμη παράγοντας εξηγεί γιατί η Ουάσιγκτον επιδίωξε ένα νέο πλαίσιο αντί να αρκεστεί στη συμφωνία του 1951: τοΗ Γροιλανδία αποτελεί σχεδόν ιδανικό γεωγραφικό σημείο για την αμερικανική αντιπυραυλική άμυνα. Η Pituffik ήδη φιλοξενεί κρίσιμες δυνατότητες έγκαιρης προειδοποίησης και διαστημικής επιτήρησης. Μια μεγαλύτερη αμερικανική παρουσία θα μπορούσε να σημαίνει πρόσθετα ραντάρ, αισθητήρες, συστήματα επικοινωνιών και άλλες υποδομές συνδεδεμένες με τη νέα αντιπυραυλική αρχιτεκτονική των ΗΠΑ.Η Γροιλανδία, επομένως, δεν αντιμετωπίζεται πλέον απλώς ως μια προκεχωρημένη βάση στην Αρκτική. Μπορεί να αποτελέσει έναν από τους βόρειους κόμβους ενός πολύ μεγαλύτερου συστήματος προστασίας της αμερικανικής επικράτειας.Η μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Κοπεγχάγης βρίσκεται ίσως στη γλώσσα που χρησιμοποιούν για να περιγράψουν το ίδιο αποτέλεσμα. Ο Τραμπ μιλά για «μόνιμο έλεγχο» της ασφάλειας της Γροιλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Δανία και η Γροιλανδία περιγράφουν τη συμφωνία ως ενίσχυση της συνεργασίας για την ασφάλεια της Αρκτικής και του Βόρειου Ατλαντικού, επιμένοντας ότι η κυριαρχία παραμένει αμετάβλητη. Οι δύο έννοιες δεν είναι ταυτόσημες.Οι ΗΠΑ μπορεί να αποκτούν πολύ μεγαλύτερη επιχειρησιακή ελευθερία και εξαιρετικά ισχυρό λόγο για το ποιος άλλος μπορεί να αποκτήσει στρατηγική παρουσία στη Γροιλανδία. Αυτό όμως δεν ισοδυναμεί με μεταβίβαση της κυριαρχίας. Η ακριβής έκταση των αμερικανικών εξουσιών θα μπορεί να αποτιμηθεί οριστικά μόνο όταν δημοσιοποιηθεί το πλήρες κείμενο.Υπάρχει τέλος μία διάσταση με μακροπρόθεσμη σημασία: η νέα διευθέτηση έχει σχεδιαστεί ώστε να συνεχίσει να δεσμεύει τη Γροιλανδία ακόμη και σε περίπτωση που το νησί αποκτήσει κάποτε πλήρη ανεξαρτησία από τη Δανία.Η σημασία αυτής της πρόβλεψης είναι μεγάλη. Η συμφωνία του 1951 δημιουργήθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Βασιλείου της Δανίας μέσα στο πλαίσιο του NATO. Το 2004 η Γροιλανδία απέκτησε πολύ ισχυρότερο θεσμικό ρόλο. Τώρα η Ουάσιγκτον επιχειρεί να εξασφαλίσει ότι μια πιθανή μελλοντική αλλαγή του συνταγματικού καθεστώτος του νησιού δεν θα ανατρέψει την αμερικανική στρατηγική παρουσία.Για τις Ηνωμένες Πολιτείες το ζητούμενο είναι σαφές: ακόμη και μια ανεξάρτητη Γροιλανδία να παραμείνει ενταγμένη στη δυτική αρχιτεκτονική ασφαλείας και να μην υπάρξει στο μέλλον ένα παράθυρο μέσω του οποίου η Κίνα ή η Ρωσία θα μπορούσαν να αποκτήσουν στρατιωτικό ή στρατηγικό οικονομικό αποτύπωμα στο νησί.Αν αφαιρεθεί η πολιτική ρητορική, η διαφορά ανάμεσα στο 1951 και το 2026 γίνεται αρκετά καθαρή.Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονταν μια νέα συμφωνία απλώς για να έχουν στρατό στη Γροιλανδία. Αυτό το δικαίωμα το είχαν εδώ και δεκαετίες. Είχαν δυνατότητα εγκαταστάσεων, υπερπτήσεων, μετακινήσεων και, κατόπιν συμφωνίας, δημιουργίας νέων αμυντικών περιοχών. Αυτό που επιδιώκουν τώρα είναι ευρύτερο.Η συμφωνία του 1951 απαντούσε στο ερώτημα πώς μπορούν οι ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τη Γροιλανδία για την άμυνα του Βόρειου Ατλαντικού. Η νέα συμφωνία επιχειρεί να απαντήσει και σε ένα δεύτερο: πώς θα εξασφαλιστεί ότι η Κίνα, η Ρωσία ή άλλη ανταγωνιστική δύναμη δεν θα αποκτήσει στο μέλλον στρατηγικό έρεισμα στο νησί.Γι' αυτό και η νέα συμφωνία δεν αποτελεί αντικατάσταση εκείνης του 1951. Είναι περισσότερο η προσαρμογή και επέκτασή της σε έναν διαφορετικό κόσμο: στην εποχή του ανταγωνισμού ΗΠΑ–Κίνας–Ρωσίας, του Golden Dome, των κρίσιμων ορυκτών και μιας Αρκτικής που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη στρατιωτική και οικονομική σημασία.